Что диафильмы рассказывают о войне и Победе?
В далекие-далекие времена в домашних коллекциях собирались диафильмы. Традиционным местом хранения были коробки из-под обуви — именно количеством коробок определялся объем коллекции. В основном дома собирались художественные диафильмы — сказки, стихи, рассказы. Но в Советском союзе диафильмы служили не только для развлечения, они являлись важным инструментом агитации, просветительской и лекционной деятельности. Поэтому в них находили отражение большинство важных событий, связанных с историей нашей страны.
2020 год юбилейный, со Дня Победы прошло 75 лет. В связи с этим уже появилось и еще появится огромное количество интернет-ресурсов о прошедшей войне. В советские годы каждую круглую годовщину Победы наблюдался такой же информационный подъем, только основные ресурсы тогда были другие — газеты, журналы, кинофильмы, театральные постановки, выставки и диафильмы.
Российская Государственная Детская Библиотека, как оператор Национальной Электронной Детской Библиотеки и обладатель внушительной коллекции диафильмов, не осталась в стороне и запустила информационно-просветительский проект «Летопись мужества», в основу которого легли оцифрованные материалы из коллекций НЭДБ. О проекте в целом расскажем подробнее в следующих статьях, а сегодня сосредоточимся на одном из разделов — это «Диафильмы о войне».
Мы рассчитываем, что смотреть диафильмы будут дети и подростки. Понятно, что проводниками информации станут воспитатели и преподаватели, библиотекари, родители. Но все они тоже когда-то были детьми, поэтому рубрикацию диафильмов мы сделали «детскую». Помните, как описывали кино в детстве: про разведчиков, про летчиков. Следуя этому принципу, мы распределяем более сотни тематических диафильмов из коллекции НЭДБ по рубрикам. Каждая оцифрованная пленка снабжается картинкой главного кадра с названием, полным описанием, краткой аннотацией или выдержкой из текста и ссылкой на диафильм в НЭДБ.
На сегодня наполнились такие разделы:
Про память о войне — в основном документальные черно-белые пленки на основе военной фотохроники. Многие пленки были сделаны к юбилеям Победы.
Про писателей, художников, литературу и кино о войне — в основном черно-белые пленки, созданные по заказу Министерства просвещения РСФСР, посвященные авторам, пишущим о Войне, их самым известным произведениям, кино и литературе времен Войны.
Про четвероногих и крылатых друзей и помощников — о животных, которые помогали воевать и пережить Войну. Это не только лошади и собаки, но и голуби, коты, ежи.
Многие диафильмы сложно однозначно отнести к одной из рубрик, поэтому смотрите все: про разведчиков, про партизан, про подвиги, про героев. Это самые наполненные разделы, сюда попадают и диафильмы о пионерах-героях, и рассказы о детях, которые помогали воевать и регулярной армии и партизанам, о летчиках и танкистах. Есть как художественные, так и документальные пленки, цветные и черно-белые.
Постепенно наполняется рубрика про жизнь в тылу — глазами детей и глазами взрослых.
В отдельные рубрики собраны пленки про полководцев и прогорода-герои. Больше всего диафильмов — про Брестскую крепость.
При загрузке очередной порции диафильмов мы будем выбирать диафильмы о войне и дополнять соответствующие рубрики раздела «Диафильмы о войне».
Зачем все это нужно? Хотел написать: чтобы помнили. Но по факту — чтобы узнавали, запоминали, а уже потом — помнили. Чтобы у современных и будущих детей не терялись ассоциации: Ленинград — блокада, Мурманск — конвой, Керчь — катакомбы, Волгоград — Сталинград, война — горе, фашизм — беда, Победа — радость со слезами на глазах.
Из очередной загрузки выбрали еще пять диафильмов о войне, а всего добавили в коллекцию диафильмов НЭДБ 65 оцифрованных пленок. Список ниже, там есть, что посмотреть!
- Алексин А. Г. Бумажный кораблик 1963
- Амлинский В. И. Чистое сердце горниста 1965
- Арджилли М. Приключения Кьодино 1959
- Бердникова Е. М. Развитие русской культуры
вв. 1959 в XV—XVI
- Бикчентаев А. Г. Бакенщики не плачут 1962
- Булатов М. А. Хозяин ветров 1963
- Булычев К. Девочка из XXI века 1977
- Важдаев В. М. Сказка о бывалом солдате, царе и двенадцати разбойниках 1969
- Великая победа под Москвой. Ч. 1 1959
- Вестицкий М. Б. Антарктида 1961
- Вилесов А. М. Победоносное завершение Великой Отечественной войны 1964
- Воинов А. И. Отважные 1962
- Гайдар А. П. Четвертый блиндаж 1955
- Гидаш А. Селике, Янош и его друзья 1955
- Годер Г. И. Афинский раб 1975
- Годер Г. Странствия Одиссея 1973
- Данько В. Я. Емелина неделя 1977
- Демьянов И. И. Потом Потомыч 1983
- Евгеньев И. Путешествие, которое никогда не кончается 1959
- Жариков А. Д. Маленький сержант 1967
- Жариков А. Д. Пушкарь 1981
- Зельманова Л. М. Советская литература. 1917−1929 гг. 1968
- Илья Муромец и Калин-царь 1953
- Калинина Н. Д. Чей это дом? 1957
- Калитенко И. Так живет Италия 1969
- Коршунов М. П. Флаг забастовки 1957
- Кречетова В. Н. М. Карамзин и его повесть «Бедная Лиза» 1990
- Кречетова В. Тема труда в современной советской литературе 1985
- Лагздынь Г. Р. Смешинка №42 В детском саду 1984
- Лаунберг В. Ю. Образование российской империи 1962
- Меньшова С. П. Мхи, папоротники, хвощи и плауны 1969
- Минчковский А. М. Вот так Тявка! 1967
- Михалков С. В. Упрямый козленок 1973
- Муравьев В. Б. Запретное чудо 1971
- Мы носим звезды алые 1964
- Никольский Б. Н. Как живет аэродром 1986
- Пионерский журнал «Салют» № 2 (14)/ 1974 г. 1974
- Полторак Д. И. Революция 1905−1907 гг. в России 1970
- Попова Н. Китообразные 1967
- Приходько В. А. Волшебная коробка 1979
- Прокофьев В. Н. Франсиско Гойя 1971
- Прусс И. Е. Джакомо Манцу 1977
- Пышкало А. М. К урокам математики во 2 классе. Геометрический материал 1968
- Родионова З. Чтение чертежей предметов 1985
- Семенов С. Учебный городок школы 1985
- Серафимович А. С. Три друга 1964
- Сергеева Е. Станислав Любшин 1983
- Сказка об императоре, который любил золото 1951
- Смешинка №11 1971
- Смирнов Е. Н. Великая победа под Москвой. Ч. 2 1959
- Стругацкий А. Н. Девятая планета Тайи 1964
- Тайц Я. М. Черная Падди 1957
- Терещенко Ю. Горки Ленинские 1980
- Тихомирова К. М. Орден за подвиг 1975
- Ткачиха 1961
- Уйда Степь 1961
- Ходжа Насреддин меняет осла на озеро 1975
- Христианская церковь
веках 1982 в XI—XIII
- Чарушин Е.И. Как лошадка зверей катала 1990
- Чуковский К. И. Тараканище 1962
- Чуковский К. И. Федорино горе 1982
- Шевеленко А. Я. Франция
IX—XVвв. 1972
- Шенкман А. Сын планеты Земля 1971
- Ювкин М. Проблемы молодёжи в капиталистических странах 1987
- Яковлев Ю. Я. Старые слова 1960