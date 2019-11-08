В Петербурге 8 ноября представили журналистам два городских автобуса, окрашенные в цвета футбольного клуба «Зенит». Игроки и тренеры главной городской команды стали их первыми пассажирами.

Уже с 9 ноября эти автобусы будут работать на двух «социальных» маршрутах, а горожане получат возможность оценить новую раскраску. Возможно, в ближайшем будущем не только автобусы, но и вообще весь наземный общественный транспорт Северной столицы приобретет единый «зенитовский» цвет.

Дарья Драй ИА REGNUM Зенитовские автобусы на Дворцовой площади

Как ранее сообщало ИА REGNUM, петербургское госучреждение «Организатор перевозок» провело на своем сайте опрос жителей города о том, какой единый цвет должен иметь общественный транспорт города. Победило предложение выбрать для этой цели яркий лазурный цвет, который используется в качестве одного из брендовых цветов ФК «Зенит».

Дарья Драй ИА REGNUM Зенитовский автобус на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Зенитовский автобус на Дворцовой площади

На обсуждение горожан были предложены пять цветов: сине-голубой, цвет морской волны, яркий лазурный, белый и желтый. В голосовании приняли участие около 25 тысяч человек. Ярко-лазурный цвет набрал почти 40% голосов, оказавшись безусловным лидером.

В пятницу, 8 ноября, в одном из «зенитовских» автобусов по Невскому проспекту до Дворцовой площади проехали игроки «Зенита» во главе с главным тренером команды Сергеем Семаком. В числе пассажиров были генеральный директор клуба Александр Медведев, тренер «Зенита"-2 Владислав Радимов, а также Михаил Кержаков, Александр Ерохин, Алексей Сутормин, футболисты дублирующего состава и команды U-16 «Газпром"-Академии.

Дарья Драй ИА REGNUM Футболисты Зенит и Владислав Радимов у Зенитовского автобуса

Продолжительность поездки составила около 20 минут, автобус двигался со всеми остановками, а для входящих пассажиров она стала бесплатной, рассказали в пресс-службе «Зенита». В клубе поддержали идею перекрасить все автобусы Петербурга в цвета «Зенита» и выразили готовность помочь ГУП «Пассажиравтотранс» в осуществлении этой задумки.

Дарья Драй ИА REGNUM Футболисты Зенит и Сергей Семак у Зенитовского автобуса

«Надеюсь, лазурная окраска станет новой не только для петербургских автобусов, но и всего городского транспорта. Цвет — не только красивый, но, что очень важно, еще и безопасный с точки зрения светоотражения», — заявил Александр Медведев.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Медведев

«Это отличный шаг для привлечения новых болельщиков», — добавил Сергей Семак.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Семак

Дарья Драй ИА REGNUM Зенитовские автобусы на Дворцовой площади

Как уточнили в Смольном, по одному автобусу в новом цвете с 9 ноября будут ходить по маршрутам №№ 1 и 3. «Маршруты выбраны неслучайно: первый — номер победителей, а тройка символизирует букву «З», — пояснили в городской администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Владислав Радимов

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Семак и Владислав Радимов

Окончательное решение о новом едином цвете для общественного транспорта Петербурга по итогам эксперимента будет принято в 2020 году. А пока в Смольном ждут мнений петербуржцев о том, как вписываются автобусы цвета «Зенита» в городской пейзаж.