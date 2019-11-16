Отборочный матч к Чемпионату Европы 2020 года Россия — Бельгия закончился со счетом 1:4. Матч проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Андрей Пронин ИА REGNUM Отборочный матч чемпионата Европы по футболу — 2020 Россия — Бельгия

Андрей Пронин ИА REGNUM Отборочный матч чемпионата Европы по футболу — 2020 Россия — Бельгия

Андрей Пронин ИА REGNUM Отборочный матч чемпионата Европы по футболу — 2020 Россия — Бельгия

Андрей Пронин ИА REGNUM Отборочный матч чемпионата Европы по футболу — 2020 Россия — Бельгия

Первый мяч на 19-й минуте забил полузащитник сборной Бельгии Торган Азар. Спустя 14 минут удвоил преимущество гостей нападающий Эдер Азар, он же на 40-й минуте оформил дубль. Четвертый мяч на 73-й минуте забил Ромелу Лукаку. Игрок сборной России Георгий Джикия смог размочить счет на 82-й минуте.

Андрей Пронин ИА REGNUM Отборочный матч чемпионата Европы по футболу — 2020 Россия — Бельгия

Андрей Пронин ИА REGNUM Отборочный матч чемпионата Европы по футболу — 2020 Россия — Бельгия

Андрей Пронин ИА REGNUM Отборочный матч чемпионата Европы по футболу — 2020 Россия — Бельгия

Андрей Пронин ИА REGNUM Отборочный матч чемпионата Европы по футболу — 2020 Россия — Бельгия

Андрей Пронин ИА REGNUM Отборочный матч чемпионата Европы по футболу — 2020 Россия — Бельгия

Андрей Пронин ИА REGNUM Отборочный матч чемпионата Европы по футболу — 2020 Россия — Бельгия

Андрей Пронин ИА REGNUM Отборочный матч чемпионата Европы по футболу — 2020 Россия — Бельгия

Андрей Пронин ИА REGNUM Отборочный матч чемпионата Европы по футболу — 2020 Россия — Бельгия

Андрей Пронин ИА REGNUM Отборочный матч чемпионата Европы по футболу — 2020 Россия — Бельгия

Андрей Пронин ИА REGNUM Отборочный матч чемпионата Европы по футболу — 2020 Россия — Бельгия

Сборные России и Бельгии ранее уже обеспечили себе выход на Евро — 2020. Так, в группе I Бельгия набрала 27 очков и занимает первое место, в активе российской сборной 21 очко (второе место). Команда Станислава Черчесова завершит отбор в игре с Сан-Марино в гостях 19 ноября.

Андрей Пронин ИА REGNUM Отборочный матч чемпионата Европы по футболу — 2020 Россия — Бельгия

Андрей Пронин ИА REGNUM Отборочный матч чемпионата Европы по футболу — 2020 Россия — Бельгия

Андрей Пронин ИА REGNUM Отборочный матч чемпионата Европы по футболу — 2020 Россия — Бельгия

Андрей Пронин ИА REGNUM Отборочный матч чемпионата Европы по футболу — 2020 Россия — Бельгия

Андрей Пронин ИА REGNUM Отборочный матч чемпионата Европы по футболу — 2020 Россия — Бельгия

Андрей Пронин ИА REGNUM Отборочный матч чемпионата Европы по футболу — 2020 Россия — Бельгия

Андрей Пронин ИА REGNUM Отборочный матч чемпионата Европы по футболу — 2020 Россия — Бельгия

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