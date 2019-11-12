Елена Хованская ИА REGNUM Деревня Винь Сон (Vinh Son) является известным производителем ядовитых змей и занимает первое место по выращиванию опасных рептилий во Вьетнаме. Кобра во время потребления пищи. Винь Сон, Вьетнам

Кобра — одна из самых распространённых ядовитых змей, достигающая в длину до 5 метров, в дикой природе может жить более 30 лет. Во Вьетнаме и других странах Азии, живя по соседству с человеком, кобра представляет большую опасность. Причина тому — вырубка лесов, которые когда-то отделяли непрошеного гостя от селений человека. Сегодня кобры не только скрываются на рисовых полях, но и заползают в дома и огороды сельских жителей. Каждый год от ядовитых укусов погибают сотни людей. Яд кобры парализует дыхание человека и, если не ввести противоядие, менее чем через сутки наступает смерть. От укусов в область лица или шейного отдела не спасает даже вакцина, летальный исход неизбежен.

Елена Хованская ИА REGNUM Термин «эффект кобры», возникший в колониальной Индии, не имеет никакого отношения к вьетнамским производителям. Живой товар, выращиваемый на змеиных фермах, в большинстве случаев, используется в пищевой промышленности и традиционной медицине

Елена Хованская ИА REGNUM Сегодня кобр и других опасных для человека змей можно встретить не только на рисовых полях, но и в домах, и огородах сельских жителей. Каждый год от ядовитых укусов погибает несколько сотен детей и взрослых

Елена Хованская ИА REGNUM В дикой природе кобра может прожить до 35 лет, на ферме продается примерно через 3 года после рождения

Елена Хованская ИА REGNUM Буддийский храм в деревне Винь Сон. Вьетнам

Елена Хованская ИА REGNUM Змея, раздавленная мопедом, на одной из деревенских улиц. Бак Ха, Вьетнам

В 62-х километрах к северо-западу от Ханоя, в провинции Винь Пхук, находится деревня Винь Сон (Vinh Son), где разведение ядовитых змей, преимущественно кобр, является основным призванием местных жителей. Более 600 семей в Винь Сон (это приблизительно 65% населения деревни) разводят и экспортируют около 100 тонн ядовитых змей в год. Второе место по разведению после кобры занимает Крысиная змея, или Серый лазающий полоз — змея, не относящаяся к разряду ядовитых, но, в отличие от кобры, более подвижная и агрессивная. Несмотря на то, что охота на змей в живой природе известна на протяжении нескольких веков, а навыки до сих пор передаются из поколения в поколение, традиция разведение кобр в Винь Сон достаточно молодая. Первые частные хозяйства были организованы крестьянами в конце 70-х, преимущественно из-за нехватки продуктов питания. Мясо кобры, богатое белком и минеральными веществами, считалось важной пищевой добавкой к скудному рациону жителей деревни.

Елена Хованская ИА REGNUM Настойка на основе желчного пузыря змеи применяется для понижения кровяного давления, увеличения потенции у мужчин, а также общего укрепления организма

Елена Хованская ИА REGNUM Мясо, заправленное традиционным кислым соусом, обжаривают со специями. Для остроты вкуса добавляется имбирь или лимонная трава

Елена Хованская ИА REGNUM «Мясо змеи считается афродизиаком. Чем ядовитее змея, тем больше приносит пользы для здоровья» – утверждает Van Hai

Елена Хованская ИА REGNUM Алкоголь с желчными пузырями ядовитых змей настаивается от 2-3 месяцев. Винь Сон. Вьетнам

Сегодня высокий спрос на рынке позволяет владельцам змей в Винь Сон продавать их по всему Вьетнаму и другим азиатским странам, главным образом в Китае. Большая часть живого товара идет в рестораны, змеиную кожу и яд экспортируют в Китай для использования в отрасли медицины, а также для приготовления алкоголя. Считается, что эликсир с заспиртованной змеёй обладает многочисленными лечебными свойствами. Кобра оценивается поштучно: особи весом более 2 кг могут принести хозяину до 700 000 донгов за килограмм (30$), весом от 1 до 2 кг — 600 000 донгов. Змея, вес которой составляет менее одного килограмма — 500 000 донгов. В ресторанах стоимость кобры возрастает в 2−2,5 раза.

Елена Хованская ИА REGNUM Змеиная ферма Nguyen Van Hai и у его жены Ha Thi Hue. Винь Сон, Вьетнам

Елена Хованская ИА REGNUM После трёх месяцев настаивания рисовый алкоголь с заспиртованной змеёй начинает окрашиваться и готов к употреблению

Елена Хованская ИА REGNUM Van Hai в помещении для содержания змей. Его ферма насчитывает более 700 особей кобры и крысиной змеи. Винь Сон. Вьетнам

Поведение змеи предугадать невозможно, поэтому у каждого змеевладельца, в течение долгого времени занимающегося разведением ядовитых рептилий, найдётся своя история об укусах и критических ситуациях. У многих из жителей деревни не хватает одного или двух пальцев. Реакция организма на змеиный яд зависит от характера укуса, количества яда и оказания первой помощи. Такие истории есть и у Nguyen Van Hai, коренного жителе деревни Vinh Son, и у его жены Ha Thi Hue. Более 30 лет они занимаются разведением опасных рептилий, а их змеиная ферма насчитывает более 700 особей кобры и крысиной змеи:

Елена Хованская ИА REGNUM Nguyen Van Hai — владелец змеиной фермы в деревне Винь Сон. Навыки по разведению и уходу за ядовитыми змеями Van Hai перенял от своего отца

Елена Хованская ИА REGNUM Занятие мужа не стало для Ha Thi Hue неожиданным сюрпризом. Thi Hue родилась в деревне Винь Сон и с раннего детства наблюдала за тем, как ухаживают за змеями её родители

«Ухаживать за коброй не очень сложно. Несколько раз в неделю мы с женой чистим клетки и следим за состоянием здоровья наших змей. Для предотвращения ряда заболеваний мы добавляем им в пищу специальные витамины. Процесс кормления тоже не сложный, если знать технику. Змея постоянно находится в состоянии защиты, ей свойственно обороняться, поэтому наши движения должны быть плавными и размеренными. Самое главное, сохранять спокойствие. Резкие движения активируют защитный инстинкт, и в этом случае велика вероятность атаки со стороны змеи».

