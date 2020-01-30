Собянин открыл пересадочный узел между «НАТИ» и «Лихоборами»
30 января 2020
Мэр Москвы Сергей Собянин 30 января открыл пересадочный узел между железнодорожной платформой «НАТИ» и станцией «Лихоборы».
Дарья Антонова ИА REGNUM
Платформа «НАТИ»
Дарья Антонова ИА REGNUM
Переход между станцией МЦК «Лихоборы» и платформой НАТИ
Дарья Антонова ИА REGNUM
Переход между станцией МЦК «Лихоборы» и платформой НАТИ
Мэр отметил, что построен, по сути дела, вокзал. Он позволит сделать пересадку для пассажиров Октябрьской железной дороги на МЦК.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Сергей Собянин
Дарья Антонова ИА REGNUM
Сергей Собянин и Олег Белозеров
Дарья Антонова ИА REGNUM
Пересадочный узел между платформой «НАТИ» и станцией «Лихоборы»
Дарья Антонова ИА REGNUM
Переход между станцией МЦК «Лихоборы» и платформой НАТИ
Дарья Антонова ИА REGNUM
Переход между станцией МЦК «Лихоборы» и платформой НАТИ
Дарья Антонова ИА REGNUM
Станция МЦК «Лихоборы»
В первую очередь, объектом воспользуются жители Зеленограда и подмосковных Химок. Ранее для пересадки они доезжали до перегруженной станции метро «Комсомольская». Теперь часть пассажиров будет использовать новый переход.