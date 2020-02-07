В 2020 году Тульский кремль отпразднует 500-летие своего существования — данный указ подписал президент РФ Владимир Путин 10 ноября 2016 года. Отмечать торжество начнут уже в июне, но основные праздничные мероприятия пройдут в сентябре. Главным событием станет фестиваль «Засечная черта» — он пройдёт 25−57 сентября на территории Тульской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вид на Успенский собор с колокольни

Дарья Антонова ИА REGNUM Успенский собор Тульского кремля

Дарья Антонова ИА REGNUM

Праздничные мероприятия фестиваля пройдут не только в Туле, но и в исторических поселениях региона — Крапивне, Богородицке, Беляеве, Одоеве, Чекалине, а также в Алексине, Дубне и Плавске. Гости фестиваля смогут принять участие в историческом параде и увидеть театральные выступления, а также посетить новые музейные экспозиции.

На подготовку к празднованию юбилея было выделено свыше 700 млн рублей. В частности, были проведены масштабные реставрационные работы: реконструированы объекты культурного наследия в Алексине — усадьба купца Маслова, в Крапивне — дом купца Пряничникова, в Богородицке — ансамбль дворца-музея, в Дубне — усадьба Мосолова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Колокольня Успенского собора

Дарья Антонова ИА REGNUM Колокольня Успенского собора

Дарья Антонова ИА REGNUM

Дарья Антонова ИА REGNUM Вид на Тульский кремль

Дарья Антонова ИА REGNUM Вид на Тульский кремль

Кроме того, в 2019 году на территории кремля началась реконструкция Успенского собора. Как сообщил журналистам региональный координатор программы подготовки к празднованию юбилея Тульского кремля Николай Белобрагин, на данном этапе реставрации проходят инженерные работы.

«Это вентиляционные системы, несущие конструкции… водоотведение. Принято решение оставить храм таким, каким он был на протяжении 500 лет — летним, неотапливаемым», отметил он.

Дарья Антонова ИА REGNUM Роспись стен Успенского собора

Дарья Антонова ИА REGNUM Реставрация Успенского собора

По его словам, данное решение было принято в соответствии с рекомендацией климатологов, чтобы не уничтожить росписи на стенах храма.

«Реставрационные работы, за исключением восстановления росписи стен, будут закончены в этом году к 500-летию Кремля. Живопись по технологическим и техническим причинам будет еще восстанавливаться в течение 2 лет после окончания основных работ», заявил Николай Белобрагин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Реставрация Успенского собора

Дарья Антонова ИА REGNUM Реставрация Успенского собора

Дарья Антонова ИА REGNUM Реставрация Успенского собора

Также к 500-летию Тульского кремля представят выставку «Неизвестная Тула». Она посвящена результатам археологических раскопок в исторической части Тулы 2017−2018 гг. Во время исследований были изучены древние мостовые, участки городских усадеб, остатки жилых и хозяйственных построек. В результате раскопок получено более 1600 находок из металла, глины, дерева, камня, кожи, стекла. Основная их часть относится к концу ХVII — XIX вв.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сосуд-горшок кухонный с «обваркой» поверхности, XIX век

В экспозиции представлено более 250 экспонатов-подлинников. Среди них — кованые элементы ворот, дверей, ставен, фрагменты чугунных оград и крылец; предметы домашнего обихода из различных материалов — посуда, столовые приборы, хозяйственные ножи и кресала. Значительный раздел отведён ремесленному производству: орудия и готовая продукция свидетельствуют о занятиях деревообработкой — столярным и плотницким делом, металлообработкой, кожевенном ремеслом, изготовлением плетёных изделий.

Стоит отметить, что Тульский кремль является выдающимся памятником русского оборонного зодчества XVI века. Строительство кремля началось в 1507 году по указу великого князя Василия III и завершилось в 1520 году. Тульский кремль в течение нескольких столетий оборонял южные рубежи Русского государства и за всё время своего существования ни разу не сдавался неприятелю.