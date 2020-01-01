В Петербурге перед новогодней ночью снега так и не дождались. Но погодные капризы не могли помешать весело встретить наступление 2020 года во время народных гуляний в историческом центре города.

Центром празднования Нового года в Петербурге традиционно стала Дворцовая площадь, где установлена главная городская ёлка.

Художественно подсвеченные, величественные здания на Дворцовой площади сами по себе создают необходимый торжественный настрой. К началу праздничной шоу-программы здесь собрались десятки тысяч горожан и туристов.

Для «разогрева» публики на Дворцовой на больших экранах крутили новогодние фильмы и мультфильмы, а затем на главной сцене развернулось шоу «Волшебная мастерская Данилы-мастера». Оно включало в себя использование световых, пиротехнических и лазерных спецэффектов.

Шоу продолжилось большой концертной программой с участием популярных исполнителей, диджеев и групп. Здесь можно было не только послушать совершенно новую и старую добрую музыку, но и потанцевать вместе со всеми на супер-дискотеке 90-х.

Ровно в три часа ночи 1 января 2020 года от Петропавловской крепости в ночное небо Петербурга начали запуск зарядов новогоднего фейерверка, вызвавшего восторг у зрителей.

Но для погружения в атмосферу праздника не обязательно было идти на Дворцовую. В это же время на Невском проспекте работали сразу две новогодние площадки: интерактивная у Большого Гостиного двора и сцена на пешеходной Малой Конюшенной улице.

Добавим, что безопасность горожан в новогоднюю ночь обеспечивали 1350 полицейских и сотрудников Росгвардии. Общественный порядок не нарушался.