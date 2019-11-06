Диафильмы: понемногу обо всём для взрослых и детей
Еще 54 диафильма добавлены в коллекцию Национальной электронной детской библиотеки. Эта порция как нельзя лучше отражает удивительное свойство диафильмов охватывать практически все сферы человеческой (не только детской) жизни. Давайте присмотримся подробнее.
В первую очередь, обратим внимание на художников, без которых само понятие диафильма теряет смысл. Некоторые известны нам и по печатной книге, а некоторые — только по диафильмам. Это Виталий Александрович Маркин, автор замечательных диафильмов по сказам Бажова, мой личный фаворит в конкурсе на самую-самую Бабу-ягу. В этой партии им нарисован диафильм «Я — сам» по шотландской сказке.
Владимир Григорьевич Сутеев, удивительный рисовальщик и сказочник, нарисовал историю о том, «Как крокодил дикобраза проглотил».
Борис Павлович Степанцев, знакомый нам по диафильмам о приключениях Карлсона, Чебурашки, Айболита, нарисовал приключения «Вовки в тридевятом царстве».
Андрей Андреевич Брей, иллюстратор детских книг и журналов («Пионер», «Мурзилка», «Костёр»), один из старейших художников диафильма, нарисовал историю по самому известному произведению Любови Федоровны Воронковой «Девочка из города».
Герта Алексеевна Портнягина, автор идеи и образа Смешинки, в этот раз ведет нас по дороге из желтого кирпича в Изумрудный город. Сравните образы героев, нарисованные Портнягиной, с вариантом Владимирского, который считается каноническим.
И многие другие, для рассказа о которых не хватает объема ознакомительной статьи.
Теперь по жанрам. Конечно, сказки. Китайские («Гора солнца»), корейские («Золотые бобы»), шотландские («Я-сам!»), авторские. Это сказки Перро «Золушка», Биссета «Про тигренка Бинки» и диафильм по экранизации пьесы Тамары Габбе «Город мастеров».
Диафильмы по рассказам известных писателей, веселые и грустные, поучительные и развлекательные. Залезайте под кровать вместе со знаменитым Дениской из рассказа Виктора Драгунского «20 лет под кроватью».
Сравните свои впечатления о выступлении животных в цирке с мнением героя рассказа Юрия Яковлева «Хромой лев». Из первых рук получите информацию о том, «Кто где живет» в диафильме Геннадия Снегирева.
Научно-популярные диафильмы удовлетворят ваше любопытство по вопросам создания книги («Как делается книга»), возникновения и использования денег («Как деньги стали деньгами»), курения («Курить — здоровью вредить, или дело — табак»), возникновения искусства.
Как сказал поэт Гете (кстати, бросивший курить), «От курения тупеешь, оно не совместимо с творческой работой.»
А также вы познакомитесь с актером Жаном Габеном, писателями Ильфом и Петровым, артистом Владимиром Самойловым. Прокатитесь галопом по Европам, загляните на Селигер и в средневековую Индию.
Думаю, этого достаточно, чтобы вы уже бросили читать и начали смотреть диафильмы!
Всего в коллекции библиотеки уже уже 3 425 диафильма. А здесь можно увидеть свежие.