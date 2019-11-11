В Москве будет создан транспортный технопарк. Соответствующее соглашение 11 ноября подписали мэр Москвы Сергей Собянин и президент АО «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новые электробусы в трамвайном депо имени Баумана

Дарья Антонова ИА REGNUM Электробусы

Предполагается, что технопарк будет представлять из себя инженерный центр для производства и обслуживания трамвайных вагонов, а также проведения инновационных разработок в сфере пассажирского электрического транспорта. Производство планируется организовать на базе Краснопресненского трамвайного депо

Дарья Антонова ИА REGNUM Новые электробусы в трамвайном депо имени Баумана

Дарья Антонова ИА REGNUM Новые электробусы в трамвайном депо имени Баумана

Дарья Антонова ИА REGNUM Электробус

Дарья Антонова ИА REGNUM Водители электробуса

Дарья Антонова ИА REGNUM Подписание соглашения между мэрией Москвы и АО «Трансмашхолдинг»

Дарья Антонова ИА REGNUM Водитель электробуса

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин осматривает новые электробусы

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин в осматривает новые электробусы

По словам мэра, программа обновления рабочего трамвайного парка Москвы выполнена примерно на 70%. В рамках заключенных и будущих контрактов столица рассчитывает в течение ближайших трёх-четырех лет обновить трамвайный парк на 100%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новые электробусы в трамвайном депо имени Баумана

Дарья Антонова ИА REGNUM Новые электробусы в трамвайном депо имени Баумана

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин в осматривает новые электробусы

«Но жизнь на этом не заканчивается. Москве и другим городам России и в дальнейшем будут требоваться современные трамваи. Кроме того, эту технику нужно ремонтировать и обслуживать. Поэтому мы достигли соглашения с крупнейшим отечественным производителем «Транс­маш­холдингом» о том, что в нашем городе будет создан технопарк по производству и обслуживанию трамваев», — сказал Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин