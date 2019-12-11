Очередная порция диафильмов, добавленная в коллекцию Национальной Электронной Детской Библиотеки, — просто находка для любопытных и любознательных.

Национальная электронная детская библиотека Охотники за динозаврами / А. Шалимов; худож. В. Шевченко.- Москва : Диафильм, 1967.- 1 дф. (56 кд.)

Национальная Электронная Детская Библиотека Охотники за динозаврами / А. Шалимов; худож. В. Шевченко.- Москва : Диафильм, 1967.- 1 дф. (56 кд.)

Если вы принадлежите к тому разряду людей, о которых Редьярд Киплинг писал: «Есть у меня шестёрка слуг, Проворных, удалых, И всё, что вижу я вокруг, — Всё знаю я от них. Они по знаку моему Являются в нужде. Зовут их: Как и Почему, Кто, Что, Когда и Где», то эта порция точно для вас!

Национальная Электронная Детская Библиотека Как муллу проучили / худож. А.А. Кокорин.- Москва : Диафильм, 1961.- 1 дф. (41 кд.)

Начнем с Как и Кто. Это молдавская сказка «Как братья отцовский клад нашли» и чеченская сказка «Как муллу проучили», коротенькие, но поучительные истории «Как Юра на книжку обиделся» и «Кто грамотнее» (на одной пленке), захватывающая история Святослава Сахарнова «Как я спас «Магеллана» о спасении севшего на камни португальского сухогруза под названием «Магеллан».

Национальная Электронная Детская Библиотека Как Юра на книжку обиделся / Я. Пинясов; худож. Л. Кассис.- Москва : Диафильм, 1961.- 1 дф. (28 кд.)

Национальная Электронная Детская Библиотека Как я спас «Магеллана» / С. Сахарнов; худож. Ю. Копейко.- Москва : Диафильм, 1976.- 1 дф. (45 кд.)

И снова Сахарнов поделится невероятными фактами о тех, «Кто в море живет».

Национальная Электронная Детская Библиотека Кто в море живет / С. Сахарнов; худож. А. и В. Щербинины.- Москва : Диафильм, 1966.- 1 дф. (43 кд.)

Китайская сказка раскроет секрет — «Почему птица Улинцзы осталась без перьев». А еще много диафильмов, не дожидаясь ваших вопросов, просто расскажут Про.

«Про маленького крота и его костюмчик» придумал историю чешский писатель Эдуард Петишка.

Национальная Электронная Детская Библиотека Про маленького крота и его костюмчик / Петишка Эдуард; худож. Николаев И. — Москва: Диафильм, 1965 — 1 дф. (45 кд.)

Про моряка, кораблестроителя, путешественника, который с подачи Корнея Чуковского стал детским писателем в 42 года, узнаете из диафильма «Про писателя Житкова».

Национальная Электронная Детская Библиотека Про писателя Житкова / сценарий В. Глоцера; ред. Т. Семибратова.- Москва : Диафильм, 1968.- 1 дф. (61 кд.)

А еще прокатят вас «По Северной Африке» и «По Южному берегу Крыма», покажут, как выглядела «Москва вчера и сегодня» (читай: позавчера и вчера).

Национальная Электронная Детская Библиотека Москва вчера и сегодня / автор С. Солодовников; худож.-оформ. И. Булатова.- Москва : Диафильм, 1985.- 1 дф. (54 кд.)

А протестировать себя можно с помощью диафильма-викторины «Не подумал — не отвечай» — сборник необычных вопросов из области биологии, географии, зоологии. Вот у какого крупного зверя нет зубов и рот не открывается? Не спешите открыть кадр с ответом, подумайте!

Национальная Электронная Детская Библиотека Не подумал — не отвечай / Г. Ганейзер; худож. Л. Аристов.- Москва : Диафильм, 1967.- 1 дф. (42 кд.)

Любителей фантастических приключений заинтересуют два рассказа в исполнении творческого дуэта — писателя Александра Шалимова и художника Владимира Шевченко. Это «Охотники за динозаврами» о поисках живых динозавров в современном Конго и «Призраки белого континента» в двух частях о контакте с цивилизацией с Плутона, корабли которой периодически прилетают в Антарктиду за рудой.

Национальная Электронная Детская Библиотека Призраки белого континента. Ч.2 / А. Шалимов; худож. В. Шевченко.- Москва : Диафильм, 1969.- 2 дф. (34 кд.; 36 кд.)

Национальная Электронная Детская Библиотека Призраки белого континента. Ч.2 / А. Шалимов; худож. В. Шевченко.- Москва : Диафильм, 1969.- 2 дф. (34 кд.; 36 кд.)

А те, кто предпочитают реальные приключения, порадуются диафильмам по рассказам Джеймса Кервуда «Бродяги Севера» и Джека Лондона «На берегах Сакраменто».

И, по традиции, ссылка на просмотр очередной порции и на всю коллекцию Диафильмов. Их уже 3486.