Елена Хованская ИА REGNUM Кормление змей осуществляется птенцами курицы или утки, реже мышами или лягушками

Елена Хованская ИА REGNUM Тарелка с едой подаётся кобре с помощью щипцов на длинном тросе. Винь Сон. Вьетнам

Елена Хованская ИА REGNUM Тарелки с мясом птенцов. Каждая змея потребляет содержимое одной тарелки. Кормление происходит каждые 2 дня. Винь Сон. Вьетнам

Nguyen Van Hai «Кобры спариваются один раз в год, весной. Через месяц после спаривания, в апреле-мае самка откладывает от 20−40 яиц, некоторые виды кобр до 70. Инкубационный период составляет от 60−100 дней, важным фактором которого являются погодные условия. Большую часть яиц мы продаём. У нас на ферме каждая кобра живет по 3−4 года, после чего мы с женой продаём их в рестораны или частным клиентам из Китая».

Елена Хованская ИА REGNUM Кожу змеи отдирают одним куском. Мясо отделяется от костей, которые также используются в приготовление блюд. Наиболее популярным блюдом является рисовая каша со змеиными косточками

Елена Хованская ИА REGNUM Для быстрого снятия чешуи, змей обрабатывают кипятком. Thi Hue помогает мужу перед тем, как заняться на кухне приготовлением змеиных блюд. Винь Сон. Вьетнам

Елена Хованская ИА REGNUM Чешуя удаляется с поверхности змеи посредством металлической губки для мытья посуды. Винь Сон. Вьетнам

Елена Хованская ИА REGNUM В течение следующих 3-5 лет разведение кобры в деревне должно быть централизовано и открыто для туристов. В настоящее время все хозяйства в деревне являются частными и не облагаются налогом. Винь Сон. Вьетнам

Елена Хованская ИА REGNUM У Van Hai и его жены двое детей, которые не захотели продолжить опасный бизнес своих родителей, выбрав менее рискованные для жизни профессии. Живут в Ханое, каждый месяц, навещая родителей. Винь Сон. Вьетнам

Елена Хованская ИА REGNUM Van Hai и Thi Hue осматривают клетки с кобрами. Клетки имеют стандартные размеры 30x30x60см, в каждой из которых содержится по одной змее. Винь Сон. Вьетнам

Елена Хованская ИА REGNUM Van Hai собирает змеиную кожу в мешки, которую оптом продаёт в Китай. Винь Сон. Вьетнам

Яд змеи, смешанный с рисовой водкой, является лекарством от многочисленных болезней и широко используется в народной медицине. Активные белки змеиного яда являются смертоносными только при непосредственном попадании в кровь живого организма, при взаимодействии с желудочным соком человека опасное действие яда деактивируется. Лечебными свойствами обладает не только змеиный яд, но и другие органы. Например, сердце или желчный пузырь. На сегодняшний день желчь змеи — одна из составляющих довольно многих лекарственных препаратов, которые способствуют восстановлению работы желудка и кишечного тракта, лечит заболевания щитовидной и поджелудочной желез, избавляет от скопившихся в тканях вредных веществ, помогает избавиться от ожирения, целлюлита, кожных заболеваний. Различают два способа употребления в пищу желчного пузыря змеи: проглотить целиком с рисовой настойкой в течение 20 минут после разделывания змеи или высушить и есть постепенно.

Елена Хованская ИА REGNUM Кобра линяет от 3 до 6 раз в год, примерно каждые 3 месяца

Елена Хованская ИА REGNUM Желчные пузыри змей. В китайской медицине желчь змеи – эликсир молодости и здоровья. Винь Сон. Вьетнам

Продажа змей приносит семье около 18 000 долларов в год. Учитывая, что средний доход жителя Вьетнама составляет 300−350 долларов в месяц, сумма отнюдь неплохая. Несмотря на это, богатым человеком Van Hai себя не считает, а мясо змеи позволяет себе только по праздникам или угощает особо дорогих гостей.

Елена Хованская ИА REGNUM Van Hai с другом, владельцем змеиной фермы. Винь Сон. Вьетнам

Елена Хованская ИА REGNUM Разведение ядовитых змей не является единственным занятием Van Hai. Настольный теннис (тренировки проходят несколько раз в неделю в деревенском клубе), шахматы, а также членство в Коммунистической партии составляет важную часть его жизни. Van Hai во время игры в настольный теннис. Винь Сон. Вьетнам

Елена Хованская ИА REGNUM Из одной змеи можно приготовить до 10 разнообразных блюд, с использованием всех частей тела, включая кости и органы. Thi Hue на кухне собственного дома. Винь Сон. Вьетнам

Елена Хованская ИА REGNUM Родственники жены Van Hai живут в Киеве, поэтому в самое ближайшее время он планирует поездку в Украину и Россию. Мечтает поесть блинов и вареников. Винь Сон. Вьетнам