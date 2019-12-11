За 20 дней до Нового года в Петербурге включили особую праздничную подсветку 17 городских мостов. Некоторые из них получили такую привилегию впервые.

В срок до 20 декабря по всему городу планируется подключить более 2,5 тысячи других праздничных конструкций. Среди них будут и все городские ёлки.

Дарья Драй ИА REGNUM Вид на здание Эрмитажа через новогоднюю иллюминацию на Дворцовом мосту

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодняя подстветка Троицкого моста

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодняя подстветка Троицкого моста

Для каждого из освещенных сегодня мостов специалисты разработали собственную концепцию оформления, сообщает 11 декабря телеканал «Санкт-Петербург».

Например, на Дворцовом мосту центральным элементом стали ротонды, символизирующие парковые беседки.

Дарья Драй ИА REGNUM Вид на стрелку Васильевского острова через новогоднюю иллюминацию на Дворцовом мосту

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодние украшения на Дворцовом мосту

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодние украшения на Дворцовом мосту

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодние украшения на Дворцовом мосту

«У нас подход только один — это не навредить той архитектуре, которая есть в городе», — объяснил принцип «праздничной» работы замдиректора городского центра рекламы и праздничного оформления Николай Попченков.

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодние украшения у Эрмитажа

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодние украшения на Дворцовом мосту

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодние украшения на Дворцовом мосту

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодние украшения на Дворцовом мосту

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодние украшения на Дворцовой набережной

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодние украшения на Дворцовой набережной

На оформление города к Новому году выделено 300 млн рублей, все яркие украшения будут радовать петербуржцев и гостей Северной столицы вплоть до старого Нового года.

Подсветка главной городской ёлки на Дворцовой площади будет включена круглосуточно.