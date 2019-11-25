Начата прокладка тоннеля метро в сторону микрорайона Коммунарка Новой Москвы. Тоннелепроходческий щит 25 ноября был запущен мэром Москвы Сергеем Собяниным, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Прокладка тоннеля метро в сторону микрорайона Коммунарка Новой Москвы

«Историческое событие. Началась проходка тоннельного щита в сторону Коммунарки по Коммунарской ветке метро. Это самая большая ветка за всю историю метро — около 40 километров. Причём около 20 километров идёт в границах старой Москвы. Ей будет ежедневно пользоваться около 100 тысяч пассажиров. Метро для многих станет ближе. И, конечно, стройка важна для Новой Москвы, надеюсь, первый этап будет закончен в 2023 году», — сказал Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Мэр Москвы также отметил, что на данный момент ведётся строительство семи станций первого участка Коммунарской линии. Всего на этой ветке будет 16 станций. Через несколько месяцев на линии заработают ещё два проходческих щита. На пике стройки на данном участке будут работать сразу восемь проходческих щитов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Прокладка тоннеля метро в сторону микрорайона Коммунарка Новой Москвы

Дарья Антонова ИА REGNUM Тоннелепроходческий щит

Дарья Антонова ИА REGNUM Прокладка тоннеля метро в сторону микрорайона Коммунарка Новой Москвы

Дарья Антонова ИА REGNUM Прокладка тоннеля метро в сторону микрорайона Коммунарка Новой Москвы

Дарья Антонова ИА REGNUM Прокладка тоннеля метро в сторону микрорайона Коммунарка Новой Москвы

Коммунарская линия метро пройдёт от станции МЦК «Крымская» до города Троицк. В общей сложности в зоне притяжения Коммунарской линии метро проживают более 1 млн. человек и работают либо учатся еще несколько сотен тысяч человек.