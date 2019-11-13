Собянин считает несостоятельными страхи вокруг реновации
Программа реновации не ухудшает транспортную доступность районов Москвы, в которые переселяют граждан. Об этом 13 ноября заявил мэр Москвы Сергей Собянин при осмотре строительства станции метро «Зюзино».
"У исторического района Москвы Зюзино начинается новая жизнь — программа реновации, благодаря которой многие жители переедут в новые дома и в центре района появится новая станция метро «Зюзино», которая улучшит транспортную доступность. Поэтому страхи, что программа реновации ухудшает транспортную ситуацию, не состоятельны. Наоборот приходят новые станции метрополитена, которые разгружают и действующие радиальные направления, и улично-дорожную сеть», — сказал Собянин.
По словам мэра, «Зюзино» будет запущено вместе с ещё девятью станциями Большой кольцевой линии метрополитена в 2021 году.
«Строительство ведётся по графику, хотя работы ещё непочатый край и чтобы выполнить ее необходимо напрячь все силы», — подытожил мэр Москвы.