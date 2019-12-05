День Благодарения в Нью-Йорке — фоторепортаж
28 ноября в США прошел один из любимых праздников американцев — День Благодарения. Каждый год дата праздника меняется, но всегда приходится на последний четверг ноября. Каждый американец в этот день берет отпуск, не считая тех, кто работает в сфере услуг. Все банки, правительственные учреждения и большинство магазинов закрыты в День Благодарения. Вечером все близкие традиционно собираются с семьями для большого праздничного ужина с индейкой.
Наш фотокорреспондент Дарья Драй рассказывает и показывает, что увидела сама.
В Нью-Йорке с 1924 года есть своя традиция проведения общенародного праздника. Ровно в девять утра от 77-ой стрит стартует Macy’s Thanksgiving Day Parade — массовое шествие, организуемое розничноторговой сетью Macy’s. Главные герои парада — огромные надувные игрушки — проносятся вдоль Центрального парка и по Шестой авеню до входа в универмаг Macy’s.
В этом году последний четверг ноября выдался ветреным и холодным. Власти города до последнего не хотели давать разрешение на запуск воздушных шаров, так как скорость ветра превышала 15 м/сек. Но традиционное шествие всё же состоялось. Правда, некоторых особо крупных надувных героев удерживали веревками до 90 человек.
Наблюдать за парадом пришли сотни тысяч человек, но это в разы меньше чем в прошлые года, вероятно непогода, в итоге многих отпугнула.
В этом году можно было увидеть как привычных героев (Спанч-боб, Пикачу) так и новых или забытых. В шествии, как и 50 лет назад, принял участие пес Снупи-астронавт — в честь юбилея высадки человека на Луну.