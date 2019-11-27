Есть страны, где целые города имеют свой цвет. Понятно, что каждый город на земле имеет свои оттенки, однако я говорю буквально — некоторые города выкрашены в какой-то определенной цветовой гамме. Прямо в центре индийского штата Раджастан, что в пустыне Тар, находится голубой город Джодхпур.

Сергей Строителев ИА REGNUM Типичный дом голубого города. Ветхие, аутентичные, но неизменно голубые здания

Сергей Строителев ИА REGNUM Разрисованная стена в голубом городе

Город был основан в XV веке раджпустским правителем Рао Джодха. Он покорил соседние территории и создал государство, известное под именем Марвар. Расположение Джодхпура вдоль дороги из Дели в Гужарат позволило ему получать прибыль с потоков опиума, меди, шёлка, сандалового дерева, фиников и кофе. Уже при жизни Джодха основанный им город становится столицей Марвара.

Сергей Строителев ИА REGNUM Мужчина смотрит на город через стену в крепости Мерангар. Это самая высокая точка города, расположенная на высоте 125 метров

Сергей Строителев ИА REGNUM Вид на город со стен крепости Мерангар

Сергей Строителев ИА REGNUM Вид на Джодхпур

Именно Рао Джодха и завел обычай красить дома в голубой цвет, но не для всех, а только для представителей жреческой касты брахманов. Он был уверен, что дома брахманов должны отличаться от домов семей других каст.

Сергей Строителев ИА REGNUM Животные пасутся прямо на улице в Джодхпуре, иногда создавая непреодолимую преграду на узкой улице. Попробуйте сдвинуть быка с места

Сергей Строителев ИА REGNUM Работают все, включая женщин и детей. Вобщем-то как во всей Индии

Брахманы составляли в Индии высшую касту. Даже каста воинов-кшатриев, к которой принадлежали махараджи, стояла ступенькой ниже. Влияние брахманов было огромно. При дворах они выполняли не только функции жрецов, но и астрологов, и личных советников властителей. И хотя в 1950 году кастовая система была упразднена, брахманы продолжают оставаться весьма влиятельной частью общества. Поскольку дети наследовали касту родителей, число брахманов постоянно росло, и в городе появлялись все новые и новые голубые здания, что делало его только краше.

Сергей Строителев ИА REGNUM Часовая башня Ганта Гар около овощного рынка на главной площади города. Это центр городской торговли

Сергей Строителев ИА REGNUM Улицы голубого города очень узкие. В некоторых с трудом расходятся люди

Сергей Строителев ИА REGNUM Катание на мопеде по улицам города — великолепный способ наладить контакт с понравившейся девушкой

Сергей Строителев ИА REGNUM Женщины Джодхпура не отстают от города по цветовой гамме и красоте нарядов

Сергей Строителев ИА REGNUM Джодхпур — холмистый город. Тут и там лестницы для удобства передвижения граждан. Самый высокий холм — 125 метров, на нем располагается крепость Мерангар

Сергей Строителев ИА REGNUM В Джодхпуре, как и во всей Индии, люди любят передвигаться на мотоциклах — по некоторым улочкам не проехать на машине. Также очень популярен велосипед

Сергей Строителев ИА REGNUM В знойный день на улицах города отдыхают собаки

Сергей Строителев ИА REGNUM Местный житель на улице. В Индии люди очень часто передвигаются босиком — температура позволяет, чего не скажешь о чистоте, но это никого не смущает

На самом деле, это имеет не только религиозное значение, но и функциональное. Дело в том, что слой краски защищает основание и стены домов от вредных насекомых. Да и просто красиво, по мнению местных жителей и гостей города.

Сергей Строителев ИА REGNUM Девушка — продавщица в лавочке. Очень часто небольшие лавчонки, в которых торгуют табаком или закусками, расположены в подвальных помещениях жилых зданий

Сергей Строителев ИА REGNUM Внутри брахманского дома

Сергей Строителев ИА REGNUM Женщины штата Раджастан, в котором расположен Джодхпур, носят в основном сари красного, синего и желтого цветов

Тут нередко проводят съемки болливудских фильмов, а голубые улочки города используются как декорации для любовных сцен.

Сергей Строителев ИА REGNUM Улицы города и дома очень глубоки. Когда входишь внутрь, такое ощущение, что сейчас заблудишься

Сергей Строителев ИА REGNUM Женщины Джодхпура

В штате Раджастан также есть и другие города, имеющие вторые названия по цвету — есть золотой город Джайсалмер, или розовый — Джайпур, но в этих случаях цвет очень условен и встречается далеко не везде. Если же посмотреть на Джодхпур сверху — то он носит свое второе имя абсолютно по праву — весь он голубой. Кстати, местные жители активно поддерживают цвет в надлежащем состоянии — без устали красят стены, как будто помешаны на голубой краске.

Сергей Строителев ИА REGNUM Работы по покраске длятся непрерывно. Жители хотят сохранить визитную карточку своего города — голубой цвет

Сергей Строителев ИА REGNUM Покраска стен города

Сергей Строителев ИА REGNUM Одна из улиц города

Сергей Строителев ИА REGNUM Для тех, кто не имеет своего транспорта, существует альтернатива в виде рикш разных мастей — вело и авто

Сергей Строителев ИА REGNUM Чтобы не заблудиться, в городе предусмотрены указательные знаки к самым значимым точкам

Джодхпур также называют «Городом Солнца» — из-за неизменно солнечной погоды. На самом деле, в пустыне Тар очень жарко. Летом температура может подниматься до 45 градусов, и приходится пережидать самое пекло в тени или в домах. Местные совсем не прочь пригласить к себе, ведь каждый из них гордится своим голубым жилищем и мечтает похвастаться.

Сергей Строителев ИА REGNUM Хозяйка на крыльце своего дома

Сергей Строителев ИА REGNUM Дети играют около входа в брахманский дом

Сергей Строителев ИА REGNUM Мужчины собрались для размеренной беседы на крыльце храма

Сергей Строителев ИА REGNUM Женщины латают старые вещи на веранде дома

Сергей Строителев ИА REGNUM Портрет молодого Гая Синга, который правил в Джодхпуре с 1952 по 1971 год. С 1971 королевские полномочия в Индии были упразднены с предоставлением конституции

Сергей Строителев ИА REGNUM Женщина поднимается к себе в дом

Сергей Строителев ИА REGNUM Женщина моет порог своего жилища. В брахманских домах не по-индийски чисто, чего не скажешь об улочках города, но это не удивительно для всей Индии

Сергей Строителев ИА REGNUM Лавочка с овощами и жевательным табаком ждет своих клиентов

Я смотрю наверх, сквозь палящее солнце, отзываясь на голос с крыши. Это мужчина зовет меня на чай. Хозяин дома садится и улыбается гостю, в то время как его дочь готовится к школе, а жена занимается домашним хозяйством. Это все как в сказке, в голубом аутентичном интерьере индийского дома брахмана. Наверное, Джодхпур — один из немногих городов, который можно отнести к понятию «сказочная Индия», и я бы сравнил его с итальянской Венецией. Эти два места похожи своей декоративностью и, несмотря на безусловное наличие витальности в виде запахов, животных, странного трафика и нищеты, все это воспринимается не так маргинально.

Сергей Строителев ИА REGNUM Вход в один из брахманских домов

Сергей Строителев ИА REGNUM Внутри брахманского дома