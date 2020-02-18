Елена Калюжная ИА REGNUM Женщина собирает чайные листья

В 1850−60-х годах британцы привезли Индийских Тамилов на Шри‑Ланку. Они были привезены как рабы для работы на плантациях. До 1990-х у них не было гражданства, а некоторые получили его только в 2003 году. За эти годы владельцы плантаций сменились, но жизнь работников остаётся почти неизменной.

Елена Калюжная ИА REGNUM Дорога через чайную плантацию

Елена Калюжная ИА REGNUM Женщина несёт собранный урожай на голове

Многие поколения работали на плантациях. Женщины собирают чайные листья намного аккуратней и быстрее. В день каждая должна собрать не менее 18 кг чайных листьев, иначе их зарплата уменьшается. У работников плантаций очень низкая зарплата, в день они получают 750 рупий (250 руб.). На эти деньги семье с тремя детьми очень тяжело прожить.

Елена Калюжная ИА REGNUM Беременная девушка в доме. На стене «рюкзак» сборщиц

Елена Калюжная ИА REGNUM Дети в яслях. Женщины оставляют детей уже с двух месяцев

Работники чайных плантаций на Шри-Ланке одни из самых незащищённых жителей острова. Они живут в старых бараках (линейных домах) без права владеть ими. Все дома и земля принадлежат компаниям. У них нет пособий, пенсий и декретов. Многие женщины работают вплоть до восьмого месяца беременности. После рождения ребёнка они могут оставаться дома три месяца, если это первенец, и всего два, если это уже второй ребёнок.

Елена Калюжная ИА REGNUM Женщина готовит кроватку для своего ребёнка в детском саду. Когда малышу исполняется 3 месяца женщины выходят на работу

Это физически трудная работа, которая приносит много проблем со здоровьем. Многие женщины прекращают работать из-за сильных болей в спине, их руки часто изранены, а во время дождя есть большая опасность подцепить пиявок.

Елена Калюжная ИА REGNUM Женщины несут собранные листья в конце дня

Елена Калюжная ИА REGNUM Подготовка собранных листьев для взвешивания

Елена Калюжная ИА REGNUM Женщины готовят листья к сбору в мешки для взвешивания

Елена Калюжная ИА REGNUM В конце рабочего дня супервайзер вносит в личные карточки количество собранных листьев. Каждая женщина должна собрать не менее 18 кг листьев в день

Эта серия рассказывает об историях женщин, которые живут и работают в Линдла районе деревни Талавакале. Несмотря на трудные условия, в голосе женщин слышалась любовь к этому делу. Когда они показывали, как собирать чайные листья, рассказывали про процесс сортировки и обработки чая, они делали это с некоторой нежностью и трепетом.

Елена Калюжная ИА REGNUM Сбор листьев. Женщины очень быстро собирают листья, так как иначе они могут не выполнить дневную норму

Шермила Дэви, 26 лет:

Я начала работать в 20 лет. Когда я была подростком, я была немного пухленькой. Но как только я начала работать на плантации, сразу похудела. Наверное, это хорошо.

Елена Калюжная ИА REGNUM Шермила Дэви, 26 лет

Джалайяхми. 58 лет:

Я работала с 17 лет и до 45. Мне пришлось оставить работу из-за сильных болей в спине. Мой муж умер полгода назад. Теперь у меня осталась только дочь и двое внуков. Я живу с ними. Помогаю дочери с детьми, а она помогает мне. Я закончила работу очень рано и не собрала достаточно сбережений.

Елена Калюжная ИА REGNUM Джалайями, 58 лет

Мари Амма, 67 лет:

Я работала с 17 лет до 51 года. Помню, когда я была молодая, зарабатывала 3,50 рупий в день. У меня три дочери, и они все работают сборщицами. Они очень хорошо учились в школе, но мы не смогли помочь им деньгами для дальнейшего обучения. Сейчас у меня 9 внуков, и я очень надеюсь, что они проживут жизнь в других условиях.

Елена Калюжная ИА REGNUM Мари Амма, 67 лет

Маларвили, 34 года:

Мой старший сын выпал из кроватки в детском саду, когда ему было меньше года. Его затылок кровоточил. Я не смогла обвинить воспитательниц, что они недосмотрели. У них слишком много детей под присмотром. Я должна была оставить трёх своих детей, когда им было всего несколько месяцев.

Елена Калюжная ИА REGNUM Маларвили, 34 года

Ситха Деви, 28 лет:

Мой отец умер, когда мне было 14. Мы остались с мамой и младшим братом. Мама вскоре заболела, и я решила пойти работать домработницей в богатую семью. Я готовила, убирала и присматривала за ребёнком. Мне очень повезло, эта семья была добра ко мне. В 18 лет мама организовала брак по договоренности для меня. Сейчас у меня семья с тремя детьми. Мы живём в основном на мою зарплату. Но у меня не получается собирать норму, и я получаю около 8 000 рупий (2 500 руб.) в месяц.

Елена Калюжная ИА REGNUM Ситха Дэви, 26 лет

Елена Калюжная ИА REGNUM Ситха Дэви с детьми, 26 лет

Кала Рани, 31 год:

Я сильно пострадала от домашнего насилия. Мой муж много пил. Однажды я даже пыталась покончить с собой и сжечь себя. Но меня спасли. Год назад он умер. Я осталась с тремя детьми и множеством проблем со здоровьем. Я не могу работать целый день, как остальные. Я постоянно ищу подработки или заменяю кого-то на плантации. В хорошем случае я могу заработать 6 000 рупий (2 000 руб.). Мы с детьми редко едим три раза в день. Мы живём в маленьком строении без окон, дверей и электричества. Я очень надеюсь, что в нашей жизни что-то поменяется к лучшему.

Елена Калюжная ИА REGNUM Кала Рани, 31 год

Елена Калюжная ИА REGNUM Кала Рани с детьми, 31 год

Малар, 38 лет:

Мы с мужем долго не могли завести детей. Почти 10 лет у нас не получалось. Недавно мы праздновали становление моей дочери «взрослой» (Big girl). Мой муж не пьёт и не курит, чтобы мы могли откладывать деньги на её обучение. Все женщины из моей семьи работают на плантациях. Это очень трудная работа для моей дочери. Я хочу, чтобы у неё была возможность работать в другом месте.

Елена Калюжная ИА REGNUM Малар, 38 лет

Мариа, 53 года:

Я училась только до второго класса. В 10 лет я ушла работать домохозяйкой в богатую семью. Всю мою жизнь я сильно трудилась. Сейчас моя дочь учится в старшей школе. Я могла уже прекратить работать, но я буду продолжать, пока моя дочь не получит образование.

Елена Калюжная ИА REGNUM Мариа, 53 года

При работе над проектом помогали Думинда Ахлакун и Говинда Сами.