Елена Хованская ИА REGNUM Рисовые террасы провинции Лаокай. Северный Вьетнам

Провинция Лаокай — горная провинция северного Вьетнама. Территорию населяют десятки горных племен, этнических групп, когда-то переселившиеся из Лаоса и Китая. Самыми многочисленными из них являются хмонги. Сегодня в мире насчитывается около трех миллионов хмонгов. Примерно 800 000 проживают в Китае, где их называют «мяо», 400 000 — в Лаосе, 150 000 — в Таиланде и некоторые в Бирме. Большинство, около миллиона, населяют север Вьетнама. Хмонги живут в племенных хижинах, в горных джунглях, говорят на своём языке, нередко даже не зная вьетнамского, и продают на местных рынках скот, птицу, овощи, а также предметы местного рукоделия: традиционную одежду и аксессуары. Отличить народность хмонгов можно по специфике одежды.

Елена Хованская ИА REGNUM Представители племён хмонгов на рынке в Кан Кау. Северный Вьетнам

Елена Хованская ИА REGNUM Одежда хмонгов может рассказать истории из повседневной жизни племён. В течение многих поколений женщины-хмонги сохраняли визуальный язык и этническую самобытность

Елена Хованская ИА REGNUM Навыки шитья передаются из поколения в поколение и неоднократно модифицируются. Существуют стандартные шаблоны узоров, которые женщины хмонгов используют в пошиве одежде, добавляя новые креативные идеи

Женщины хмонгов носят разноцветные полосатые юбки и накидки, клетчатые платки. У одних хмонгов в костюме преобладает чёрный цвет, у иных — радужные сочетания. Необычные для европейца наряды хмонгов для племенных народов — повседневная одежда. Хмонги считают, что женщина может быть достойной парой только в том случае, если она владеет ремеслом шитья и рукоделия и сумеет создать красивую одежду для своей будущей семьи.

Елена Хованская ИА REGNUM «Иметь семью – значит быть счастливым. Не иметь её – значит быть потерянным». Женщина хмонгов с детьми. Северный Вьетнам

Елена Хованская ИА REGNUM Девочка-хмонг спит на коленях у своей бабушки. Рынок в Кан Кау. Северный Вьетнам

Елена Хованская ИА REGNUM Этническая группа хмонгов во Вьетнаме насчитывает около 1 миллиона человек. Хмонгская женщина с ребёнком на руках. Северный Вьетнам

Елена Хованская ИА REGNUM Женщины на воскресном рынке в Бак Ха. Северный Вьетнам

Покрой одежды не отличается замысловатой техникой, визуальное богатство костюму придают многообразие вышивки, аппликаций, а также применение различных вариантов орнамента. Репутация женщины народа хмонгов во многом зависит от ее гардероба, а место в обществе оценивается по количеству и качеству ее одежды. К 12−13 годам девочки хмонгов уже должны создавать нарядные платья. Традиция шитья своего свадебного платья распространена у молодых женщин-хмонгов до сих пор. Невеста мастерит одежду, наволочки и одеяла в качестве подарка и для семьи своего жениха.

Елена Хованская ИА REGNUM Традиционные украшения представителей народа чёрных хмонгов. Северный Вьетнам

Елена Хованская ИА REGNUM Дети хмонгов играют поблизости, пока их родители покупают или продают товар. Северный Вьетнам

Главное мероприятие горных народов окружающих деревень — традиционные рынки. Люди приходят на рынок не только для того, чтобы что-то продать или купить, но и поесть, а также пообщаться. Лучший способ обменяться новостями, сплетнями, встретиться с друзьями из соседних общин окрестных деревень. Из своих племенных деревень многие хмонги начинают путь ещё ночью, чтобы на рассвете успеть к самому открытию.

Елена Хованская ИА REGNUM Буйволы направляются в сторону рынка в Кан Кау. Северный Вьетнам

Елена Хованская ИА REGNUM В зависимости от высоты и расположения деревни, путь до рынка может насчитывать до 30 км. Многие хмонги выходят из дома ещё ночью. Северный Вьетнам

Елена Хованская ИА REGNUM Продажа буйволов на рынке в Кан Кау. Северный Вьетнам

Елена Хованская ИА REGNUM День на рынках в провинции Лаокай начинается с сытного завтрака: наваристого традиционного супа из мяса и лапши. На рынок племена приходят целыми семьями. Рынок в Бак Ха, Северный Вьетнам

На рынок хмонги приходят целыми семьями. Социальная и семейная сплоченность имеет гораздо большее значение, чем в западных культурах. Каждый хмонг принадлежит к определённому племени, многосемейному объединению, которое отвечает за укрепление социальных связей, безопасность, благополучие внутри группы. Принадлежность к племени определяется при рождении. Хмонги придают большое значение своей независимости. Хмонг означает «свободный».

