В подмосковной Балашихе 19 января проходят крещенские купания. На крещение обычно окунаются в проруби, однако из-за аномально тёплой зимы в этом году в Подмосковье тонкий лёд. О подробностях крещенских купаний — в фоторепортаже ИА REGNUM.

В крещенский сочельник 18 января настоятель Екатерининского храма протоиерей Михаил Макашов осветил воду в купели, установленной на правом берегу реки Пехорка у водной спасательной станции. Протоиерей Михаил поздравил всех с праздником Крещения Господне, пожелал здоровья, укрепления веры и исполнения заповедей Божьих.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Протоиерей Михаил Макашов

Сотни людей пришли окунуться в проруби. На территории станции установлены теплые палатки для переодевания, можно выпить горячего чая. Рядом с местом купания установили баню на колесах, где можно попариться. У купели дежурят спасатели и медицинская служба.

Крещение Господне отмечают 19 января, а в крещенский сочельник, 18 января, служат литургию и освещают воду во всех православных храмах.

Напомним, что в Балашихе специально оборудовано три места для крещенских купаний — на правом берегу реки Пехорка возле водно-спасательной станции, на озере микрорайона Заря и в Новом Милете вблизи храма Святителя Николая Чудотворца.