В Екатеринбурге хоккейный клуб «Автомобилист» одержал победу над ЦСКА. Матч прошёл 24 ноября.

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Результат составил 2:1 в пользу хозяев. В ворота ЦСКА шайбу отправили Вячеслав Литовченко и Дэн Секстон. «Автомобилисту прилетел гол от Кирилла Капризова.

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Игра прошла в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Поражение в Екатеринбурге для ЦСКА уже пятое. Всего сыграно шесть матчей.

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