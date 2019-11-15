Куршская коса протянулась на расстоянии 98 км вдоль юго-восточного побережья Балтийского моря от российского Зеленоградска до литовской Клайпеды. Песчаный полуостров, ширина которого составляет всего лишь 350 м в самой узкой части и 3,8 км в самой широкой части, разделяет пресноводный Куршский пролив и Балтийское море.

Дарья Антонова ИА REGNUM Побережье Куршской косы

На российской части полуострова в ноябре 1987 года был создан национальный парк «Куршская коса». Это один из самых небольших национальных парков нашей страны (площадь парка всего 6 621 га), но благодаря уникальному ландшафту парк славится многообразием природного мира, богатой растительностью, песчаными дюнами и животным миром, на территории парка обитают 46 видов млекопитающих и 262 вида птиц. Куршская коса, как уникальный памятник природы, с 2000 года включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в номинации культурный ландшафт.

Дарья Антонова ИА REGNUM Песчаные дюны Куршской косы

Именно на Куршской косе в 1901 году немецким профессором Иоганнесом Тинеманном была основана первая в мире орнитологическая станция, которая получила название «Фрингилла» (лат. Fringílla — зяблик). Орнитологическая станция функционирует до сих пор, благодаря удачному расположению, ведь именно через Куршскую косу осенью и весной, во время сезонных миграций, пролетают до 20 млн птиц.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пойманный чиж

Дарья Антонова ИА REGNUM Орнитологическая станция «Фрингилла»

Дарья Антонова ИА REGNUM Рядом с дюнами высажен лес

Дарья Антонова ИА REGNUM

Дарья Антонова ИА REGNUM Ходить по открытой дюне запрещено из-за высокой активности песков

В это время орнитологи, работающие на станции, расставляют огромные сети-ловушки, после чего каждая пойманная птица за считанные секунды проходит процесс регистрации и кольцевания, а после отпускается обратно на волю. В течение года на станции удается отловить и окольцевать порядка 30−40 тысяч птиц.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зяблик, залетевший в ловушку

Дарья Антонова ИА REGNUM Орнитологи, работающие на станции, регистрируют всех птиц, залетевших в ловушку

Дарья Антонова ИА REGNUM Ловушка для птиц

Территория Куршской косы — самая крупная песчаная пересыпь в мире, с уникальными дюнными ландшафтами. Высокая подвижность песков и масштабная вырубка леса привели к экологической песчаной катастрофе, разразившейся в XVIII — XIX вв. Лишь после того, как странствующие дюны вызвали обмеление прибрежной части залива, было принято решение начать работы по созданию защитных валов (авандюн) в районах песчаных пустынь, укреплению склонов травами-песколюбами и хворостом, а также приступить к масштабной посадке леса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Склоны укреплены травами-песколюбами

Дарья Антонова ИА REGNUM Дюна

Дарья Антонова ИА REGNUM Авандюна

Укрепление Куршской косы авандюнами осуществляется и в настоящее время. Рядом с поселком Морское находится одна из самых высоких дюн в Европе — дюна Ореховая (нем. Петш). С самой высокой точки дюны (62 метра над уровнем моря), названной «Высотой Эфа» в честь Франца Эфа, который внёс значительный вклад в изучение подвижных песков, открывается всё многообразие ландшафтов косы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дюна «Ореховая» — одна из крупнейших дюн Европы

Дарья Антонова ИА REGNUM Вид с высоты Эфа

На 37-м км Куршской косы можно увидеть по-настоящему таинственный лес, в котором стволы деревьев переплетаются и образуют необычно закрученную форму. Этот хвойный лес высадили в 1961 году для укрепления песков полуострова, сейчас же, помимо своей основной функции, он является одной из самых главных достопримечательностей парка.

Дарья Антонова ИА REGNUM Танцующий лес

Дарья Антонова ИА REGNUM Танцующий лес

Дарья Антонова ИА REGNUM Стволы деревьев причудливо изгибаются

Дарья Антонова ИА REGNUM Синицы

Дарья Антонова ИА REGNUM Танцующий лес

Дарья Антонова ИА REGNUM Танцующий лес

Учёные до сих пор не могут объяснить данный феномен, по одной из самых распространённых версий, деформация стволов произошла по вине гусениц бабочки побеговьюна зимующего, которые поедают верхушечные почки молодых сосновых побегов, после чего дерево начинает расти в бок. В национальном парке лес прозвали «Танцующим», а местное население в шутку называет его не иначе как «Пьяный лес».

Дарья Антонова ИА REGNUM Танцующий лес

Дарья Антонова ИА REGNUM Танцующий лес

Дарья Антонова ИА REGNUM Танцующий лес

Дарья Антонова ИА REGNUM Танцующий лес

Дарья Антонова ИА REGNUM Для сохранности леса, ходить можно только по специально отведенным тропам

Дарья Антонова ИА REGNUM В лесу можно встретить лису

В национальном парке действует музейный комплекс, включающий Визит-центр, деревню времен эпохи викингов и дендрарий культурных растений, организовано 7 экологических троп, крупнейшая из которых «Королевский бор» (протяженность маршрута — 2,9 км), и 3 туристско-экскурсионных маршрута.

Дарья Антонова ИА REGNUM Гостям музея предлагают узнать дерево по срезу

Дарья Антонова ИА REGNUM Дом викингов

Дарья Антонова ИА REGNUM Деревня эпохи викингов

Дарья Антонова ИА REGNUM Деревня эпохи викингов

Дарья Антонова ИА REGNUM Обустройство дома викингов

Дарья Антонова ИА REGNUM На территории музейного комплекса живёт лисёнок по имени Куршик

Развитие национального парка до 2024 года будет проходить в русле нацпроекта «Экология». В скором времени планируется начать строительство велодорожки, протяжённостью 41 километр, на маршруте оборудуют стоянки, а также пункты проката. Проект прошёл экологическую экспертизу, покрытие выполнят из базальтовых песков, а сама велодорожка будет повторять рельеф местности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тропа «Королевский бор»