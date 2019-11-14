Представителям СМИ продемонстрировали процесс создания икон дляКнязь-Владимирского храма, строящегося в Московской области, который уже называют главным храмом Росгвардии. Пресс-тур состоялся 14 ноября в иконописной мастерской «Во имя преподобного Алипия Печерского» в Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Иконописная мастерская во имя Алипия Печерского

Дарья Антонова ИА REGNUM Золочение иконы

Дарья Антонова ИА REGNUM Краски

Дарья Антонова ИА REGNUM Темперные краски (яичная темпера) готовятся иконописцами вручную

Для главного храма Росгвардии планируется создать уникальный художественный ансамбль. Иконы будут выполнены в соответствии с древними образцами и традициями. Каждую работу художник создает с молитвой и постом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Иконостас нижнего храма уже завершён

Дарья Антонова ИА REGNUM Художник-иконописец за работой

Дарья Антонова ИА REGNUM Художник-иконописец за работой

Дарья Антонова ИА REGNUM Иконостас нижнего храма

Дарья Антонова ИА REGNUM Готовые иконы

Дарья Антонова ИА REGNUM Иконы

Дарья Антонова ИА REGNUM Иконостас нижнего храма

Дарья Антонова ИА REGNUM Иконостас нижнего храма

Состав икон в иконостасе имеет богословское обоснование. Симметрично от иконы «Крещение Господа нашего Иисуса Христа» будет расположена икона Сорока Севастийских Мучеников. Также в храме будут находиться иконы с ростовыми изображениями Спасителя и Богородицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Иконостас нижнего храма

Дарья Антонова ИА REGNUM Готовая икона затирается мелкой наждачной бумагой

Дарья Антонова ИА REGNUM Готовая икона затирается мелкой наждачной бумагой

Дарья Антонова ИА REGNUM Прорисовка деталей

Дарья Антонова ИА REGNUM Создание икон для строящегося Главного храма Росгвардии в мастерской во имя Преподобного Алипия Печерского

Дарья Антонова ИА REGNUM Создание икон для строящегося Главного храма Росгвардии в мастерской во имя Преподобного Алипия Печерского

Помимо этого, в инокостасе будут представлены другие иконы, среди которых «Архангел Михаил», «Архангел Гавриил», икона с образами Святых Равноапостольных царя Константина и царицы Елены, икона с образами Святого Филиппа, митрополита Московского, Святого князя Игоря Черниговского и Святой мученицы Лидии, икона «Благовещение», икона «Евхаристия». Примечательно, что краски для икон также готовят в соответствии с древними традициями из натуральных материалов, например, полудрагоценных камней.