Елена Хованская ИА REGNUM Женщина народа цветных хмонгов продаёт куриц. Рынок в Бак Ха, Северный Вьетнам

Елена Хованская ИА REGNUM Пожилая женщина хмонгов раскладывает свой товар на субботнем рынке в Кан Кау. Северный Вьетнам

Елена Хованская ИА REGNUM Каждую субботу в небольшой деревне Кан Кау проходит традиционный рынок народа хмонгов. Северный Вьетнам

Елена Хованская ИА REGNUM Мальков сомов продают на вес для выращивания в искусственных условиях

Елена Хованская ИА REGNUM Купили или не продали. Рынок в Кан Кау. Северный Вьетнам

Елена Хованская ИА REGNUM Еще одна важная деталь рынков в провинции Лаокай — посещение цирюльника. Рынок в Кан Кау. Северный Вьетнам

День на рынках в провинции Лаокай начинается с сытного завтрака, наваристого традиционного супа из мяса и лапши. Вегетарианцы у хмонгов не в почёте. Запивают местные блюда рисовой водкой или местным самогоном — продукт натуральный, лучшее лекарство для пищеварения. По всему рынку под навесами располагаются длинные столы со скамейками, здесь же можно увидеть и рыночные кухни с кипящими котлами и специфическими блюдами. Несмотря на то, что употребление в пищу мяса собак уходит в прошлое, а в некоторых регионах даже запрещено, на севере Вьетнама блюдо всё ещё пользуется спросом, а собак приобретают не только для охраны домов, но и для иных, не менее важных целей.

Елена Хованская ИА REGNUM Вегетарианство у хмонгов не практикуется. Сытно поесть – залог силы и здоровья. Северный Вьетнам

Елена Хованская ИА REGNUM Рыночные кухни с кипящими котлами и специфическими блюдами

Елена Хованская ИА REGNUM В ожидании кулинарного перевоплощения

Елена Хованская ИА REGNUM Приготовление традиционного блюда из рисовой муки. Рынок в Кан Кау. Северный Вьетнам

Елена Хованская ИА REGNUM Продажа собак на рынке в Бак Ха. Северный Вьетнам

Елена Хованская ИА REGNUM На севере Вьетнама блюдо из собаки всё ещё пользуется спросом. Северный Вьетнам

Елена Хованская ИА REGNUM Диеу Кай – бамбуковая трубка, состоящая из двух частей. Раскуривание происходит с помощью воды и табака. Северный Вьетнам

Елена Хованская ИА REGNUM Мужчины курят традиционную бамбуковую трубку «диеу кай», которую также называют «вьетнамским кальяном». Бак Ха, Северный Вьетнам

Особое место на рынках этнических групп Северного Вьетнама занимает «живой товар»: крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, домашняя птица. Буйволов здесь продают непосредственно для полевых работ, а вот остальных животных ожидает кулинарная участь. Взрослый самец буйвола стоит от 2000 до 3000 долларов. Женская особь немного дешевле. Покупатели и продавцы торгуются очень легко и непринужденно.

Елена Хованская ИА REGNUM Продажа буйволов. Воскресный рынок в Бак Ха. Северный Вьетнам

Елена Хованская ИА REGNUM Супружеская пара хмонгов выбирает буйвола. Рынок в Бак Ха. Северный Вьетнам

Елена Хованская ИА REGNUM Многие помогают своим родителям. Кан Кау, Северный Вьетнам

Если буйвола не удалось продать сегодня, он продолжает трудиться на благо хозяина на рисовых полях и через неделю снова возвращается на рынок. В любом случае хозяин получит доход от своего животного. Буйвол для использования в сельском хозяйстве должен быть большим и сильным. Инвестиция в молодых особей обеспечивает будущий доход, так как через год или два их можно продать намного дороже. Один хозяин, как правило, приводит на рынок от 3 до 5 буйволов, однако число может возрасти до 30 голов.

Елена Хованская ИА REGNUM Высохшая река в ожидании сезона дождей. Бак Ха, Северный Вьетнам

Елена Хованская ИА REGNUM «Вьетнамскую корриду» между водяными буйволами народ хмонгов устраивает ради развлечения и демонстрации силы своих питомцев. Рынок в Бак Ха. Северный Вьетнам

Еженедельный рынок в Бак Ха является одним из крупнейших и ярких событий в регионе. Место социальных встреч и культурного единения. Есть и другие рынки в горном регионе Лаокай, возможно, уступающие по размерам, но отнюдь не менее аутентичные, наполненные запахами, цветами и звуками, характерными для данного региона и его жителей. Нередко на рынке можно увидеть сразу несколько поколений одной семьи. Даже самые маленькие, новорождённые хмонги, привязанные за спинами у своих матерей, с первых дней существования не пропускают ни одного культурного события своего народа.