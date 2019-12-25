Через Кожуховский затон начал работать автомобильный мост, связывающий Нагатинскую пойму с Печатниками и Южнопортовым районом Москвы. Движение автомобильного транспорта 25 декабря запустил мэр Москвы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мост через Кожуховский затон

Дарья Антонова ИА REGNUM Транспортная развязка под мостом

Дарья Антонова ИА REGNUM Мост через Кожуховский затон

Дарья Антонова ИА REGNUM Мост через Кожуховский затон

«Крупнейший в Европе крытый парк развлечений «Остров Мечты» построен. Сейчас идут финишные работы по наладке и испытаниям оборудования. Для посетителей «Остров Мечты» откроется через несколько месяцев», — сказал Собянин.

По словам мэра Москвы, парк станет одной из крупнейших точек притяжения за пределами центра Москвы. Поэтому было необходимо обеспечить его транспорт­ную доступность.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мост через Кожуховский затон

Дарья Антонова ИА REGNUM Камеры на мосту

Дарья Антонова ИА REGNUM Камеры оборудованы на всём участке моста

Дарья Антонова ИА REGNUM Пешеходная зона на мосту

«Уже работает станция метро «Технопарк», построен уникальный пешеходный переход с траволаторами через проспект Андропова. Сегодня мы открываем мост через Кожуховский затон, благодаря которому подъехать к «Острову Мечты» можно будет и от метро «Кожуховская», — отметил Собянин.

Длина моста через Кожуховский затон составила 783 метра. Объект имеет три полосы движения в каждом направлении. Мост связывает Нагатинскую пойму со 2-м Южнопортовым проездом, обеспечивая удобный проезд к новому парку развлечений «Остров Мечты» и Южному речному вокзалу из района Печатники.