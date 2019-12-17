Строящийся в подмосковной Балашихе Князь-Владимирский храм украсит иконостас, который создают в иконописной мастерской во имя преподобного Алипия Печерского в городе Хотьково (Московская область). Об этом ИА REGNUM стало известно 17 декабря в рамках пресс-тура в иконописную мастерскую, который организовала Росгвардия.

«Иконостас — ядро храмового литургического образа, это не просто декоративное сооружение, закрывающее алтарь, но и единый ансамбль икон. Создание иконостаса — сложный процесс, требующий творческого подхода и внутренней дисциплины. В нём участвует большое количество специалистов. Мастера разработали индивидуальный проект, по которому исключительно методом ручной работы выполняется каждый этап создания иконописного ансамбля», — рассказал руководитель мастерской Юрий Мазин.

Юрий Мазин

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Иконостас нижнего храма

Иконостас Князь-Владимирского храма — главного храма Росгвардии — уникален; перед поступлением проектов и чертежей в работу древесину для будущей конструкции высушивают в специальных камерах, а резные украшения иконостаса делают вручную по художественным эскизам. Далее элементы резьбы тщательно готовят для позолоты, и после всех этапов нанесения левкаса (специального грунта с добавлением натурального клея и льняного масла), шлифовки и покрытия лаком позолотчики тонким слоем наносят на декоративные элементы сусальное золото.

«Военнослужащие, сотрудники Росгвардии и верующие жители подмосковной Балашихи с нетерпением ждут, когда мастера установят иконостас в крестильном храме, расположенном на первом этаже храмового комплекса войск национальной гвардии. Впрочем, уже сейчас в приходе совершаются церковные обряды и праздничные службы», — подчеркнул в свою очередь настоятель Князь-Владимирского храма протоиерей Максим Беликов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Настоятель храма протоиерей Максим Беликов

Отметим, что для главного храма Росгвардии ярославские мастера-иконописцы выполнили 31 икону — это образы святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба, пророка Иоанна Крестителя, святого благоверного великого князя Александра Невского, великомученика Дмитрия Солунского и других покровителей русского воинства.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, решение о строительстве главного храма Росгвардии было принято предстоятелем Русской православной церкви Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом вместе с директором Росгвардии Виктором Золотовым. Камень в основание будущего главного храма Росгвардии заложили 10 декабря 2016 года, а в июле 2018 года там уже прошла первая литургия. Позже, 6 марта 2019 года, на храм был установлен 11-тонный купол диаметром более семи метров, а после 14 освящённых колоколов общим весом более семи тонн, а 11 апреля на купол был водружён шестиметровый крест.