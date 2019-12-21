В Петербурге вечером 21 декабря торжественно встретили всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга. Он прибыл на ослепительной сказочной ракете, зажёг главную городскую ёлку на Дворцовой площади, дал старт традиционному забегу «дедов-морозов» и в целом новогодним праздникам в городе.

Дарья Драй ИА REGNUM
Встреча Всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга

На площади Деда Мороза встретили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров, жители и гости города.

Специальная «детская комиссия» доложила губернатору и Деду Морозу о полной готовности новогоднего убранства Северной столицы к главному зимнему празднику.

Дарья Драй ИА REGNUM
Зрители на дворцовой
Дарья Драй ИА REGNUM
Встреча Всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга
Дарья Драй ИА REGNUM
Встреча Всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга
Дарья Драй ИА REGNUM
Встреча Всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга
Дарья Драй ИА REGNUM
Фото на память

«Город очень красиво украшен. И впереди еще много интересного», — сказал Александр Беглов и пригласил всех на Манежную площадь, где работает Рождественская ярмарка.

Дарья Драй ИА REGNUM
Забег Дедов Морозов
Дарья Драй ИА REGNUM
Участник забега на велосипеде
Дарья Драй ИА REGNUM
Забег Дедов Морозов
Дарья Драй ИА REGNUM
Забег Дедов Морозов

Поздравив всех собравшихся петербуржцев и туристов, Дед Мороз зажег огни на главной городской елке и объявил о начале новогодних праздников.