Первый рейсовый поезд отправился из Москвы в Крым — фоторепортаж
25 декабря 2019
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Первый поезд по маршруту Москва — Симферополь выехал из столицы. Железнодорожный состав стартовал в 23:45 по московскому времени, передаёт корреспондент ИА REGNUM
Дарья Антонова ИА REGNUM
Поезд в Крым отправился с Казанского вокзала
Дарья Антонова ИА REGNUM
Поезд «Таврия», следующий по маршруту Москва — Симферополь
Дарья Антонова ИА REGNUM
Указатели к выходу на платформу
Дарья Антонова ИА REGNUM
Машинист поезда
Дарья Антонова ИА REGNUM
Поезд «Таврия», следующий по маршруту Москва — Симферополь
Под состав была выделена отдельная платформа, куда люди начали приходить заранее, по всей видимости, желая поскорее стать пассажирами первого в истории прямого поезда из столицы в Крым. Свободных мест в вагонах не было — все до последнего билеты были раскуплены .
Дарья Антонова ИА REGNUM
Тамбур оснащён автоматическими дверьми
Дарья Антонова ИА REGNUM
Житель Перми также один из первых пассажиров поезда
Дарья Антонова ИА REGNUM
Владимир Иосифович приехал из Калининграда, чтобы одним из первых прикатиться на поезде из Москвы в Крым
Дарья Антонова ИА REGNUM
Проводники встречают первых пассажиров
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дарья Антонова ИА REGNUM
Поезд «Таврия», следующий по маршруту Москва — Симферополь
Отметим, что среди пассажиров были не только жители Москвы. Практически все регионы Центральной России были представлены среди обладателей мест в первом рейсовом поезде. Некоторые специально брали билеты для того, чтобы попасть в историю, — первыми проехать по мосту через Керченский пролив.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Проводницы поезда «Таврия»
Дарья Антонова ИА REGNUM
Купе
Дарья Антонова ИА REGNUM
Отправление поезда «Таврия» в Симферополь