Санкт-петербургский «Зенит» проиграл израильскому клубу «Маккаби» в матче баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счётом 71:82. Наш фотокорреспондент Андрей Пронин показывает лучшие моменты матча.

Андрей Пронин ИА REGNUM Воронов Евгений

Андрей Пронин ИА REGNUM Айон Густаво

Андрей Пронин ИА REGNUM Отелло Хантер

Андрей Пронин ИА REGNUM Евгений Воронов, Йовель Зусман

Андрей Пронин ИА REGNUM Евгений Воронов, Тайлер Дорси

Самым результативным игроком матча стал защитник «Маккаби» Тайлер Дорси, набравший 17 очков. В составе «Зенита» наибольшую результативность показал форвард Уильям Томас, на счету которого 15 очков.

Андрей Пронин ИА REGNUM Густаво Айон

Андрей Пронин ИА REGNUM Густаво Айон, Отелло Хантер

Андрей Пронин ИА REGNUM Дени Авдия, Евгений Воронов

Андрей Пронин ИА REGNUM Дмитрий Хвостов, Элайджа Брайант

Это поражение стало 11-м для «Зенита» в текущем сезоне Евролиги при трёх победах. На сегодняшний день команда занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице.

Андрей Пронин ИА REGNUM Отелло Хантер, Куинси Эйси

Андрей Пронин ИА REGNUM Отелло Хантер, Густаво Айон

Андрей Пронин ИА REGNUM Уилл Томас

Андрей Пронин ИА REGNUM Уилл Томас