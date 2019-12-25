Собянин открыл в Москве мост через Кожуховский затон
Через Кожуховский затон начал работать автомобильный мост, связывающий Нагатинскую пойму с Печатниками и Южнопортовым районом Москвы. Движение автомобильного транспорта 25 декабря запустил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Крупнейший в Европе крытый парк развлечений «Остров Мечты» построен. Сейчас идут финишные работы по наладке и испытаниям оборудования. Для посетителей «Остров Мечты» откроется через несколько месяцев», — сказал Собянин.
По словам мэра Москвы, парк станет одной из крупнейших точек притяжения за пределами центра Москвы. Поэтому было необходимо обеспечить его транспортную доступность.
«Уже работает станция метро «Технопарк», построен уникальный пешеходный переход с траволаторами через проспект Андропова. Сегодня мы открываем мост через Кожуховский затон, благодаря которому подъехать к «Острову Мечты» можно будет и от метро «Кожуховская», — отметил Собянин.
Длина моста через Кожуховский затон составила 783 метра. Объект имеет три полосы движения в каждом направлении. Мост связывает Нагатинскую пойму со 2-м Южнопортовым проездом, обеспечивая удобный проезд к новому парку развлечений «Остров Мечты» и Южному речному вокзалу из района Печатники.