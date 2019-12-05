28 ноября в США прошел один из любимых праздников американцев — День Благодарения. Каждый год дата праздника меняется, но всегда приходится на последний четверг ноября. Каждый американец в этот день берет отпуск, не считая тех, кто работает в сфере услуг. Все банки, правительственные учреждения и большинство магазинов закрыты в День Благодарения. Вечером все близкие традиционно собираются с семьями для большого праздничного ужина с индейкой.

Дарья Драй ИА REGNUM
Нью-Йорк
Дарья Драй ИА REGNUM
Нью-Йорк
Дарья Драй ИА REGNUM
Нью-Йорк

Наш фотокорреспондент Дарья Драй рассказывает и показывает, что увидела сама.

Дарья Драй ИА REGNUM
Осенний Центральный парк
Дарья Драй ИА REGNUM
Осенний Центральный парк

В Нью-Йорке с 1924 года есть своя традиция проведения общенародного праздника. Ровно в девять утра от 77-ой стрит стартует Macy’s Thanksgiving Day Parade — массовое шествие, организуемое розничноторговой сетью Macy’s. Главные герои парада — огромные надувные игрушки — проносятся вдоль Центрального парка и по Шестой авеню до входа в универмаг Macy’s.

Дарья Драй ИА REGNUM
День Благодарения в США
Дарья Драй ИА REGNUM
Парад в День благодарения в Нью-Йорке
Дарья Драй ИА REGNUM
Парад в День благодарения в Нью-Йорке
Дарья Драй ИА REGNUM
Парад в День благодарения в Нью-Йорке
Дарья Драй ИА REGNUM
Маленькие зрители на параде
Дарья Драй ИА REGNUM
Маленькие зрители на параде
Дарья Драй ИА REGNUM
Зрители на параде
Дарья Драй ИА REGNUM
Парад в День благодарения в Нью-Йорке

В этом году последний четверг ноября выдался ветреным и холодным. Власти города до последнего не хотели давать разрешение на запуск воздушных шаров, так как скорость ветра превышала 15 м/сек. Но традиционное шествие всё же состоялось. Правда, некоторых особо крупных надувных героев удерживали веревками до 90 человек.

Дарья Драй ИА REGNUM
Парад в День благодарения в Нью-Йорке
Дарья Драй ИА REGNUM
Парад в День благодарения в Нью-Йорке
Дарья Драй ИА REGNUM
Маленькие зрители на параде
Дарья Драй ИА REGNUM
Перекрытые улицы от автомобильного движения после парада
Дарья Драй ИА REGNUM
Мисс Америка 2019 Nia Franklin
Дарья Драй ИА REGNUM
Мисс Америка 2019 Nia Franklin
Дарья Драй ИА REGNUM
Спанч-боб
Дарья Драй ИА REGNUM
Спанч-боб
Дарья Драй ИА REGNUM
Зрители в высотках

Наблюдать за парадом пришли сотни тысяч человек, но это в разы меньше чем в прошлые года, вероятно непогода, в итоге многих отпугнула.

Дарья Драй ИА REGNUM
Новогодние украшения Нью-йорка
Дарья Драй ИА REGNUM
Новогодние украшения Нью-йорка
Дарья Драй ИА REGNUM
Новогодние украшения Нью-йорка
Дарья Драй ИА REGNUM
Новогодние украшения Нью-йорка
Дарья Драй ИА REGNUM
Новогодние украшения Нью-йорка
Дарья Драй ИА REGNUM
Новогодние украшения Нью-йорка

В этом году можно было увидеть как привычных героев (Спанч-боб, Пикачу) так и новых или забытых. В шествии, как и 50 лет назад, принял участие пес Снупи-астронавт — в честь юбилея высадки человека на Луну.

Дарья Драй ИА REGNUM
Пикачу
Дарья Драй ИА REGNUM
Снупи-астронавт
Дарья Драй ИА REGNUM
Санта-клаус
Дарья Драй ИА REGNUM
Нью-Йорк
Дарья Драй ИА REGNUM
Нью-Йорк
Дарья Драй ИА REGNUM
Нью-Йорк
Дарья Драй ИА REGNUM
Нью-Йорк
Дарья Драй ИА REGNUM
Нью-Йорк
Дарья Драй ИА REGNUM
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