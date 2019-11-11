Кубок Федерации по акробатическому рок-н-роллу прошёл в Петербурге
10 ноября в спортивно-развлекательном комплексе «Тинькофф Арена» состоялся Кубок Федерации по акробатическому рок-н-роллу, в котором приняли участие более 500 спортсменов из Петербурга, Москвы, Орла и Ленинградской области, которые соревновались за медали в личном и групповом первенстве.
Акробатический рок-н-ролл является синтезом спорта и танца, поэтому состязания не оставляют равнодушными. Самые яркие моменты соревнования в репортаже фотографа ИА REGNUMАндрея Пронина.
Первые кружки акробатического рок-н-ролла появились в Ленинграде в 1989 году, а ещё чуть раньше — в Москве.
Как отмечает Федерация акробатического рок-н-ролла Санкт-Петербурга, «за три десятка лет российские мастера акробатического рок-н-ролла достигли выдающихся успехов: многократно становились чемпионами мира и призерами чемпионатов мира, обладателями кубков мира и Европы».
По данным городской федерации, акробатическим рок-н-роллом в Петербурге занимаются 2 тысячи человек. На состязаниях их мастерство оценивали арбитры международной категории.