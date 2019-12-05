28 ноября в США прошел один из любимых праздников американцев — День Благодарения. Каждый год дата праздника меняется, но всегда приходится на последний четверг ноября. Каждый американец в этот день берет отпуск, не считая тех, кто работает в сфере услуг. Все банки, правительственные учреждения и большинство магазинов закрыты в День Благодарения. Вечером все близкие традиционно собираются с семьями для большого праздничного ужина с индейкой.

Дарья Драй ИА REGNUM Нью-Йорк

Дарья Драй ИА REGNUM Нью-Йорк

Дарья Драй ИА REGNUM Нью-Йорк

Наш фотокорреспондент Дарья Драй рассказывает и показывает, что увидела сама.

Дарья Драй ИА REGNUM Осенний Центральный парк

Дарья Драй ИА REGNUM Осенний Центральный парк

В Нью-Йорке с 1924 года есть своя традиция проведения общенародного праздника. Ровно в девять утра от 77-ой стрит стартует Macy’s Thanksgiving Day Parade — массовое шествие, организуемое розничноторговой сетью Macy’s. Главные герои парада — огромные надувные игрушки — проносятся вдоль Центрального парка и по Шестой авеню до входа в универмаг Macy’s.

Дарья Драй ИА REGNUM День Благодарения в США

Дарья Драй ИА REGNUM Парад в День благодарения в Нью-Йорке

Дарья Драй ИА REGNUM Парад в День благодарения в Нью-Йорке

Дарья Драй ИА REGNUM Парад в День благодарения в Нью-Йорке

Дарья Драй ИА REGNUM Маленькие зрители на параде

Дарья Драй ИА REGNUM Маленькие зрители на параде

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители на параде

Дарья Драй ИА REGNUM Парад в День благодарения в Нью-Йорке

В этом году последний четверг ноября выдался ветреным и холодным. Власти города до последнего не хотели давать разрешение на запуск воздушных шаров, так как скорость ветра превышала 15 м/сек. Но традиционное шествие всё же состоялось. Правда, некоторых особо крупных надувных героев удерживали веревками до 90 человек.

Дарья Драй ИА REGNUM Парад в День благодарения в Нью-Йорке

Дарья Драй ИА REGNUM Парад в День благодарения в Нью-Йорке

Дарья Драй ИА REGNUM Маленькие зрители на параде

Дарья Драй ИА REGNUM Перекрытые улицы от автомобильного движения после парада

Дарья Драй ИА REGNUM Мисс Америка 2019 Nia Franklin

Дарья Драй ИА REGNUM Мисс Америка 2019 Nia Franklin

Дарья Драй ИА REGNUM Спанч-боб

Дарья Драй ИА REGNUM Спанч-боб

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители в высотках

Наблюдать за парадом пришли сотни тысяч человек, но это в разы меньше чем в прошлые года, вероятно непогода, в итоге многих отпугнула.

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодние украшения Нью-йорка

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодние украшения Нью-йорка

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодние украшения Нью-йорка

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодние украшения Нью-йорка

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодние украшения Нью-йорка

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодние украшения Нью-йорка

В этом году можно было увидеть как привычных героев (Спанч-боб, Пикачу) так и новых или забытых. В шествии, как и 50 лет назад, принял участие пес Снупи-астронавт — в честь юбилея высадки человека на Луну.

Дарья Драй ИА REGNUM Пикачу

Дарья Драй ИА REGNUM Снупи-астронавт

Дарья Драй ИА REGNUM Санта-клаус

Дарья Драй ИА REGNUM Нью-Йорк

Дарья Драй ИА REGNUM Нью-Йорк

Дарья Драй ИА REGNUM Нью-Йорк

Дарья Драй ИА REGNUM Нью-Йорк

Дарья Драй ИА REGNUM Нью-Йорк