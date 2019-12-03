3 декабря в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина открывается выставка «Томас Гейнсборо». В экспозицию вошло около 100 произведений знаменитого английского мастера Томаса Гейнсборо из 11 ведущих музеев Великобритании, а также из собраний ГМИИ им. А.С. Пушкина и Государственного Эрмитажа. Корреспондент ИА REGNUM побывала на пресс-показе.

Как отмечается в релизе музея, «Творчество Томаса Гейнсборо развивалось в период, когда британская культура переживала возрождение, коснувшееся не только изобразительного искусства, но также театра, музыки и литературы. Именно эпоха Гейнсборо окончательно сформировала английскую школу живописи». Об был непревзойденным мастером и пейзажа и портрета. Другой видный представитель английской живописной школы и прямой конкурент Гейнсборо Джошуа Рейнольдс при виде картин мастера раздраженно замечал: «Чертов виртуоз!»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM ГМИИ им. А.С.Пушкина

Среди уникальных экспонатов из Великобритании — «Портрет миссис Элизабет Муди с сыновьями, Самюэлем и Томасом», последний пейзаж мастера «Рыночная повозка», а также его работы на стекле, которые редко выставляются за рубежом.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Снятие с креста»–копия с масштабного полотна Рубенса

Организаторы подчеркивают, что эта экспозиция показывает пути становления и развития художественного стиля Гейнсборо, который претерпел серьезные изменения благодаря знакомству художника с искусством старых европейских мастеров.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Графические работы Томаса Гейнсборо

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Государственный музей им.А.С.Пушкина

Выставке будет посвящен ежегодный Международный музыкальный фестиваль «Декабрьские вечера Святослава Рихтера. Прогулки с Томасом Гейнсборо», который пройдет в музее с 1 по 23 декабря.