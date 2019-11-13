Программа реновации не ухудшает транспортную доступность районов Москвы, в которые переселяют граждан. Об этом 13 ноября заявил мэр Москвы Сергей Собянин при осмотре строительства станции метро «Зюзино».

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство станции метро «Зюзино»

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин в ходе осмотра строительства станции «Зюзино»

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство станции метро «Зюзино»

"У исторического района Москвы Зюзино начинается новая жизнь — программа реновации, благодаря которой многие жители переедут в новые дома и в центре района появится новая станция метро «Зюзино», которая улучшит транспортную доступность. Поэтому страхи, что программа реновации ухудшает транспортную ситуацию, не состоятельны. Наоборот приходят новые станции метрополитена, которые разгружают и действующие радиальные направления, и улично-дорожную сеть», — сказал Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство станции метро «Зюзино»

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство станции метро «Зюзино»

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство станции метро «Зюзино»

По словам мэра, «Зюзино» будет запущено вместе с ещё девятью станциями Большой кольцевой линии метрополитена в 2021 году.

«Строительство ведётся по графику, хотя работы ещё непочатый край и чтобы выполнить ее необходимо напрячь все силы», — подытожил мэр Москвы.