Карачаровский механический завод (ПАО «КМЗ») — одно из крупнейших лифтовых предприятий в России 17 февраля отметил 70-летие своего существования. С момента основания в 1950 году завод выпустил 260 000 лифтов, которые эксплуатируются на территории России, СНГ и Восточной Европы. В настоящее время завод ежегодно выпускает более 6000 лифтов и занимает около 20% рынка лифтовой техники в многоквартирных домах и сооружениях на территории Российской Федерации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Карачаровский механический завод

Дарья Антонова ИА REGNUM Карачаровский механический завод

Дарья Антонова ИА REGNUM Работники завода

Дарья Антонова ИА REGNUM Дизайн лифта

«Сейчас начали поставки в Казахстан, ранее были поставки в Туркменистан. Прорабатываются отдельные направления, такие как Армения. Австралия проявила интерес, но мы пока не законтрактованы», — сообщил генеральный директор компании Сергей Заика.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Заика

Дарья Антонова ИА REGNUM Карачаровский механический завод

Дарья Антонова ИА REGNUM Карачаровский механический завод

Дарья Антонова ИА REGNUM Карачаровский механический завод

Крупнейшим заказчиком продукции ПАО «КМЗ» остаётся Москва. Лифтовая техника этого предприятия, помимо жилого комплекса, используется, в том числе на уникальных объектах, таких как храм Христа Спасителя, МГУ им. М. В. Ломоносова, Государственный Кремлёвский дворец. Начиная с 2018 года, лифты Карачаровского завода монтируют и в домах по программе реновации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лифт

Дарья Антонова ИА REGNUM К 70-летию КМЗ выпустил лифты с лимитированным дизайном

Дарья Антонова ИА REGNUM Карачаровский механический завод

Дарья Антонова ИА REGNUM Карачаровский механический завод

«Программа реновации позволяет предприятию выстраивать стратегически-финансовое планирование, поэтому мы будем активно включаться в программу», — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Прохоров

Дарья Антонова ИА REGNUM Лифт производства ПАО «КМЗ»

Карачаровский механический завод имеет собственный аккредитованный Испытательный центр лифтов. По словам генерального директора компании Сергея Заики, при производстве отдельное внимание уделяется безопасности:

«Лифт становится продуктом только после того, как специализированные органы технического контроля испытают новую конструкцию, проверят работу системы безопасности и только после этого на данный конструктив выдаётся сертификат»… Срок гарантии на фонды капремонта и реновацию составляет 5 лет, срок эксплуатации лифтов — 25 лет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Карачаровский механический завод

Дарья Антонова ИА REGNUM Карачаровский механический завод

Дарья Антонова ИА REGNUM Карачаровский механический завод

Дарья Антонова ИА REGNUM Карачаровский механический завод

Цеха «КМЗ» оснащены более 450-ю станками и специальным оборудованием для производства лифтов и другой грузоподъёмной техники. На заводе на сегодняшний день трудятся более 1 тыс. сотрудников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Карачаровский механический завод

Дарья Антонова ИА REGNUM Карачаровский механический завод

Дарья Антонова ИА REGNUM Карачаровский механический завод

Но в действительности дела у старейшего московского производства идут далеко не так хорошо, как может показаться. Как ранее сообщало ИА REGNUM, выручка от продажи оборудования упала, и по итогам 2018 года составила 6 144 675 302 рубля против 6 645 159 160 рублей годом ранее. Кроме того, в 2019 году банк «Возрождение» и ПАО «Промсвязьбанк» подали к заводу банкротные иски. Также иск к заводу в декабре 2019 года подала некоммерческая организация «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (Чувашия) на сумму — 164,3 тыс. рублей.