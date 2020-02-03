В аптеках Московской области заканчиваются медицинские маски. Фармацевты замерли в ожидании поставок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Из одиннадцати аптек подмосковной Балашихи медицинские маски для взрослых остались только в двух. Причем, в одной из них распродают запасы годовой давности. Детские маски пока в наличие в четырех аптеках города.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аптека

Как заявляют фармацевты, масок нет не только у них, но и на складах у поставщиков. Все замерли в ожидании поставок от производителей.

Так, в аптеке в магазине «Дикси» на ул. Фадеева, 11 повязки закончились вчера. Сейчас в наличие только детские маски по 50 рублей. Повязки для взрослых обещали привезти 3 февраля, но к пяти вечера они в продаже так и не появились. В еще одной аптеке на ул. Фадеева («Здоровая планета») ни взрослых, ни детских масок уже нет. Как пояснили сотрудники, они отправили запрос на поставку и ждут ответа поставщиков. На Фадеева, 9 маски закончились ещё в пятницу, 31 января. Остались лишь детски маски по 40 и по 12 рублей за штуку.

В аптеке на ул. Некрасова масок нет уже две недели. Та маска, которую носит сотрудник аптеки, принесена ею из дома и куплена еще полгода назад, пояснила она. По словам фармацевтов, им сказали, что повязок нет даже у производителей, и когда они появятся, точно не известно. Возможно, «завтра». В аптеке «Горздрав» (отдел в торговом комплексе по ул. Ш. Энтузиастов) маски заканчивались, и новых поставок пока не было. Из остатков продавались три маски по 50 рублей и пять штук по 70 рублей за единицу.

Еще в одной аптеке на углу ул. Некрасова масок нет. Они закончились 3 февраля, продавались по 10 рублей за штуку. По словам сотрудников, маски заказаны, их должны привезти 4 февраля. В аптеке «Живинка» нашлись маски по 85 рублей за штуку и их пока достаточно, заверили сотрудники.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Остались только детские маски, взрослые закончились

В социальной аптеке на ул. Некрасова, 4, осталось пять масок для взрослых по 49 рублей за штуку и маски с серебром для детей по 133 рубля. В круглосуточной аптеке остались только детские маски по 15 рублей за штуку. Взрослых масок нет, они закончились за два часа до прихода корреспондента ИА REGNUM. Продавались по 10 рублей за штуку. По словам сотрудников аптеки, на складе у поставщика остались дорогие трехслойные маски, чья закупочная цена составляет 20 рублей за штуку. Они ждут поставку более дешевого товара.

В еще одной круглосуточной аптеке масок в наличие не оказалось. В аптеке «Северная звезда» вскрыли последнюю упаковку из 50 штук. Маски продаются по цене 13,5 рубля. В аптеке ждут новых поставок, но завоза всё нет и нет.