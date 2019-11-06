5 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» был разыгран матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2019/20 между коллективами «Зенит» и «Ред Булл Лейпциг». Игра завершилась уверенной победой «быков» со счетом 2:0.
Лига Чемпионов Зенит (Санкт-Петербург) — РБ Лейпциг (Лейпциг)
Лига Чемпионов Зенит (Санкт-Петербург) — РБ Лейпциг (Лейпциг)
«Зенит» с четырьмя баллами опустился на третью строчку группы G. «Ред Булл Лейпциг» укрепился на первом месте.
Лига Чемпионов Зенит (Санкт-Петербург) — РБ Лейпциг (Лейпциг)
Лига Чемпионов Зенит (Санкт-Петербург) — РБ Лейпциг (Лейпциг)
Лига Чемпионов Зенит (Санкт-Петербург) — РБ Лейпциг (Лейпциг)
Лига Чемпионов Зенит (Санкт-Петербург) — РБ Лейпциг (Лейпциг)
Лучшим игроком матча с оценкой 8,33 был признан немецкий опорный полузащитник Диего Демме, забивший первый мяч в ворота «сине-бело-голубых», выигравший четыре верховые дуэли и совершивший два отбора. Точность передач футболиста составила 88%.
Лига Чемпионов Зенит (Санкт-Петербург) — РБ Лейпциг (Лейпциг)
Лига Чемпионов Зенит (Санкт-Петербург) — РБ Лейпциг (Лейпциг)
Лига Чемпионов Зенит (Санкт-Петербург) — РБ Лейпциг (Лейпциг)
Лига Чемпионов Зенит (Санкт-Петербург) — РБ Лейпциг (Лейпциг)
Лига Чемпионов Зенит (Санкт-Петербург) — РБ Лейпциг (Лейпциг)
Лига Чемпионов Зенит (Санкт-Петербург) — РБ Лейпциг (Лейпциг)
Лига Чемпионов Зенит (Санкт-Петербург) — РБ Лейпциг (Лейпциг)
Лига Чемпионов Зенит (Санкт-Петербург) — РБ Лейпциг (Лейпциг)
Лига Чемпионов Зенит (Санкт-Петербург) — РБ Лейпциг (Лейпциг)
Лига Чемпионов Зенит (Санкт-Петербург) — РБ Лейпциг (Лейпциг)
Лига Чемпионов Зенит (Санкт-Петербург) — РБ Лейпциг (Лейпциг)
Статистика матча («Зенит» / «Ред Булл Лейпциг»)
Удары 11/20
Удары в створ ворот 5/8
Соотношение владения 38%/62%
Нарушения правил 8/12
Корнеры 8/8
Оценки WhoScored 6.56/7.23
Лига Чемпионов Зенит (Санкт-Петербург) — РБ Лейпциг (Лейпциг)
Лига Чемпионов Зенит (Санкт-Петербург) — РБ Лейпциг (Лейпциг)
Лига Чемпионов Зенит (Санкт-Петербург) — РБ Лейпциг (Лейпциг)
Лига Чемпионов Зенит (Санкт-Петербург) — РБ Лейпциг (Лейпциг)
Лига Чемпионов Зенит (Санкт-Петербург) — РБ Лейпциг (Лейпциг)
Лига Чемпионов Зенит (Санкт-Петербург) — РБ Лейпциг (Лейпциг)
Лига Чемпионов Зенит (Санкт-Петербург) — РБ Лейпциг (Лейпциг)
Лига Чемпионов Зенит (Санкт-Петербург) — РБ Лейпциг (Лейпциг)
Составы на матч:
«Зенит»: Кержаков, Осорио, Ракицкий, Иванович, Дуглас, Барриос, Смольников, Ерохин, Оздоев, Азмун, Дзюба.
Запас: Дриусси (↑ 70), Кузяев (↑ 85), Караваев (↑ 46), Шатов, Жирков, Мак, Васютин.
Главный менеджер: Сергей Семак.
«Ред Булл Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Упамекано, Мукиэле, Халштенберг, Лаймер, Демме, Нкунку, Форсберг, Забитцер, Поульсен.
Запас: Хайдара (↑ 76), Вернер (↑ 61), Лукман, Кунья, Ампаду, Мвого, Кампль (↑ 46).
Лига Чемпионов Зенит (Санкт-Петербург) — РБ Лейпциг (Лейпциг)
Лига Чемпионов Зенит (Санкт-Петербург) — РБ Лейпциг (Лейпциг)
Лига Чемпионов Зенит (Санкт-Петербург) — РБ Лейпциг (Лейпциг)
Главный менеджер: Юлиан Нагельсман.
Бригада арбитров: Орель Гринфилд | Рой Хассан | Идан Яркони.
Желтые карточки: Ерохин — 6, Дзюба — 67, Упамекано — 67, Кузяев — 88.
Забитые мячи: Диего Демме 45 — 0:1, Марсель Забитцер (Эмиль Форсберг) 63 — 0:2.