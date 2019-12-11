Как и Почему, Что, Когда и Где? — Детям отвечают диафильмы
Очередная порция диафильмов, добавленная в коллекцию Национальной Электронной Детской Библиотеки, — просто находка для любопытных и любознательных.
Если вы принадлежите к тому разряду людей, о которых Редьярд Киплинг писал: «Есть у меня шестёрка слуг, Проворных, удалых, И всё, что вижу я вокруг, — Всё знаю я от них. Они по знаку моему Являются в нужде. Зовут их: Как и Почему, Кто, Что, Когда и Где», то эта порция точно для вас!
Начнем с Как и Кто. Это молдавская сказка «Как братья отцовский клад нашли» и чеченская сказка «Как муллу проучили», коротенькие, но поучительные истории «Как Юра на книжку обиделся» и «Кто грамотнее» (на одной пленке), захватывающая история Святослава Сахарнова «Как я спас «Магеллана» о спасении севшего на камни португальского сухогруза под названием «Магеллан».
И снова Сахарнов поделится невероятными фактами о тех, «Кто в море живет».
Китайская сказка раскроет секрет — «Почему птица Улинцзы осталась без перьев». А еще много диафильмов, не дожидаясь ваших вопросов, просто расскажут Про.
«Про маленького крота и его костюмчик» придумал историю чешский писатель Эдуард Петишка.
Про моряка, кораблестроителя, путешественника, который с подачи Корнея Чуковского стал детским писателем в 42 года, узнаете из диафильма «Про писателя Житкова».
А еще прокатят вас «По Северной Африке» и «По Южному берегу Крыма», покажут, как выглядела «Москва вчера и сегодня» (читай: позавчера и вчера).
А протестировать себя можно с помощью диафильма-викторины «Не подумал — не отвечай» — сборник необычных вопросов из области биологии, географии, зоологии. Вот у какого крупного зверя нет зубов и рот не открывается? Не спешите открыть кадр с ответом, подумайте!
Любителей фантастических приключений заинтересуют два рассказа в исполнении творческого дуэта — писателя Александра Шалимова и художника Владимира Шевченко. Это «Охотники за динозаврами» о поисках живых динозавров в современном Конго и «Призраки белого континента» в двух частях о контакте с цивилизацией с Плутона, корабли которой периодически прилетают в Антарктиду за рудой.
А те, кто предпочитают реальные приключения, порадуются диафильмам по рассказам Джеймса Кервуда «Бродяги Севера» и Джека Лондона «На берегах Сакраменто».
И, по традиции, ссылка на просмотр очередной порции и на всю коллекцию Диафильмов. Их уже 3486.