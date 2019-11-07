В подмосковной Балашихе новую Салтыковскую эстакаду готовят к запуску движения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Освещение путепровода

Как сообщил ИА REGNUM главный инженер по искусственным сооружениям подрядной организации Дмитрий Пургин, рабочее движение по дороге может быть запущено 15−20 ноября. 4 ноября объект осмотрел министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Герджик.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонтные работы. Ограждение

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонтные работы по Разинскому шоссе. Движение перекрыто

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонтные работы по Разинскому шоссе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Установка шумозащитных экранов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонтные работы по Разинскому шоссе перед путепроводом в Салтыковке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство эстакады в Салтыковке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рабочие. Установка шумозащитных экранов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Объезд. Ремонтные работы по Разинскому шоссе

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство путепровода в Салтыковке. Дорожные работы

«На данный момент остались дорожные работы по укладке асфальта и организации движения, установка светофоров и дорожных знаков», — рассказал Пургин.

Он отметил, что сейчас рабочие на объекте работают в две смены.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорожные знаки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Временные неудобства для местных жителей

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Наталья Стрельцова ИА REGNUM Подземный переход под железнодорожным полотном в Салтыковке. Освещения почти нет

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Платформа Салтыковская

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство путепровода в Салтыковке