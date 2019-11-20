Сергей Потеряев ИА REGNUM Карагайский карьер

Тот Урал, который есть сейчас, появился благодаря глобальной индустриализации, которая началась в регионе в XVIII веке. Появление заводов и прудов, разрушение гор, заселение новых территорий — всё это не могло не отразиться на менталитете коренных жителей Урала. Завод стал основой жизни, а инженеры и мастера — главными героями того времени. Такие глобальные перемены, безусловно, повлекли за собой и преображение ландшафта и окружающей среды в целом. Завод стал не только фундаментом экономики, но и естественной частью пейзажа. Течение рек, состав гор, наличие леса вокруг — всё было подчинено желанию людей трансформировать свою жизнь. Сегодня, в эпоху уже постиндустриального общества, карьеры и фабрики заброшены, и нам сложно представить значимость изменений того времени. Но даже сейчас в некоторых городах существует крупное производство, работающее с природными богатствами.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Карагайский карьер

Сергей Потеряев ИА REGNUM Порода в карьере

Сергей Потеряев ИА REGNUM Андрей, заместитель начальника участка

Сергей Потеряев ИА REGNUM Вид на городской пруд Сатки

Сергей Потеряев ИА REGNUM Порода в карьере

Сергей Потеряев ИА REGNUM Вячеслав, взрывник

Сергей Потеряев ИА REGNUM Порода в карьере

Сергей Потеряев ИА REGNUM Порода в карьере

Один из таких примеров — город Сатка на юге Челябинской области, где сейчас проживает чуть более 40 тысяч человек. О том, что вблизи Сатки есть залежи магнезита, узнали в конце XIX века. Магнезит — это минерал, карбонат магния MgCO3, он является огнеупорным материалом. Компания была основана в 1900 году после геологической разведки и начала добычи, и с тех пор не меняла своего главного направления. В 1930 году процесс добычи сырья начал механизироваться. Сейчас комбинат «Магнезит» — крупнейшее предприятие в округе, занимающееся современным производством огнеупоров. Разработка породы ведется не только открытым способом, но и в шахтах, углубляясь на несколько сотен метров вниз уральской породы. Карагайский карьер, который вплотную подобрался к жилым домам, поражает размерами: его длина достигает 1500 метров, ширина — 1100 метров, а глубина — 368 метров. Объём выработанной породы уже достигает 205 млн м³. Я съездил в этот небольшой уральский город, чтобы узнать: кто и как работает в карьере, как поменялся пейзаж и что происходит непосредственно внутри производства, связанного с карьером.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Карагайский карьер

Сергей Потеряев ИА REGNUM Порода в карьере

Сергей Потеряев ИА REGNUM Денис, взрывник

Сергей Потеряев ИА REGNUM Закладка взрывчатки в породу

Сергей Потеряев ИА REGNUM Порода в карьере

Сергей Потеряев ИА REGNUM Станислав, машинист буровой установки

Сергей Потеряев ИА REGNUM Карагайский карьер

Сергей Потеряев ИА REGNUM Закладка взрывчатки в породу

Сергей Потеряев ИА REGNUM Карагайский карьер

Сергей Потеряев ИА REGNUM Дмитрий, горный мастер

Сергей Потеряев ИА REGNUM Порода в карьере

Сергей Потеряев ИА REGNUM Карагайский карьер