Москвичи активно участвуют в крещенских купаниях. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крещенских купания в саду им. Баумана

Купание стартовало 18 ноября в 18:00. Отметим, что жители Москвы активно участвовали в религиозном мероприятии, причём среди желающих окунуться в прорубь были и люди пожилого возраста. На месте дежурят представители экстренных служб и медики. При этом, каждый желающий может выпить горячего чаю.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крещенских купания в саду им. Баумана

Дарья Антонова ИА REGNUM Крещенских купания в саду им. Баумана

Всего в столице было подготовлено 59 прорубей и 10 купелей. Места для купания оборудованы безопасными подходами и спусками к воде. Рядом с прорубями и купелями установлены обогреваемые раздевалки, туалеты и освещение. Богослужения, посвящённые празднику Крещения Господня (Богоявления), 18 и 19 января пройдут в 345 храмах Москвы.