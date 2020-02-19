В далекие-далекие времена в домашних коллекциях собирались диафильмы. Традиционным местом хранения были коробки из-под обуви — именно количеством коробок определялся объем коллекции. В основном дома собирались художественные диафильмы — сказки, стихи, рассказы. Но в Советском союзе диафильмы служили не только для развлечения, они являлись важным инструментом агитации, просветительской и лекционной деятельности. Поэтому в них находили отражение большинство важных событий, связанных с историей нашей страны.

2020 год юбилейный, со Дня Победы прошло 75 лет. В связи с этим уже появилось и еще появится огромное количество интернет-ресурсов о прошедшей войне. В советские годы каждую круглую годовщину Победы наблюдался такой же информационный подъем, только основные ресурсы тогда были другие — газеты, журналы, кинофильмы, театральные постановки, выставки и диафильмы.

Национальная электронная детская библиотека 75. Победа! 1945-2020

Российская Государственная Детская Библиотека, как оператор Национальной Электронной Детской Библиотеки и обладатель внушительной коллекции диафильмов, не осталась в стороне и запустила информационно-просветительский проект «Летопись мужества», в основу которого легли оцифрованные материалы из коллекций НЭДБ. О проекте в целом расскажем подробнее в следующих статьях, а сегодня сосредоточимся на одном из разделов — это «Диафильмы о войне».

Национальная электронная детская библиотека «Летопись мужества» (логотип проекта)

Мы рассчитываем, что смотреть диафильмы будут дети и подростки. Понятно, что проводниками информации станут воспитатели и преподаватели, библиотекари, родители. Но все они тоже когда-то были детьми, поэтому рубрикацию диафильмов мы сделали «детскую». Помните, как описывали кино в детстве: про разведчиков, про летчиков. Следуя этому принципу, мы распределяем более сотни тематических диафильмов из коллекции НЭДБ по рубрикам. Каждая оцифрованная пленка снабжается картинкой главного кадра с названием, полным описанием, краткой аннотацией или выдержкой из текста и ссылкой на диафильм в НЭДБ.

Национальная электронная детская библиотека Павшие и живые / автор Ю. Туманов; художник-оформитель И. Булатова.- Москва : Диафильм, 1975.- 1 дф. (45 кд.)

На сегодня наполнились такие разделы:

Про память о войне — в основном документальные черно-белые пленки на основе военной фотохроники. Многие пленки были сделаны к юбилеям Победы.

Национальная электронная детская библиотека Бессмертие / автор О. Куприн; художник-оформитель Т. Носкова.- Москва : Диафильм, 1974.- 1 дф. (53 кд.)

Про писателей, художников, литературу и кино о войне — в основном черно-белые пленки, созданные по заказу Министерства просвещения РСФСР, посвященные авторам, пишущим о Войне, их самым известным произведениям, кино и литературе времен Войны.

Национальная электронная детская библиотека А. Твардовский «Василий Теркин» / автор П. Рощин; художник-оформитель И. Петрова.- Москва : Диафильм, 1969.- 1 дф. (39 кд.)

Про четвероногих и крылатых друзей и помощников — о животных, которые помогали воевать и пережить Войну. Это не только лошади и собаки, но и голуби, коты, ежи.

Национальная электронная детская библиотека Кот-связист / И. Сосновский; художник Г. Сояшников.- Москва : Диафильм, 1970.- 1 дф. (45 кд.)

Многие диафильмы сложно однозначно отнести к одной из рубрик, поэтому смотрите все: про разведчиков, про партизан, про подвиги, про героев. Это самые наполненные разделы, сюда попадают и диафильмы о пионерах-героях, и рассказы о детях, которые помогали воевать и регулярной армии и партизанам, о летчиках и танкистах. Есть как художественные, так и документальные пленки, цветные и черно-белые.

Национальная электронная детская библиотека Два знамени / Тихомиров О.; Худож. Туренко В.- Москва : Диафильм, 1977.- 1 дф. (45 кд.)

Национальная электронная детская библиотека Девочка из города / Л.Ф. Воронкова; худож. А.А. Брей.- Москва : Диафильм, 1949.- 1 дф. (49 кд.)

Постепенно наполняется рубрика про жизнь в тылу — глазами детей и глазами взрослых.

Посмотри, как жил, о чем думал, что чувствовал Егорка в то суровое время. Воздушная тревога. Враг / Е. Кузнец; худож. Б. Игнатьев. — Москва: Диафильм, 1988. — 1 дф. (35 кд.) Этот диафильм расскажет тебе о мальчике Егорке из подмосковного поселка. Полчища фашистов рвались к Москве. Они хотели захватить нашу землю и покорить наш народ.

В отдельные рубрики собраны пленки про полководцев и прогорода-герои. Больше всего диафильмов — про Брестскую крепость.

Национальная электронная детская библиотека Маршал Жуков / В. Понизовский.- Москва : Диафильм, 1977.- 1 дф. (40 кд.)

При загрузке очередной порции диафильмов мы будем выбирать диафильмы о войне и дополнять соответствующие рубрики раздела «Диафильмы о войне».

Зачем все это нужно? Хотел написать: чтобы помнили. Но по факту — чтобы узнавали, запоминали, а уже потом — помнили. Чтобы у современных и будущих детей не терялись ассоциации: Ленинград — блокада, Мурманск — конвой, Керчь — катакомбы, Волгоград — Сталинград, война — горе, фашизм — беда, Победа — радость со слезами на глазах.

Из очередной загрузки выбрали еще пять диафильмов о войне, а всего добавили в коллекцию диафильмов НЭДБ 65 оцифрованных пленок. Список ниже, там есть, что посмотреть!