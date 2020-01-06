В Петербурге бесснежные первые дни нового года сменились приятной зимней погодой в стиле «лайт». Выпал небольшой снежок в сопровождении легкого морозца. А ночь на 6 января стала самой холодной с начала зимы (всего-то минус 5,9 градуса).

Изменение в атмосфере создало соответствующий праздничный настрой у жителей и многочисленных туристов, приехавших в город на новогодние и рождественские каникулы. Люди устремились к местам массовых гуляний.

Фотокорреспондент ИА REGNUM побывал в великолепном в любую погоду историческом центре Северной столицы, украшенном огнями новогодних гирлянд, а также в популярном креативном пространстве «Севкабель Порт» на Васильевском острове, где на берегу Финского залива открыт для всех «Каток у моря».