Самым тёплым годом в Москве за всю историю метеорологических наблюдений может стать 2019 год. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба Гидрометцентра России.

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Дарья Антонова ИА REGNUM Аномально тёплый декабрь в Москве

Дарья Антонова ИА REGNUM Аномально тёплый декабрь в Москве

Сейчас рекордсменом является 2015 год, тогда среднегодовая температура составила +7,4°C, а ее аномалия — +2,4°C. По состоянию на 23 декабря в 2019 году аномалия составляет +2,7°C. В оставшиеся девять дней 2019 года температура воздуха в Москве ожидается также выше нормы, поэтому синоптики склонны утверждать, что 2019 год в столице станет самым тёплым за всю историю метеорологических наблюдений.

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Дарья Антонова ИА REGNUM Аномально тёплый декабрь в Москве

Дарья Антонова ИА REGNUM Аномально тёплый декабрь в Москве

Дарья Антонова ИА REGNUM Аномально тёплый декабрь в Москве

Дарья Антонова ИА REGNUM Аномально тёплый декабрь в Москве

Дарья Антонова ИА REGNUM Аномально тёплый декабрь в Москве

Лето в Москве было прохладным, а зима — аномально тёплая. Отклонение от нормы средней температуры в декабре может составить +7,2°C.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за аномально тёплой погоды в декабре в Москве зацвели рододендроны, подснежники и другие цветы. Недавно распустилась сирень.

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Дарья Антонова ИА REGNUM Аномально тёплый декабрь в Москве

Дарья Антонова ИА REGNUM Аномально тёплый декабрь в Москве

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