Первый поезд в Крым, который доберется до полуострова по Крымскому мосту, проводили днем 23 декабря с Московского вокзала Санкт-Петербурга. В составе под «непростым» номером 007А с названием «Таврия» в Севастополь отправились 530 пассажиров. Они с комфортом разместились в 17 купейных и плацкартных вагонах частного поезда.

Дарья Драй ИА REGNUM Табло на Московском вокзале перед отправлением пассажирского поезда Таврия в Севастополь

Дарья Драй ИА REGNUM Табло на Московском вокзале перед отправлением пассажирского поезда Таврия в Севастополь

Дарья Драй ИА REGNUM Отправление первого пассажирского поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь через Крымский мост

Дарья Драй ИА REGNUM Экспозиция Дорога двух морей на Московском вокзале

Дарья Драй ИА REGNUM Экспозиция Дорога двух морей на Московском вокзале

Дарья Драй ИА REGNUM Первый пассажирский поезд Таврия отправился в Севастополь

Дарья Драй ИА REGNUM Первый пассажирский поезд Таврия отправился в Севастополь

Отправление первого поезда в Крым, путь которого пройдет только по российской территории, сопровождалось телемостом со станцией Тамань, где президент России Владимир Путин принял участие в праздничном митинге по случаю открытия движения по железнодорожной части нового, самого протяженного в Европе, моста через Керченский пролив.

Дарья Драй ИА REGNUM Телемост

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры пассажирского поезда Таврия

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры пассажирского поезда Таврия

За 43,5 часа пути «Таврия» из Петербурга преодолеет 2741 км, пройдя, в том числе, по 19-километровым железнодорожным путям Крымского моста. В город русских моряков поезд прибудет в среду, 25 декабря, в 09:25 мск.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры пассажирского поезда Таврия

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажирский поезд Таврия перед отправлением

Дарья Драй ИА REGNUM Проводник пассажирского поезда Таврия

Как уже сообщалось, вплоть до 17 января 2020 года новый поезд будет курсировать ежедневно, затем перейдет на режим работы через день. Расписание летнего сезона станет известно позже, его составят в зависимости от спроса.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажирский поезд Таврия перед отправлением

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург-Севастополь

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург-Севастополь

Частный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» вывел на маршрут между Петербургом и Севастополем пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов. Все современные вагоны оборудованы кондиционерами и биотуалетами. В состав каждого поезда включен вагон-ресторан.

Дарья Драй ИА REGNUM Вагон пассажирского поезда Таврия

Дарья Драй ИА REGNUM Вагон пассажирского поезда Таврия

Дарья Драй ИА REGNUM Вагон пассажирского поезда Таврия

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажир в вагоне

Плацкартный билет до Севастополя из Северной столицы стоит от 3649 рублей, билет в купе — от 4380 рублей. Обратные билету практически в такую же цену. В стоимость проезда в купе входят — рацион горячего питания, комплект постельного белья, санитарно-гигиенический набор.

Дарья Драй ИА REGNUM Подстаканник