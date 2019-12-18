«Зенит» дома проиграл «Маккаби» в матче Евролиги по баскетболу
18 декабря 2019
Санкт-петербургский «Зенит» проиграл израильскому клубу «Маккаби» в матче баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счётом 71:82. Наш фотокорреспондент Андрей Пронин показывает лучшие моменты матча.
Андрей Пронин ИА REGNUM
Воронов Евгений
Андрей Пронин ИА REGNUM
Айон Густаво
Андрей Пронин ИА REGNUM
Отелло Хантер
Андрей Пронин ИА REGNUM
Евгений Воронов, Йовель Зусман
Андрей Пронин ИА REGNUM
Евгений Воронов, Тайлер Дорси
Самым результативным игроком матча стал защитник «Маккаби» Тайлер Дорси, набравший 17 очков. В составе «Зенита» наибольшую результативность показал форвард Уильям Томас, на счету которого 15 очков.
Андрей Пронин ИА REGNUM
Густаво Айон
Андрей Пронин ИА REGNUM
Густаво Айон, Отелло Хантер
Андрей Пронин ИА REGNUM
Дени Авдия, Евгений Воронов
Андрей Пронин ИА REGNUM
Дмитрий Хвостов, Элайджа Брайант
Это поражение стало 11-м для «Зенита» в текущем сезоне Евролиги при трёх победах. На сегодняшний день команда занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице.
Андрей Пронин ИА REGNUM
Отелло Хантер, Куинси Эйси
Андрей Пронин ИА REGNUM
Отелло Хантер, Густаво Айон
Андрей Пронин ИА REGNUM
Уилл Томас
Андрей Пронин ИА REGNUM
Уилл Томас
Андрей Пронин ИА REGNUM
Эндрю Альбиси