Крещенские купания в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в этом году проходят при полном отсутствии мороза, снега и льда. Вместо вырубленных во льду иорданей — сколоченные из деревянных брусов и досок купели. Но весьма необычная для января погода никоим образом не могла помешать празднику.

Дарья Драй ИА REGNUM Настоятель храма освящает Орлинское озеро

Фотокорреспондент ИА REGNUM в Крещение (Богоявление) побывал в селе Орлино Гатчинского района Ленинградской области и в поселке Усть-Ижора Колпинского района Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Храм Преображения Господня в селе Орлино

Крещенская купель в Орлино была оборудована на озере Орлинском, у храма Преображения Господня.

Дарья Драй ИА REGNUM Настоятель храма освящает Орлинское озеро

Дарья Драй ИА REGNUM Настоятель храма освящает Орлинское озеро

Дарья Драй ИА REGNUM Настоятель храма освящает Орлинское озеро

Дарья Драй ИА REGNUM Настоятель храма освящает Орлинское озеро

Прихожане храма собрались у купели к полудню. В связи с тем, что праздничная служба в храме несколько затянулась, настоятель и сослужившие ему клирики появились у озера примерно через час.

Дарья Драй ИА REGNUM Святая вода на праздник Крещения Господня

Дарья Драй ИА REGNUM Святая вода на праздник Крещения Господня

Люди терпеливо дождались священников, а затем прошли крестным ходом. Настоятель храма освятил воду в озере, и начались крещенские купания.

…По данным ГУ МЧС России по Ленинградской области, в ночных крещенских купаниях приняли участие более пяти тысяч человек, в регионе были открыты 40 купелей.

Дарья Драй ИА REGNUM Жители села во время крещенских купаний в селе Орлино

Дарья Драй ИА REGNUM Жители села во время крещенских купаний в селе Орлино

Днем крещенские купания продолжились. Как ожидается, всего в Ленобласти в обряде примут участие около 16,5 тысяч человек.

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А в саму крещенскую ночь фотокорреспондент ИА REGNUM понаблюдал за крещенскими купаниями на Неве, в поселке Усть-Ижора. Здесь, на Шлиссельбургском шоссе, находится церковь Святого благоверного князя Александра Невского.

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь

Добавим, что митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий в праздник Крещения совершил чин великого освящения невской воды у Иоанновского равелина Петропавловской крепости.

Как отмечают в пресс-службе Санкт-Петербургской епархии РПЦ, в праздник Богоявления в Петербурге всегда освящалась Нева. В дореволюционном прошлом к главной городской реке совершалось до 70 крестных ходов в год.

Дарья Драй ИА REGNUM Церковь святого благоверного великого князя Александроа Невского

Дарья Драй ИА REGNUM Церковь святого благоверного великого князя Александроа Невского