Карачаровский механический завод: чем живёт крупнейший производитель лифтов
Карачаровский механический завод (ПАО «КМЗ») — одно из крупнейших лифтовых предприятий в России 17 февраля отметил 70-летие своего существования. С момента основания в 1950 году завод выпустил 260 000 лифтов, которые эксплуатируются на территории России, СНГ и Восточной Европы. В настоящее время завод ежегодно выпускает более 6000 лифтов и занимает около 20% рынка лифтовой техники в многоквартирных домах и сооружениях на территории Российской Федерации.
«Сейчас начали поставки в Казахстан, ранее были поставки в Туркменистан. Прорабатываются отдельные направления, такие как Армения. Австралия проявила интерес, но мы пока не законтрактованы», — сообщил генеральный директор компании Сергей Заика.
Крупнейшим заказчиком продукции ПАО «КМЗ» остаётся Москва. Лифтовая техника этого предприятия, помимо жилого комплекса, используется, в том числе на уникальных объектах, таких как храм Христа Спасителя, МГУ им. М. В. Ломоносова, Государственный Кремлёвский дворец. Начиная с 2018 года, лифты Карачаровского завода монтируют и в домах по программе реновации.
«Программа реновации позволяет предприятию выстраивать стратегически-финансовое планирование, поэтому мы будем активно включаться в программу», — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.
Карачаровский механический завод имеет собственный аккредитованный Испытательный центр лифтов. По словам генерального директора компании Сергея Заики, при производстве отдельное внимание уделяется безопасности:
«Лифт становится продуктом только после того, как специализированные органы технического контроля испытают новую конструкцию, проверят работу системы безопасности и только после этого на данный конструктив выдаётся сертификат»… Срок гарантии на фонды капремонта и реновацию составляет 5 лет, срок эксплуатации лифтов — 25 лет.
Цеха «КМЗ» оснащены более 450-ю станками и специальным оборудованием для производства лифтов и другой грузоподъёмной техники. На заводе на сегодняшний день трудятся более 1 тыс. сотрудников.
Но в действительности дела у старейшего московского производства идут далеко не так хорошо, как может показаться. Как ранее сообщало ИА REGNUM, выручка от продажи оборудования упала, и по итогам 2018 года составила 6 144 675 302 рубля против 6 645 159 160 рублей годом ранее. Кроме того, в 2019 году банк «Возрождение» и ПАО «Промсвязьбанк» подали к заводу банкротные иски. Также иск к заводу в декабре 2019 года подала некоммерческая организация «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (Чувашия) на сумму — 164,3 тыс. рублей.