10 ноября в спортивно-развлекательном комплексе «Тинькофф Арена» состоялся Кубок Федерации по акробатическому рок-н-роллу, в котором приняли участие более 500 спортсменов из Петербурга, Москвы, Орла и Ленинградской области, которые соревновались за медали в личном и групповом первенстве.

Андрей Пронин ИА REGNUM Кубок федерации Санкт-Петербурга по акробатическому рок-н-роллу

Андрей Пронин ИА REGNUM Кубок федерации Санкт-Петербурга по акробатическому рок-н-роллу

Андрей Пронин ИА REGNUM Участники соревновались за медали в личном и групповом первенстве

Акробатический рок-н-ролл является синтезом спорта и танца, поэтому состязания не оставляют равнодушными. Самые яркие моменты соревнования в репортаже фотографа ИА REGNUMАндрея Пронина.

Андрей Пронин ИА REGNUM Участники соревновались за медали в личном и групповом первенстве

Андрей Пронин ИА REGNUM Участники соревновались за медали в личном и групповом первенстве

Андрей Пронин ИА REGNUM Кубок федерации Санкт-Петербурга по акробатическому рок-н-роллу

Первые кружки акробатического рок-н-ролла появились в Ленинграде в 1989 году, а ещё чуть раньше — в Москве.

Как отмечает Федерация акробатического рок-н-ролла Санкт-Петербурга, «за три десятка лет российские мастера акробатического рок-н-ролла достигли выдающихся успехов: многократно становились чемпионами мира и призерами чемпионатов мира, обладателями кубков мира и Европы».

Андрей Пронин ИА REGNUM Кубок федерации Санкт-Петербурга по акробатическому рок-н-роллу

Андрей Пронин ИА REGNUM Участники готовятся к выступлению

Андрей Пронин ИА REGNUM Участники готовятся к выступлению

По данным городской федерации, акробатическим рок-н-роллом в Петербурге занимаются 2 тысячи человек. На состязаниях их мастерство оценивали арбитры международной категории.

Андрей Пронин ИА REGNUM Кубок федерации Санкт-Петербурга по акробатическому рок-н-роллу

Андрей Пронин ИА REGNUM Кубок федерации Санкт-Петербурга по акробатическому рок-н-роллу

Андрей Пронин ИА REGNUM Кубок федерации Санкт-Петербурга по акробатическому рок-н-роллу

Андрей Пронин ИА REGNUM Кубок федерации Санкт-Петербурга по акробатическому рок-н-роллу