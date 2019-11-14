Представителям СМИ продемонстрировали процесс создания икон дляКнязь-Владимирского храма, строящегося в Московской области, который уже называют главным храмом Росгвардии. Пресс-тур состоялся 14 ноября в иконописной мастерской «Во имя преподобного Алипия Печерского» в Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Иконописная мастерская во имя Алипия Печерского
Дарья Антонова ИА REGNUM
Золочение иконы
Дарья Антонова ИА REGNUM
Краски
Дарья Антонова ИА REGNUM
Темперные краски (яичная темпера) готовятся иконописцами вручную

Для главного храма Росгвардии планируется создать уникальный художественный ансамбль. Иконы будут выполнены в соответствии с древними образцами и традициями. Каждую работу художник создает с молитвой и постом.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Иконостас нижнего храма уже завершён
Дарья Антонова ИА REGNUM
Художник-иконописец за работой
Дарья Антонова ИА REGNUM
Художник-иконописец за работой
Дарья Антонова ИА REGNUM
Иконостас нижнего храма
Дарья Антонова ИА REGNUM
Готовые иконы
Дарья Антонова ИА REGNUM
Иконы
Дарья Антонова ИА REGNUM
Иконостас нижнего храма
Дарья Антонова ИА REGNUM
Иконостас нижнего храма

Состав икон в иконостасе имеет богословское обоснование. Симметрично от иконы «Крещение Господа нашего Иисуса Христа» будет расположена икона Сорока Севастийских Мучеников. Также в храме будут находиться иконы с ростовыми изображениями Спасителя и Богородицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Иконостас нижнего храма
Дарья Антонова ИА REGNUM
Готовая икона затирается мелкой наждачной бумагой
Дарья Антонова ИА REGNUM
Готовая икона затирается мелкой наждачной бумагой
Дарья Антонова ИА REGNUM
Прорисовка деталей
Дарья Антонова ИА REGNUM
Создание икон для строящегося Главного храма Росгвардии в мастерской во имя Преподобного Алипия Печерского
Дарья Антонова ИА REGNUM
Создание икон для строящегося Главного храма Росгвардии в мастерской во имя Преподобного Алипия Печерского

Помимо этого, в инокостасе будут представлены другие иконы, среди которых «Архангел Михаил», «Архангел Гавриил», икона с образами Святых Равноапостольных царя Константина и царицы Елены, икона с образами Святого Филиппа, митрополита Московского, Святого князя Игоря Черниговского и Святой мученицы Лидии, икона «Благовещение», икона «Евхаристия». Примечательно, что краски для икон также готовят в соответствии с древними традициями из натуральных материалов, например, полудрагоценных камней.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Иконописная мастерская во имя Алипия Печерского