7 февраля некоммерческая благотворительная организация «Перспективы» открыла инклюзивные керамическое мастерские в деревне Раздолье Приозерского района для людей с тяжёлой инвалидностью и сельских жителей.

Татьяна Чистова Открытие инклюзивных керамических мастерских в деревне Раздолье Ленинградской области

Несколько лет назад у подопечных «Перспектив» Дины, Юли, Любы, Сережи, Саши, Коли и Володи появился свой дом — Дом сопровождаемого проживания в деревне Раздолье Приозерского района Ленинградской области. Дом на воле — так назвали его сами ребята — позволил четверым из них выйти из ПНИ в вольную жизнь, а троим — начать самостоятельную жизнь вне семьи. Этот проект «Перспектив» стал примером того, как можно организовать жизнь людей с тяжелыми нарушениями вне огромных интернатов. Керамические мастерские — продолжение этого проекта: у жителей Дома на воле появилась полноценная, осознанная работа. Мастерские были созданы и существуют на благотворительные пожертвования.

«Других возможностей трудоустройства для наших подопечных не найти», — говорит Мария Островская, президент «Перспектив». — Зачем обычному работодателю сотрудники, которые могут трудиться только под присмотром сопровождающего? Во всем мире люди с такими нарушениями, как у жителей нашего Дома, работают на специальных «защищенных» рабочих местах. А поскольку у нас таких нет, мы создаем их сами».

Татьяна Чистова Открытие инклюзивных керамических мастерских в деревне Раздолье Ленинградской области

На открытии 7 февраля присутствовали и выступили с приветственными речами Сергей Шабанов, уполномоченный по правам человека Ленинградской области, Оксана Мирошниченко, заместитель начальника отдела социального обслуживания пожилых людей и инвалидов Комитета по социальной защите населения Ленинградской области, Елена Лебедева, начальник отдела по культуре и туризму Приозерского района Ленинградской области, Ирина Дрозденко, председатель Совета благотворительного фонда «Место под солнцем», Светлана Потоцкая, специалист МО «Раздольевское сельское поселение», иерей Олег Каратаев, помощник благочинного по социальному служению Приозерского благочиния Выборгской епархии. Партнёром проекта выступил центр духовно-трудовой реабилитации для семей, имеющих детей с ограниченными возможностями «Мария», который выделил средства на строительство мастерских.

Татьяна Чистова Открытие инклюзивных керамических мастерских в деревне Раздолье Ленинградской области

После торжественного открытия гости приняли участие в мастер-классе по росписи керамических изделий. Сергей с гордостью показывал гостям и журналистам «горшки», который сделал сам. Кстати, один из них отправился в Калифорнию — в октябре Сергей встретился со своим кумиром Арнольдом Шварценеггером и вручил ему керамический подарок. Дина и Люба показывали гостям, как лучше выбрать краски для кружек и как нарисовать красивые цветы, — ребята уже набрались опыта.

Татьяна Чистова Открытие инклюзивных керамических мастерских в деревне Раздолье Ленинградской области

Привить ребятам привычку к долговременному труду, выпускать конкурентоспособные изделия без отсылки на то, что их создали люди с тяжелыми множественными нарушениями, создавать культурные и социальные проекты с деятелями искусства — такие интересные задачи ставят перед собой мастерские. Однако есть и еще одна, не менее важная. В мастерских рядом с подопечными «Перспектив» будут учиться керамическому мастерству и жители деревни Раздолье вместе с детьми. А значит, в мире станет чуть больше мест, где будут исчезать несправедливые, надуманные, ненужные границы между «особенными» и «обычными» людьми.