Мэр Москвы Сергей Собянин 30 января открыл пересадочный узел между железнодорожной платформой «НАТИ» и станцией «Лихоборы».

Дарья Антонова ИА REGNUM Платформа «НАТИ»

Дарья Антонова ИА REGNUM Переход между станцией МЦК «Лихоборы» и платформой НАТИ

Дарья Антонова ИА REGNUM Переход между станцией МЦК «Лихоборы» и платформой НАТИ

Мэр отметил, что построен, по сути дела, вокзал. Он позволит сделать пересадку для пассажиров Октябрьской железной дороги на МЦК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин и Олег Белозеров

Дарья Антонова ИА REGNUM Пересадочный узел между платформой «НАТИ» и станцией «Лихоборы»

Дарья Антонова ИА REGNUM Переход между станцией МЦК «Лихоборы» и платформой НАТИ

Дарья Антонова ИА REGNUM Переход между станцией МЦК «Лихоборы» и платформой НАТИ

Дарья Антонова ИА REGNUM Станция МЦК «Лихоборы»

В первую очередь, объектом воспользуются жители Зеленограда и подмосковных Химок. Ранее для пересадки они доезжали до перегруженной станции метро «Комсомольская». Теперь часть пассажиров будет использовать новый переход.