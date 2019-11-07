Салтыковская эстакада в Подмосковье откроется в ближайшие дни
7 ноября 2019
В подмосковной Балашихе новую Салтыковскую эстакаду готовят к запуску движения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Освещение путепровода
Как сообщил ИА REGNUM главный инженер по искусственным сооружениям подрядной организации Дмитрий Пургин, рабочее движение по дороге может быть запущено 15−20 ноября. 4 ноября объект осмотрел министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Герджик.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ремонтные работы. Ограждение
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ремонтные работы по Разинскому шоссе. Движение перекрыто
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ремонтные работы по Разинскому шоссе
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Установка шумозащитных экранов
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ремонтные работы по Разинскому шоссе перед путепроводом в Салтыковке
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Строительство эстакады в Салтыковке
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Рабочие. Установка шумозащитных экранов
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Объезд. Ремонтные работы по Разинскому шоссе
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Строительство путепровода в Салтыковке. Дорожные работы
«На данный момент остались дорожные работы по укладке асфальта и организации движения, установка светофоров и дорожных знаков», — рассказал Пургин.
Он отметил, что сейчас рабочие на объекте работают в две смены.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Дорожные знаки
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Временные неудобства для местных жителей
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Местные жители
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Дорожные знаки
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Подземный переход под железнодорожным полотном в Салтыковке. Освещения почти нет
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Платформа Салтыковская
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Строительство путепровода в Салтыковке
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Платформа Салтыковская и новая эстакада