Дарвиновский музей Москвы поселил у себя снежного барса — ирбиса
Сегодня, 6 февраля, в Дарвиновском музее стартует второй сезон фестиваля «Знакомьтесь — заповедники!». Цель проекта — популяризация заповедных территорий России, экологического туризма и развитие волонтёрского движения на особо охраняемых природных территориях. Фестиваль проходит под эгидой нацпроекта «Экология», при поддержке Росзаповедцентра Минприроды России и Всемирного фонда дикой природы.
Открывает этот фестиваль выставка «Территория ирбиса», посвященная 10-летию Сайлюгемского нацпарка и его обитателям. Первый в Республике Алтай национальный парк был образован в 2010 г. на границе России и Монголии, на высоте около 3000 м над уровнем моря, с целью сохранения редких видов — снежного барса (ирбиса) и алтайского горного барана аргали. На сегодняшний день на ООПТ сосредоточена наибольшая численность ирбиса на территории РФ и основная популяция аргали.
Посетители выставки «Территория ирбиса» смогут сфотографироваться со снежным барсом — одной из самых редких диких кошек планеты. Встретить снежного барса (ирбиса) в дикой природе не так-то просто — это самый высокогорный представитель кошачьих на планете, который обитает на высоте от 1500 до 4500 метров над уровнем моря.
Информационный партнер фотовыставки, Всемирный фонд дикой природы (WWF), дарит посетителям Дарвиновского музея уникальную возможность рассмотреть редкую кошку вблизи, «оживив» ее с помощью технологии дополненной реальности.
Если камерой смартфона считать специальную AR-метку, размещенную в выставочном зале, то на экране телефона среди посетителей музея появится объемный снежный барс в натуральную величину. Пятнистый зверь дышит, двигается, рычит, его можно обойти со всех сторон, заглянуть в пасть и рассмотреть каждую ворсинку меха, выложить эффектное фото в соцсети и похвастаться друзьям. Встретиться с барсом на выставке «Территория ирбиса» можно до 19 апреля.
На выставке также будут представлены уникальные кадры с заповедной территории, сделанные профессиональным фотографами и научными сотрудниками парка, а также редчайшие снимки с камер автоматической регистрации. На них запечатлены животные и птицы, тайга и тундра, цветущие альпийские луга и опустыненные степи. Стоит отметить, что территория парка — орнитологическая площадка мирового масштаба. Здесь обитают сокол балобан, степной орел, бородач, филин, могильник.