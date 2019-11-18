В минувшие выходные в Петербурге прошел третий ежегодный фестиваль киноплаката, киноарта и тиражной графики POSTERCON 2019, организуемый АК Галереей. Фестиваль собрал вместе любителей кино и популярной культуры, галеристов, художников, дизайнеров и иллюстраторов, исследователей искусства плаката и коллекционеров.

ИА REGNUM
Плакаты на фестивале
ИА REGNUM
Плакаты на фестивале
ИА REGNUM
Плакаты на фестивале
ИА REGNUM
Пеннивайз
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Джокер
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Фестиваль Postercon 2019

Фестиваль POSTERCON с одной стороны — это уютное и «ламповое» место встречи творческих единомышленников, с другой — он привлекает к себе известных художников и спикеров из Москвы и других городов России. POSTERCON 2019 не стал исключением. В программе мероприятия были выставки альтернативных киноплакатов от АК Галереи и проекта #АльтКинопостер (Москва), беседы в формате public talk с художниками и коллекционерами, интерактивные лекции, III слёт коллекционеров кинофлаеров FireFlyer, кинопоказы и кино-музыкальный перформанс. Сквозной темой фестиваля POSTERCON 2019 было коллекционирование и сохранение культурного наследия в киноплакате.

ИА REGNUM
Плакаты на фестивале
ИА REGNUM
Гости фестиваля
ИА REGNUM
Гости фестиваля
ИА REGNUM
Гости фестиваля
ИА REGNUM
Фестиваль Postercon 2019

В рамках первого дня прошли лекция от АК Галереи, посвященная коллекционированию киноплаката и творческая встреча с коллекционером Ильёй Проскурниковым. Удачно вписался в фестиваль и формат public talk — были организованы вдохновляющие публичные беседы с основателями проекта #АльтКинопостер и московским фотографом, дизайнером и художником Зауром Тедеевым, выставка которого АК Галерея открыла в киноцентре «Родина» на Караванной, и которую можно посетить совершенно бесплатно до конца 2019 года. Особая атмосфера ностальгии была в зале при распаковке рулонов старых киноплакатов 10−20-летней давности, среди которых были, к примеру, оригинальные постеры к «Поймай меня, если сможешь», «Терминатору 3», «Старикам тут не место», «Престижу», «Догвилю», «Прогулке», «12» и др.

ИА REGNUM
Фестиваль Postercon 2019
ИА REGNUM
Илья Сергеев
ИА REGNUM
Ярослав Баричко
ИА REGNUM
Фестиваль Postercon 2019
ИА REGNUM
Плакаты на фестивале
ИА REGNUM
Илья Сергеев и Ярослав Баричко
ИА REGNUM
Гости фестиваля

Второй день открыла интерактивная лекция за барной стойкой от одного из организаторов фестиваля Ильи Сергеева, которая была посвящена кинофлаерам и их коллекционированию. За ней последовала лекция от художника Даниила Вяткина, посвященная эстетике зла и феномена его привлекательности в популярной культуре и искусстве. И завершили фестиваль ребята из электронного музыкального коллектива Singular clap, которые импровизировали с аналоговыми синтезаторами и кларентом под видеоряд фильма 1929 г. «Человек с киноаппаратом» Дзиги Ветрова.

ИА REGNUM
Дизайнер, художник Даниил Вяткин
ИА REGNUM
Лекция «Эстетика зла»
ИА REGNUM
Лекция «Эстетика зла»
ИА REGNUM
Дизайнер, художник Даниил Вяткин
ИА REGNUM
Дизайнер, художник Даниил Вяткин
ИА REGNUM
Дизайнер, художник Даниил Вяткин
ИА REGNUM
Гости фестиваля
ИА REGNUM
Дизайнер, художник Даниил Вяткин
ИА REGNUM
Лекция Эстетика зла

Миссия фестиваля POSTERCON — повышение интереса к киноплакату как к искусству и историческому артефакту, нуждающемуся в сохранении и даже специализированном музее. И уже в течение трех лет АК Галерея старается ей следовать, создавая площадку для арт-нетворкинга и вдохновляющих встреч.

ИА REGNUM
Кино-музыкальный перфоманс арт-группы «Альфа ОМ»
ИА REGNUM
Арт-группа «Альфа ОМ»
ИА REGNUM
Кино-музыкальный перфоманс арт-группы «Альфа ОМ»
ИА REGNUM
Арт-группа «Альфа ОМ»
ИА REGNUM
Кино-музыкальный перфоманс арт-группы «Альфа ОМ»
ИА REGNUM
Арт-группа «Альфа ОМ»
ИА REGNUM
Кино-музыкальный перфоманс арт-группы «Альфа ОМ»
ИА REGNUM
Кино-музыкальный перфоманс арт-группы Альфа ОМ