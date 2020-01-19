На открытой воде: крещенские купания в Петербурге и Ленобласти — фото
Крещенские купания в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в этом году проходят при полном отсутствии мороза, снега и льда. Вместо вырубленных во льду иорданей — сколоченные из деревянных брусов и досок купели. Но весьма необычная для января погода никоим образом не могла помешать празднику.
Фотокорреспондент ИА REGNUM в Крещение (Богоявление) побывал в селе Орлино Гатчинского района Ленинградской области и в поселке Усть-Ижора Колпинского района Санкт-Петербурга.
Крещенская купель в Орлино была оборудована на озере Орлинском, у храма Преображения Господня.
Прихожане храма собрались у купели к полудню. В связи с тем, что праздничная служба в храме несколько затянулась, настоятель и сослужившие ему клирики появились у озера примерно через час.
Люди терпеливо дождались священников, а затем прошли крестным ходом. Настоятель храма освятил воду в озере, и начались крещенские купания.
…По данным ГУ МЧС России по Ленинградской области, в ночных крещенских купаниях приняли участие более пяти тысяч человек, в регионе были открыты 40 купелей.
Днем крещенские купания продолжились. Как ожидается, всего в Ленобласти в обряде примут участие около 16,5 тысяч человек.
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А в саму крещенскую ночь фотокорреспондент ИА REGNUM понаблюдал за крещенскими купаниями на Неве, в поселке Усть-Ижора. Здесь, на Шлиссельбургском шоссе, находится церковь Святого благоверного князя Александра Невского.
Добавим, что митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий в праздник Крещения совершил чин великого освящения невской воды у Иоанновского равелина Петропавловской крепости.
Как отмечают в пресс-службе Санкт-Петербургской епархии РПЦ, в праздник Богоявления в Петербурге всегда освящалась Нева. В дореволюционном прошлом к главной городской реке совершалось до 70 крестных ходов в год.