Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Фигуристки из команды “Татарстан” исполняют свой коронный номер под Ave Maria (Третью песнь Эллен) Шуберта

Ученые говорят о мощном влиянии спорта и в особенности танца на работу человеческого мозга, на расширение его потенциала. Общаясь по работе с молодыми спортсменами и танцорами, я наблюдаю их эволюцию как профессионалов и вижу, что лучше всех танцует тот, кто умеет быстро и нестандартно мыслить. Физическая форма, конечно, тоже важна, но все реакции, формирующие поведение, движение, ритм — в голове.

В то же время в командных видах спорта необходимо тонко чувствовать грань между своим эго и сонастройкой с товарищами.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Команда по синхронному фигурному катанию “Татарстан”, фрагменты репетиций

Но командная игра как стиль жизни сейчас не в тренде. Я родился в то время, когда не было гаджетов и персональных компьютеров. Приход цифровой эры сильно поменял отношение людей друг к другу. Технологии дали нам огромные возможности, но радикально снизили уровень эмпатии в обществе. Как человек, видевший «другой» мир, я этим встревожен.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Синхронный танец

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Следы танца

В своих фотопроектах я исследую социокультурные явления, коммьюнити, клубы по интересам — чтобы понять, осталась ли в людях потребность в невербальном общении. Прожив некоторое время в Казани, я часто смотрел тренировки команды «Татарстан» по синхронному фигурному катанию.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Линии как связка

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Цветные линии как связка – некоторые нарисованы, другие получились сами собой

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Цветные линии как связка – некоторые нарисованы, другие получились сами собой

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Цветные линии как связка – некоторые нарисованы, другие получились сами собой

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Цветные линии как связка – некоторые нарисованы, другие получились сами собой

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Цветные линии как связка – некоторые нарисованы, другие получились сами собой

Удивляет уровень синхронности движений, на которую способны эти девушки. Десять, двадцать спортсменок превращаются в одно целое, в большую птицу, исполняющую сложные пируэты. И это люди «поколения гаджетов»! А еще образы фигуристок на льду, узоры их танца столь графичны, что напоминают картины из пещерной живописи. Поэтому возникли и смежные ассоциации: с неразрывностью временного потока, с процессом глобальной эволюции. Может, и всё человечество — единый организм, одна нейронная сеть?

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Танец как духовный опыт

Когда я смотрю на танец, я не раскладываю его на дискретные кадры. Дискретность пришла к человеку вместе с цифровой эпохой, но в нас еще много природного и первобытного. Вдохновившись арт-работами японских фотографов, я не стал детально и реалистично фиксировать элементы танца на льду, но показал свои личные ощущения. Я пригласил молодую художницу и дизайнера из Ижевска Юлю Агафонову, которая добавила к серии элементы рисунка.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Танец как ритуал

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Танец как ритуал

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Танец как ритуал

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Танец как ритуал

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Танец как ритуал

Я задавал девушкам вопросы: что такое командная работа, и почему они выбрали синхронное катание, а не индивидуальное? Но они не смогли четко ответить, искренне говоря, что команда — это круто, это жизнь и так далее. Девчонки не задумываются о сложных материях, а просто делают. Это обнадеживает: чувство локтя еще не совсем потеряно в людях нового поколения.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Команда

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Фигуристка из “Татарстана” во время тренировки

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Фигуристка из “Татарстана” во время тренировки

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Лед сохраняет следы движений

Впрочем, любая команда всё равно состоит из личностей. Девчонки подчеркнули, что «общий результат зависит от каждого» и «добиться идеальной синхронности не так легко, как кажется, в это вложено много личного труда и времени». Поэтому я включил в серию портреты нескольких фигуристок, каждая из которых создаёт общую синхронию.