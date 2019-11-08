В ноябре 2019 года Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина представляет выставки «Русский Йорданс» и «Восточный джаз», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка «Восточный джаз / East West Jazz»

Василий Иванов ИА REGNUM На выставке «Восточный джаз / East West Jazz»

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка «“Русский Йорданс”. Картины и рисунки Якоба Йорданса из собраний России» в Пушкинском музее

Особенный «национальный» статус выставке «Русский Йорданс» придает то, что впервые была собрана экспозиция, состоящая из всех произведений мастера, находящихся в собраниях российских музеев: ГМИИ им. А. С. Пушкина, Государственного Эрмитажа, Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Нижегородского государственного художественного музея и Пермской государственной художественной галереи. Всего выставлены 18 картин и 31 рисунок мастера.

Василий Иванов ИА REGNUM Зрители выставки «Восточный джаз / East West Jazz»

Василий Иванов ИА REGNUM Якоб Йорданс — Оплакивание Христа

Василий Иванов ИА REGNUM Экспозиция выставки «“Русский Йорданс”. Картины и рисунки Якоба Йорданса из собраний России»

Василий Иванов ИА REGNUM Зрители выставки Якоба Йорданса

Василий Иванов ИА REGNUM Экспозиция выставки «“Русский Йорданс”. Картины и рисунки Якоба Йорданса из собраний России»

Василий Иванов ИА REGNUM Якоб Йорданс — Этюд головы молодой женщины

Василий Иванов ИА REGNUM Зрители выставки Якоба Йорданса

Василий Иванов ИА REGNUM На выставке «“Русский Йорданс”. Картины и рисунки Якоба Йорданса из собраний России»

Василий Иванов ИА REGNUM Якоб Йорданс — Повар у стола с дичью

Василий Иванов ИА REGNUM Якоб Йорданс — Повар у стола с дичью (фрагмент)

Экспозиция «Восточный джаз / East West Jazz» включает в себя более 30 уникальных среднеазиатских халатов и тканей из собрания Александра Клячина и более двух десятков полотен абстрактной живописи послевоенного периода, собранных швейцарским коллекционером Жаном Клодом Гандюром.

Василий Иванов ИА REGNUM Зрители выставки «Восточный джаз / East West Jazz»

Василий Иванов ИА REGNUM На выставке «Восточный джаз / East West Jazz»

Василий Иванов ИА REGNUM Женский халат — тун либо мунисак

Василий Иванов ИА REGNUM На выставке «Восточный джаз / East West Jazz»

Василий Иванов ИА REGNUM Женский зимний нарядный халат Мунисак и картина Александра Колдера — Листья и цветы

Василий Иванов ИА REGNUM Женское нарядное платье — курта

Василий Иванов ИА REGNUM — Женское платье — курта

Василий Иванов ИА REGNUM Джим Дайн — Кожаный галстук композитора

На выставке представлены произведения из собраний ГМИИ им. А. С. Пушкина и парижского Центра Помпиду. Такое богатство экспозиции позволяет развернуть перед зрителем диалог культур Запада и Востока, а классические греческие колонны, окруженные пестрой рекой ярких восточных нарядов, оказываются говорящей метафорой такого диалога.

Василий Иванов ИА REGNUM Экспозиция выставки «Восточный джаз / East West Jazz»

Василий Иванов ИА REGNUM Антони Тапиес — Красная дверь № LXXV

Василий Иванов ИА REGNUM Женская верхняя одежда — мунисак

Василий Иванов ИА REGNUM Женский халат — тун

Василий Иванов ИА REGNUM Жан Базен — Камни, деревья и равнины

Василий Иванов ИА REGNUM Зрители выставки «Восточный джаз / East West Jazz»