Третий ежегодный фестиваль киноплаката и киноарта PosterCon 2019 пройдёт 16−17 ноября в Петербурге. Ценителей альтернативного киноплаката примет у себя пространство андеграундного кинотеатра ART LAIR на Петроградской стороне.

Дарья Драй PosterCon 2017

АК Галерея Шелкография «Дэвид Линч» Никиты Кауна

АК Галерея Постер «Криминальное чтиво» Артёма Алексеева

PosterCon — это первый в России фестиваль киноплаката, киноарта и тиражной графики. В 2019 году он пройдет уже в третий раз, собрав вместе любителей кино и популярной культуры, художников, дизайнеров и иллюстраторов, исследователей искусства плаката и коллекционеров. В рамках фестиваля пройдут тематические выставки, кинопоказы, лекции и художественные мастер-классы, посвящённые кинопостерам, киноарту, иллюстрации и тиражному искусству. Кроме того будет организован принт-маркет, где художники представят свои графические работы в формате плакатов, авторских принтов и оригинальных произведений, выполненных в различных техниках. В этом году два насыщенных дня фестиваля будут включать также кино-музыкальный перформанс от арт — группы Альфа Ом, арт-нетворкинг и много других сюрпризов для гостей.

Дарья Драй Даниил Вяткина на PosterCon 2018

Дарья Драй ИА REGNUM Мастер-класс на PosterCon 2018

Сквозная тема фестиваля в этом году — коллекционирование. Основатели АК ГалереиИлья Сергеев и Ярослав Баричко откроют фестиваль выступлением, посвящённым коллекционированию киноплакатов и киноарта «Кинопостер: ностальгия, искусство, инвестиции». На лекции, которая будет отчасти и мастер-классом, можно узнать о том, почему киноплакат — это не просто реклама и графический дизайн, но ещё и искусство. Масса удивительных историй, демонстрация ценнейших плакатов коллекции и секреты инвестиций могут быть полезны для всех любителей кино, художников, дизайнеров, искусствоведов, коллекционеров и инвесторов.

Дарья Драй Ярослав Баричко и Илья Сергеев на PosterCon 2018

АК Галерея Шелкография «1984» Никиты Расолько

Программа фестиваля ещё формируется, однако известно, что московский проект АльтКиноПостер представит на фестивале PosterCon 2019 работы графических дизайнеров в жанре альтернативного киноплаката. Воспитанники Британской высшей школы дизайна позволят по-новому взглянуть на знакомые фильмы и сериалы. Многие работы экспонировались в Государственном центре современного искусства, были высоко оценены Эмиром Кустурицей и Акирой Ямаокой. На фестивале эти постеры можно будет не только посмотреть, но и приобрести. О проекте подробно расскажут организаторы Сергей Канатьев и Мария Анкудинова.