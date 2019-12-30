У петербуржцев спросят совета по поводу наполнения опустевшего павильона прямо напротив Пискаревского мемориального кладбища. Об этом сообщил директор выставочного комплекса «Ленрезерв» Анатолий Бернштейн, передает корреспондент ИА REGNUM.

В павильоне на проспекте Непокоренных, 43, ранее находился магазин цветов, но, когда собственник помещения решил открыть там ресторан, жители возмутились и обратились с жалобами в Смольный.

Дарья Драй ИА REGNUM Павильон напротив Пискаревского кладбища

В результате «Ленрезерв», который известен своей регулярно обновляемой выставкой-реконструкцией, посвященной подвигу блокадного Ленинграда, выкупил помещение для создания к 75-летию Победы новой музейной экспозиции.

Однако, как сообщил Бернштейн 30 декабря, у организации пока нет понимания того, что именно будет внутри опустевшего павильона.

«У нас, в общем-то, готовы все необходимые документы, последние документы по согласованию мы должны получить в первые дни нового года. Готов проект, готово абсолютно всё. Но, наверное, все-таки нет пока у нас полного понимания внутри, что это то единственно правильное решение, которое нужно осуществлять. Это не то место, которое позволяет его перестраивать регулярно. Надо сделать хорошо и качественно», — заявил Бернштейн.

К 75-летию Победы в 2020 году «Ленрезерв» собирается привести здание в порядок, отремонтировать и воссоздать фасады, подготовить экспозицию, посвященную Победе в Великой Отечественной войне, и выставку проектов дальнейшего развития этого пространства, площадью 250 кв. метров.

«Конечно, к 9 мая мы хотели бы показать там наиболее достойные проекты, чтобы мы все вместе могли выбрать наиболее достойное продолжение», — добавил директор «Ленрезерва».

Организация намерена «посоветоваться» с ветеранами, блокадниками и просто жителями города.

«Возможно, там нужно сделать что-то современное, возможно, нужно использовать современные технологии, что интересно молодежи. Возможно, сделать какую-то «капсулу времени», — уточнил Анатолий Бернштейн.