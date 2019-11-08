«Русский Йорданс» под «Восточный джаз» в Пушкинском музее — фоторепортаж
В ноябре 2019 года Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина представляет выставки «Русский Йорданс» и «Восточный джаз», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Особенный «национальный» статус выставке «Русский Йорданс» придает то, что впервые была собрана экспозиция, состоящая из всех произведений мастера, находящихся в собраниях российских музеев: ГМИИ им. А. С. Пушкина, Государственного Эрмитажа, Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Нижегородского государственного художественного музея и Пермской государственной художественной галереи. Всего выставлены 18 картин и 31 рисунок мастера.
Экспозиция «Восточный джаз / East West Jazz» включает в себя более 30 уникальных среднеазиатских халатов и тканей из собрания Александра Клячина и более двух десятков полотен абстрактной живописи послевоенного периода, собранных швейцарским коллекционером Жаном Клодом Гандюром.
На выставке представлены произведения из собраний ГМИИ им. А. С. Пушкина и парижского Центра Помпиду. Такое богатство экспозиции позволяет развернуть перед зрителем диалог культур Запада и Востока, а классические греческие колонны, окруженные пестрой рекой ярких восточных нарядов, оказываются говорящей метафорой такого диалога.