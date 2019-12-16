В преддверии дня рождения Георгия Васильевича Свиридова (16 декабря) в Детской школе искусств № 1 города Балашихи, носящей имя выдающегося русского композитора, прошла научно-практическая конференция «Путь к традиции». Форум является частью музыкального фестиваля-конкурса памяти Георгия Свиридова «И в сердце светит Русь», который проходит в декабре уже в 20-й раз.

Каждый год ученики музыкальных школ и педагоги пишут работы, связанные с творчеством маэстро. В этом году сочинения были посвящены музыкальным иллюстрациям к повести Пушкина «Метель», песням на слова Роберта Бернса, музыке к спектаклю Малого театра «Царь Федор Иоаннович», вокальному циклу «Петербургские песни». Также среди тем — «Близкое прошлое. Г. Свиридов, А. Юрлов, С. Есенин», «Колокольность в музыке: С. В. Рахманинова и Г. В. Свиридова», «Два современника: Свиридов и Гаврилин».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Михаил Аркадьев

В обязательном порядке в школу приезжают люди, чья жизнь неразрывно связана с именем Георгия Свиридова. В Балашихе уже неоднократно бывали племянник композитора, президент Национального Свиридовского фонда Александр Белоненко, композиторы Роман Леденев и Валерий Калистратов, музыковед и писатель Алексей Вульфов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В зрительном зале

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Михаил Аркадьев рассказывает историю знакомства с Г.Свиридовым

Гостем нынешнего фестиваля стал Михаил Аркадьев — дирижер, композитор, пианист, теоретик музыки, философ. В тесном сотрудничестве со Свиридовым он провел последние 10 лет его жизни. Пропагандировал с Дмитрием Хворостовским по всему миру его музыку, и по всему миру, даже там, где не знали русского языка, но делали подстрочные переводы Сергея Есенина и Александра Блока — в Австралии, в Америке, везде, — зал вставал. Этому дуэту посвящено последнее крупное сочинение для голоса и фортепиано: вокальная поэма «Петербург» на слова Блока.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Михаил Аркадьев исполняет музыку Г.Свиридова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Заслуженные овации Михаилу Аркадьеву

Для гостей и участников фестиваля Михаил Аркадьев исполнил фортепианное переложение «Венчания» и знаменитого «Романса» из иллюстраций к повести Пушкина «Метель».

Михаил Аркадьев: «Метель», исполненная целиком, — это симфоническая сюита-поэма, которая носит совсем не иллюстративный характер. Что из себя представляет «Романс», который играют в метро и подземных переходах? В оркестровом звучании он достигает масштабов малеровского симфонизма. Что происходит в нем в конце? Он трансформируется во вселенский похоронный марш. И текст Пушкина должно здесь воспринимать как таинственное послание потомкам, которое читает гений Свиридова».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Просмотр отрывка фильма о совместной работе с Д.Хворостовским

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В зрительном зале Валида Махмудовна Калле, доцент РАМ им. Гнесеных

Также гости вечера увидели фрагменты из фильма «История одного концерта», в котором Хворостовский и Аркадьев представили на суд публики и, конечно, на суд Свиридова, присутствовавшего в зале, одну из первых трактовок его вокальной поэмы «Отчалившая Русь».

Михаил Аркадьев: «После знакомства с «Отчалившей Русью» в исполнении моих однокашников в Гнесинском институте я помню свое абсолютное потрясение и переворот в сознании, переворот в философии. Это одно из тех произведений, которое обратило меня в христианство, в то особое христианство, которое так важно в этой поэме. Оно выражено в последних словах первого номера: «И целует на рябиновом кусту язвы красные незримому Христу…» Здесь высшая христианская мистика, идущая от отцов церкви раннего христианства, проходящая через крестьянского поэта Сергея Есенина к Свиридову».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мастер-класс от Михаила Аркадьева по исполнению произведений Г.Свиридова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Михаил Аркадьев

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мастер-класс для исполнителей произведений Г.Свиридова от Михаила Аркадьева

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ксения Гирина на мастер-классе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зрители всей душой переживают то что происходит на сцене

Завершил свое выступление пианист собственным, прямо по партитуре сделанным фортепианным переложением знаменитого фрагмента из музыки к кинофильму «Время, вперед!».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Подведение итогов конкурса по работам учеников

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Участинки музыкального фестиваль конкурса памяти Г.В.Свиридова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Марина Чернова ведущая музыкального фестиваля конкурса памяти Г.В.Свиридова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Получение автографа от Михаила Аркадьева

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Награды участника конкурса

В книге почетных гостей Школы искусств имени Георгия Свиридова в Балашихе Михаил Аркадьев оставил следующую запись: «Превращения Свиридова в «классика» русской музыки — это попытка уйти от него. Он был одним из величайших мастеров композиторского письма за всю историю музыки вообще и русской музыки в частности. Мы не имеем права превращать его в монумент. Он был и остается живым, пламенным, себя сжигающим творцом». М. Аркадьев