Католики и лютеране Петербурга отмечают Рождество: корреспондент ИА REGNUM вечером 24 декабря посетил мессу в Сочельник. Всего в Петербурге действуют семь приходов Римско-Католической и 19 объединений Евангельско-Лютеранской церкви, которые уже начали праздничные богослужения и торжества.

Дарья Драй ИА REGNUM Католический храм святой Екатерины в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Свечи в храме

Так, мессу отслужили в известной Базилике св. Екатерины Александрийской на Невском проспекте. Месса Навечерия Рождества Христова началась в 20:00, в полночь отслужат и Пастушескую Мессу Рождества. На следующий день, 25 декабря, службы будут идти по очереди на русском, английском, польском языках.

В храме Лурдской Римско-Католической Божией Матери в Ковенском переулке торжественная месса тоже началась в 20:00, петербуржцы устроили ее трансляцию в тематических группах в соцсетях. В храме освятили ясли, подготовили рождественский спектакль. Торжественную мессу повторили на польском языке в 22:00.

Трансляцию ночного богослужения в 00:00 на «Радио Мария» устроят и со службы Римско-Католического прихода посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы на Минеральной улице. 25 декабря службы там запланированы на 09:00, 12:00, 19:00. 29 декабря предполагаются мессы на русском, польском и французском языках.

В Соборе Успения Пресвятой Девы Марии на 1-й Красноармейской улице рождественский праздник состоится 25 декабря после полуденной мессы.

Главной лютеранской церковью Петербурга считается Петрикирхе — Собор Петра и Павла на Невском проспекте, 22. Здесь устроили «рождественскую сценку» в 19:00. В 21:00 состоялся органный концерт «Музыка немецкого рождества». Там же 26 декабря пройдет рождественский благотворительный концерт в 19:00.

Дарья Драй ИА REGNUM Лютеранская церковь Петрикирхе

С 25 декабря у католиков и лютеран начинается Октава Рождества. 26 декабря почитают Святого Стефана, 27 декабря — Святого Иоанна, в этот день существует традиция освящения вина. 28 декабря отмечают день Святых невинных младенцев Вифлеемских, когда обычно благословляют детей. 29 декабря благословляют семьи после каждой мессы, так как это день Святого Семейства. 31 декабря является днем Святого Сильвестра, а 1 января считается днем Девы Марии.

В Петербурге располагаются также шведская церковь Святой Екатерины на Малой Конюшенной улице, финская церковь Святой Марии на Большой Конюшенной, эстонская кирха Святого Иоанна на улице Декабристов, кирха Святой Екатерины и Лютеранская церковь Святого Михаила на Васильевском острове.