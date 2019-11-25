Свердловский «Автомобилист» обыграл ЦСКА: фоторепортаж
25 ноября 2019
В Екатеринбурге хоккейный клуб «Автомобилист» одержал победу над ЦСКА. Матч прошёл 24 ноября.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Защитник ХК Автомобилист, Рафаэль Батыршин
Алексей Колчин ИА REGNUM
Артем Гареев, ХК Автомобилист
Алексей Колчин ИА REGNUM
Вячеслав Литовченко
Результат составил 2:1 в пользу хозяев. В ворота ЦСКА шайбу отправили Вячеслав Литовченко и Дэн Секстон. «Автомобилисту прилетел гол от Кирилла Капризова.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Голкипер ХК Автомбилист, Якуб Коварж
Алексей Колчин ИА REGNUM
Алексей Василевский в очном бою уложил Антона Слепышева
Алексей Колчин ИА REGNUM
Антон Слепышев
Алексей Колчин ИА REGNUM
Андрей Мертемьянов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Возмущенный Андрей Мартемьянов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Алексей Марченко и Никита Трямкин
Алексей Колчин ИА REGNUM
Богдан Кисилевич и Брукс Мейсек
Алексей Колчин ИА REGNUM
Голкипер ХК Автомбилист, Якуб Коварж
Алексей Колчин ИА REGNUM
Голкипер ХК ЦСКА, Илья Сорокин
Игра прошла в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Поражение в Екатеринбурге для ЦСКА уже пятое. Всего сыграно шесть матчей.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Победный кувырок Якуба Коваржа
Алексей Колчин ИА REGNUM
Главный тренер ХК ЦСКА, Игорь Никитин
Алексей Колчин ИА REGNUM
Тренерский штаб ХК Автомобилист доносит указания до Брукса Мэйсека
Алексей Колчин ИА REGNUM
Судьи в деле
Алексей Колчин ИА REGNUM
Группа поддержки ХК Автомобилист
Алексей Колчин ИА REGNUM
Якуб Коварж отражает бросок низом