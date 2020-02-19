В далекие-далекие времена в домашних коллекциях собирались диафильмы. Традиционным местом хранения были коробки из-под обуви — именно количеством коробок определялся объем коллекции. В основном дома собирались художественные диафильмы — сказки, стихи, рассказы. Но в Советском союзе диафильмы служили не только для развлечения, они являлись важным инструментом агитации, просветительской и лекционной деятельности. Поэтому в них находили отражение большинство важных событий, связанных с историей нашей страны.

2020 год юбилейный, со Дня Победы прошло 75 лет. В связи с этим уже появилось и еще появится огромное количество интернет-ресурсов о прошедшей войне. В советские годы каждую круглую годовщину Победы наблюдался такой же информационный подъем, только основные ресурсы тогда были другие — газеты, журналы, кинофильмы, театральные постановки, выставки и диафильмы.

Национальная электронная детская библиотека
75. Победа! 1945-2020

Российская Государственная Детская Библиотека, как оператор Национальной Электронной Детской Библиотеки и обладатель внушительной коллекции диафильмов, не осталась в стороне и запустила информационно-просветительский проект «Летопись мужества», в основу которого легли оцифрованные материалы из коллекций НЭДБ. О проекте в целом расскажем подробнее в следующих статьях, а сегодня сосредоточимся на одном из разделов — это «Диафильмы о войне».

Национальная электронная детская библиотека
«Летопись мужества» (логотип проекта)

Мы рассчитываем, что смотреть диафильмы будут дети и подростки. Понятно, что проводниками информации станут воспитатели и преподаватели, библиотекари, родители. Но все они тоже когда-то были детьми, поэтому рубрикацию диафильмов мы сделали «детскую». Помните, как описывали кино в детстве: про разведчиков, про летчиков. Следуя этому принципу, мы распределяем более сотни тематических диафильмов из коллекции НЭДБ по рубрикам. Каждая оцифрованная пленка снабжается картинкой главного кадра с названием, полным описанием, краткой аннотацией или выдержкой из текста и ссылкой на диафильм в НЭДБ.

Национальная электронная детская библиотека
Павшие и живые / автор Ю. Туманов; художник-оформитель И. Булатова.- Москва : Диафильм, 1975.- 1 дф. (45 кд.)

На сегодня наполнились такие разделы:

Про память о войне — в основном документальные черно-белые пленки на основе военной фотохроники. Многие пленки были сделаны к юбилеям Победы.

Национальная электронная детская библиотека
Бессмертие / автор О. Куприн; художник-оформитель Т. Носкова.- Москва : Диафильм, 1974.- 1 дф. (53 кд.)

Про писателей, художников, литературу и кино о войне — в основном черно-белые пленки, созданные по заказу Министерства просвещения РСФСР, посвященные авторам, пишущим о Войне, их самым известным произведениям, кино и литературе времен Войны.

Национальная электронная детская библиотека
А. Твардовский «Василий Теркин» / автор П. Рощин; художник-оформитель И. Петрова.- Москва : Диафильм, 1969.- 1 дф. (39 кд.)

Про четвероногих и крылатых друзей и помощников — о животных, которые помогали воевать и пережить Войну. Это не только лошади и собаки, но и голуби, коты, ежи.

Национальная электронная детская библиотека
Кот-связист / И. Сосновский; художник Г. Сояшников.- Москва : Диафильм, 1970.- 1 дф. (45 кд.)

Многие диафильмы сложно однозначно отнести к одной из рубрик, поэтому смотрите все: про разведчиков, про партизан, про подвиги, про героев. Это самые наполненные разделы, сюда попадают и диафильмы о пионерах-героях, и рассказы о детях, которые помогали воевать и регулярной армии и партизанам, о летчиках и танкистах. Есть как художественные, так и документальные пленки, цветные и черно-белые.

Национальная электронная детская библиотека
Два знамени / Тихомиров О.; Худож. Туренко В.- Москва : Диафильм, 1977.- 1 дф. (45 кд.)
Национальная электронная детская библиотека
Девочка из города / Л.Ф. Воронкова; худож. А.А. Брей.- Москва : Диафильм, 1949.- 1 дф. (49 кд.)

Постепенно наполняется рубрика про жизнь в тылу — глазами детей и глазами взрослых.

Этот диафильм расскажет тебе о мальчике Егорке из подмосковного поселка. Полчища фашистов рвались к Москве. Они хотели захватить нашу землю и покорить наш народ. Посмотри, как жил, о чем думал, что чувствовал Егорка в то суровое время.
Воздушная тревога. Враг / Е. Кузнец; худож. Б. Игнатьев. — Москва: Диафильм, 1988. — 1 дф. (35 кд.)

В отдельные рубрики собраны пленки про полководцев и прогорода-герои. Больше всего диафильмов — про Брестскую крепость.

