На Крестовском острове Санкт-Петербурга — в условиях ливневого дождя и действующего штормового предупреждения — прошел традиционный смотр сил и средств территориального сегмента Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Дарья Драй ИА REGNUM Смотр сил и средств петербургских спасателей

Дарья Драй ИА REGNUM Смотр сил и средств, обеспечивающих безопасность горожан в зимний период

Дарья Драй ИА REGNUM Водолозы

Были представлены спасатели, которые готовы прийти на помощь людям в случае ЧП на водных объектах в зимний период, а также подразделения, реагирующие на аварии системы ЖКХ — всего более 270 спасателей.

Дарья Драй ИА REGNUM Смотр сил и средств, обеспечивающих безопасность горожан

Дарья Драй ИА REGNUM Собака на службе

Как сообщили 18 декабря в Смольном, в 2019 году из бюджета было выделено 262 млн рублей на закупку техники, оборудования и снаряжения для городской противопожарной и спасательной службы. Еще 25 млн рублей было выделено на оснащение подразделений МЧС России в Петербурге.

Дарья Драй ИА REGNUM Собака-спасатель

Особое внимание властей к РСЧС объясняется, в том числе, предстоящими матчами Евро-2020, которые пройдут летом на Крестовском острове.

Дарья Драй ИА REGNUM Лапы собаки-спасателя

«Нам предстоит еще раз показать, что Петербург гостеприимный, комфортный и безопасный город. Уверен мы с этой задачей справимся», — заявил сегодня губернатор Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM К ЧП готовы

Принимавший сегодняшний смотр петербургских спасателей cтатс-секретарь — заместитель главы МЧС России Алексей Серко, отметил, что «это хорошо оснащенная и высокоэффективная группировка сил и средств, позволяющая оперативно реагировать на любые происшествия в городе, как на суше, так и на воде».

Дарья Драй ИА REGNUM Петербургские спасатели

В рамках смотра петербургские спасатели официально получили на вооружение новые образцы техники: 35 судов различного назначения, в том числе, пожарно-спасательные катера и суда на воздушной подушке, восемь пожарных автоцистерн и автолестниц, а также беспилотный летательный аппарат вертолетного типа.