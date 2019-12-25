Первый поезд по маршруту Москва — Симферополь выехал из столицы. Железнодорожный состав стартовал в 23:45 по московскому времени, передаёт корреспондент ИА REGNUM

Дарья Антонова ИА REGNUM Поезд в Крым отправился с Казанского вокзала

Дарья Антонова ИА REGNUM Поезд «Таврия», следующий по маршруту Москва — Симферополь

Дарья Антонова ИА REGNUM Указатели к выходу на платформу

Дарья Антонова ИА REGNUM Машинист поезда

Дарья Антонова ИА REGNUM Поезд «Таврия», следующий по маршруту Москва — Симферополь

Под состав была выделена отдельная платформа, куда люди начали приходить заранее, по всей видимости, желая поскорее стать пассажирами первого в истории прямого поезда из столицы в Крым. Свободных мест в вагонах не было — все до последнего билеты были раскуплены .

Дарья Антонова ИА REGNUM Тамбур оснащён автоматическими дверьми

Дарья Антонова ИА REGNUM Житель Перми также один из первых пассажиров поезда

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Иосифович приехал из Калининграда, чтобы одним из первых прикатиться на поезде из Москвы в Крым

Дарья Антонова ИА REGNUM Проводники встречают первых пассажиров

Дарья Антонова ИА REGNUM

Дарья Антонова ИА REGNUM Поезд «Таврия», следующий по маршруту Москва — Симферополь

Отметим, что среди пассажиров были не только жители Москвы. Практически все регионы Центральной России были представлены среди обладателей мест в первом рейсовом поезде. Некоторые специально брали билеты для того, чтобы попасть в историю, — первыми проехать по мосту через Керченский пролив.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проводницы поезда «Таврия»

Дарья Антонова ИА REGNUM Купе