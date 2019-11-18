В минувшие выходные в Петербурге прошел третий ежегодный фестиваль киноплаката, киноарта и тиражной графики POSTERCON 2019, организуемый АК Галереей. Фестиваль собрал вместе любителей кино и популярной культуры, галеристов, художников, дизайнеров и иллюстраторов, исследователей искусства плаката и коллекционеров.

ИА REGNUM Плакаты на фестивале

ИА REGNUM Плакаты на фестивале

ИА REGNUM Плакаты на фестивале

ИА REGNUM Пеннивайз

ИА REGNUM Джокер

ИА REGNUM Фестиваль Postercon 2019

Фестиваль POSTERCON с одной стороны — это уютное и «ламповое» место встречи творческих единомышленников, с другой — он привлекает к себе известных художников и спикеров из Москвы и других городов России. POSTERCON 2019 не стал исключением. В программе мероприятия были выставки альтернативных киноплакатов от АК Галереи и проекта #АльтКинопостер (Москва), беседы в формате public talk с художниками и коллекционерами, интерактивные лекции, III слёт коллекционеров кинофлаеров FireFlyer, кинопоказы и кино-музыкальный перформанс. Сквозной темой фестиваля POSTERCON 2019 было коллекционирование и сохранение культурного наследия в киноплакате.

ИА REGNUM Плакаты на фестивале

ИА REGNUM Гости фестиваля

ИА REGNUM Гости фестиваля

ИА REGNUM Гости фестиваля

ИА REGNUM Фестиваль Postercon 2019

В рамках первого дня прошли лекция от АК Галереи, посвященная коллекционированию киноплаката и творческая встреча с коллекционером Ильёй Проскурниковым. Удачно вписался в фестиваль и формат public talk — были организованы вдохновляющие публичные беседы с основателями проекта #АльтКинопостер и московским фотографом, дизайнером и художником Зауром Тедеевым, выставка которого АК Галерея открыла в киноцентре «Родина» на Караванной, и которую можно посетить совершенно бесплатно до конца 2019 года. Особая атмосфера ностальгии была в зале при распаковке рулонов старых киноплакатов 10−20-летней давности, среди которых были, к примеру, оригинальные постеры к «Поймай меня, если сможешь», «Терминатору 3», «Старикам тут не место», «Престижу», «Догвилю», «Прогулке», «12» и др.

ИА REGNUM Фестиваль Postercon 2019

ИА REGNUM Илья Сергеев

ИА REGNUM Ярослав Баричко

ИА REGNUM Фестиваль Postercon 2019

ИА REGNUM Плакаты на фестивале

ИА REGNUM Илья Сергеев и Ярослав Баричко

ИА REGNUM Гости фестиваля

Второй день открыла интерактивная лекция за барной стойкой от одного из организаторов фестиваля Ильи Сергеева, которая была посвящена кинофлаерам и их коллекционированию. За ней последовала лекция от художника Даниила Вяткина, посвященная эстетике зла и феномена его привлекательности в популярной культуре и искусстве. И завершили фестиваль ребята из электронного музыкального коллектива Singular clap, которые импровизировали с аналоговыми синтезаторами и кларентом под видеоряд фильма 1929 г. «Человек с киноаппаратом» Дзиги Ветрова.

ИА REGNUM Дизайнер, художник Даниил Вяткин

ИА REGNUM Лекция «Эстетика зла»

ИА REGNUM Лекция «Эстетика зла»

ИА REGNUM Дизайнер, художник Даниил Вяткин

ИА REGNUM Дизайнер, художник Даниил Вяткин

ИА REGNUM Дизайнер, художник Даниил Вяткин

ИА REGNUM Гости фестиваля

ИА REGNUM Дизайнер, художник Даниил Вяткин

ИА REGNUM Лекция Эстетика зла

Миссия фестиваля POSTERCON — повышение интереса к киноплакату как к искусству и историческому артефакту, нуждающемуся в сохранении и даже специализированном музее. И уже в течение трех лет АК Галерея старается ей следовать, создавая площадку для арт-нетворкинга и вдохновляющих встреч.

ИА REGNUM Кино-музыкальный перфоманс арт-группы «Альфа ОМ»

ИА REGNUM Арт-группа «Альфа ОМ»

ИА REGNUM Кино-музыкальный перфоманс арт-группы «Альфа ОМ»

ИА REGNUM Арт-группа «Альфа ОМ»

ИА REGNUM Кино-музыкальный перфоманс арт-группы «Альфа ОМ»

ИА REGNUM Арт-группа «Альфа ОМ»

ИА REGNUM Кино-музыкальный перфоманс арт-группы «Альфа ОМ»