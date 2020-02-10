В Ботаническом саду Московского университета «Аптекарский огород» прошла Международная конференция конкурса и фестиваля городского ландшафтного дизайна Правительства Москвы «Цветочный Джем». Корреспондент ИА REGNUM Наталья Стрельцова побывала на конференции, выслушала доклады и осознала необходимость профессионального подхода в озеленении городской среды и вдумчивого и минимального вмешательства в природу.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Регистрация участников международной ландшафтной конференции «Цветочный джем»

Ведущие российские и иностранные ландшафтные дизайнеры, урбанисты, независимые эксперты, архитекторы, профессиональные садовники, представители администрации столицы обсуждали вопросы городского дизайна и улучшения экологии мегаполиса, социального климата, физического и психологического здоровья жителей. Особенный интерес у специалистов вызвали выступления Энди Стеджена — председателя Экспертного совета конкурса «Цветочный джем» — 2020: он рассказал о социальной необходимости садов в городе в современном обществе, а также победителя конкурса «Цветочный джем"-2019 Патрисии Гарсии Алайо: ее доклад был посвящен ревитализации пустырей, заброшенных территорий или бывших промышленных зон. Другой победитель прошлогоднего смотра Наталья Шушлебина остановилась на изменении роли и значения рек в городе: отказ от гранитных набережных, возвращение водных артерий в городские общественные пространства.

Все иностранные специалисты отмечали, что московский фестиваль «Цветочный джем» — это беспрецедентное мировое событие в мире городского ландшафтного дизайна. Собственно это подтверждено и количеством участников, и числом украшенных площадок в столице, и главное популярностью этого цветочного праздника у жителей — в течение четырех месяцев, что длится акция, ее посещают без преувеличения миллионы людей.

Одним из итогов конференции стало определение финалистов конкурса «Цветочный джем"-2020 — именно их проекты украсят московские площади, набережные, скверы и другие общественные пространства Москвы.