Национальная электронная детская библиотека
Маршал Жуков / В. Понизовский.- Москва : Диафильм, 1977.- 1 дф. (40 кд.)

При загрузке очередной порции диафильмов мы будем выбирать диафильмы о войне и дополнять соответствующие рубрики раздела «Диафильмы о войне».

Зачем все это нужно? Хотел написать: чтобы помнили. Но по факту — чтобы узнавали, запоминали, а уже потом — помнили. Чтобы у современных и будущих детей не терялись ассоциации: Ленинград — блокада, Мурманск — конвой, Керчь — катакомбы, Волгоград — Сталинград, война — горе, фашизм — беда, Победа — радость со слезами на глазах.

Из очередной загрузки выбрали еще пять диафильмов о войне, а всего добавили в коллекцию диафильмов НЭДБ 65 оцифрованных пленок. Список ниже, там есть, что посмотреть!

  • Алексин А. Г. Бумажный кораблик 1963
  • Амлинский В. И. Чистое сердце горниста 1965
  • Арджилли М. Приключения Кьодино 1959
  • Бердникова Е. М. Развитие русской культуры в XV—XVI вв. 1959
  • Бикчентаев А. Г. Бакенщики не плачут 1962
  • Булатов М. А. Хозяин ветров 1963
  • Булычев К. Девочка из XXI века 1977
  • Важдаев В. М. Сказка о бывалом солдате, царе и двенадцати разбойниках 1969
  • Великая победа под Москвой. Ч. 1 1959
  • Вестицкий М. Б. Антарктида 1961
  • Вилесов А. М. Победоносное завершение Великой Отечественной войны 1964
  • Воинов А. И. Отважные 1962
  • Гайдар А. П. Четвертый блиндаж 1955
  • Гидаш А. Селике, Янош и его друзья 1955
  • Годер Г. И. Афинский раб 1975
  • Годер Г. Странствия Одиссея 1973
  • Данько В. Я. Емелина неделя 1977
  • Демьянов И. И. Потом Потомыч 1983
  • Евгеньев И. Путешествие, которое никогда не кончается 1959
  • Жариков А. Д. Маленький сержант 1967
  • Жариков А. Д. Пушкарь 1981
  • Зельманова Л. М. Советская литература. 1917−1929 гг. 1968
  • Илья Муромец и Калин-царь 1953
  • Калинина Н. Д. Чей это дом? 1957
  • Калитенко И. Так живет Италия 1969
  • Коршунов М. П. Флаг забастовки 1957
  • Кречетова В. Н. М. Карамзин и его повесть «Бедная Лиза» 1990
  • Кречетова В. Тема труда в современной советской литературе 1985
  • Лагздынь Г. Р. Смешинка №42 В детском саду 1984
  • Лаунберг В. Ю. Образование российской империи 1962
  • Меньшова С. П. Мхи, папоротники, хвощи и плауны 1969
  • Минчковский А. М. Вот так Тявка! 1967
  • Михалков С. В. Упрямый козленок 1973
  • Муравьев В. Б. Запретное чудо 1971
  • Мы носим звезды алые 1964
  • Никольский Б. Н. Как живет аэродром 1986
  • Пионерский журнал «Салют» № 2 (14)/ 1974 г. 1974
  • Полторак Д. И. Революция 1905−1907 гг. в России 1970
  • Попова Н. Китообразные 1967
  • Приходько В. А. Волшебная коробка 1979
  • Прокофьев В. Н. Франсиско Гойя 1971
  • Прусс И. Е. Джакомо Манцу 1977
  • Пышкало А. М. К урокам математики во 2 классе. Геометрический материал 1968
  • Родионова З. Чтение чертежей предметов 1985
  • Семенов С. Учебный городок школы 1985
  • Серафимович А. С. Три друга 1964
  • Сергеева Е. Станислав Любшин 1983
  • Сказка об императоре, который любил золото 1951
  • Смешинка №11 1971
  • Смирнов Е. Н. Великая победа под Москвой. Ч. 2 1959
  • Стругацкий А. Н. Девятая планета Тайи 1964
  • Тайц Я. М. Черная Падди 1957
  • Терещенко Ю. Горки Ленинские 1980
  • Тихомирова К. М. Орден за подвиг 1975
  • Ткачиха 1961
  • Уйда Степь 1961
  • Ходжа Насреддин меняет осла на озеро 1975
  • Христианская церковь в XI—XIII веках 1982
  • Чарушин Е.И. Как лошадка зверей катала 1990
  • Чуковский К. И. Тараканище 1962
  • Чуковский К. И. Федорино горе 1982
  • Шевеленко А. Я. Франция IX—XV вв. 1972
  • Шенкман А. Сын планеты Земля 1971
  • Ювкин М. Проблемы молодёжи в капиталистических странах 1987
  • Яковлев Ю. Я. Старые слова 1960