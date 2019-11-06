5 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» был разыгран матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2019/20 между коллективами «Зенит» и «Ред Булл Лейпциг». Игра завершилась уверенной победой «быков» со счетом 2:0.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов Зенит (Санкт-Петербург) — РБ Лейпциг (Лейпциг)

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов Зенит (Санкт-Петербург) — РБ Лейпциг (Лейпциг)

«Зенит» с четырьмя баллами опустился на третью строчку группы G. «Ред Булл Лейпциг» укрепился на первом месте.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов Зенит (Санкт-Петербург) — РБ Лейпциг (Лейпциг)

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов Зенит (Санкт-Петербург) — РБ Лейпциг (Лейпциг)

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов Зенит (Санкт-Петербург) — РБ Лейпциг (Лейпциг)

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов Зенит (Санкт-Петербург) — РБ Лейпциг (Лейпциг)

Лучшим игроком матча с оценкой 8,33 был признан немецкий опорный полузащитник Диего Демме, забивший первый мяч в ворота «сине-бело-голубых», выигравший четыре верховые дуэли и совершивший два отбора. Точность передач футболиста составила 88%.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов Зенит (Санкт-Петербург) — РБ Лейпциг (Лейпциг)

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов Зенит (Санкт-Петербург) — РБ Лейпциг (Лейпциг)

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов Зенит (Санкт-Петербург) — РБ Лейпциг (Лейпциг)

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов Зенит (Санкт-Петербург) — РБ Лейпциг (Лейпциг)

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов Зенит (Санкт-Петербург) — РБ Лейпциг (Лейпциг)

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов Зенит (Санкт-Петербург) — РБ Лейпциг (Лейпциг)

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов Зенит (Санкт-Петербург) — РБ Лейпциг (Лейпциг)

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов Зенит (Санкт-Петербург) — РБ Лейпциг (Лейпциг)

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов Зенит (Санкт-Петербург) — РБ Лейпциг (Лейпциг)

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов Зенит (Санкт-Петербург) — РБ Лейпциг (Лейпциг)

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов Зенит (Санкт-Петербург) — РБ Лейпциг (Лейпциг)

Статистика матча («Зенит» / «Ред Булл Лейпциг»)

Удары 11/20

Удары в створ ворот 5/8

Соотношение владения 38%/62%

Нарушения правил 8/12

Корнеры 8/8

Оценки WhoScored 6.56/7.23

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов Зенит (Санкт-Петербург) — РБ Лейпциг (Лейпциг)

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов Зенит (Санкт-Петербург) — РБ Лейпциг (Лейпциг)

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов Зенит (Санкт-Петербург) — РБ Лейпциг (Лейпциг)

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов Зенит (Санкт-Петербург) — РБ Лейпциг (Лейпциг)

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов Зенит (Санкт-Петербург) — РБ Лейпциг (Лейпциг)

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов Зенит (Санкт-Петербург) — РБ Лейпциг (Лейпциг)

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов Зенит (Санкт-Петербург) — РБ Лейпциг (Лейпциг)

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов Зенит (Санкт-Петербург) — РБ Лейпциг (Лейпциг)

Составы на матч:

«Зенит»: Кержаков, Осорио, Ракицкий, Иванович, Дуглас, Барриос, Смольников, Ерохин, Оздоев, Азмун, Дзюба.

Запас: Дриусси (↑ 70), Кузяев (↑ 85), Караваев (↑ 46), Шатов, Жирков, Мак, Васютин.

Главный менеджер: Сергей Семак.

«Ред Булл Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Упамекано, Мукиэле, Халштенберг, Лаймер, Демме, Нкунку, Форсберг, Забитцер, Поульсен.

Запас: Хайдара (↑ 76), Вернер (↑ 61), Лукман, Кунья, Ампаду, Мвого, Кампль (↑ 46).

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов Зенит (Санкт-Петербург) — РБ Лейпциг (Лейпциг)

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов Зенит (Санкт-Петербург) — РБ Лейпциг (Лейпциг)

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов Зенит (Санкт-Петербург) — РБ Лейпциг (Лейпциг)

Главный менеджер: Юлиан Нагельсман.

Бригада арбитров: Орель Гринфилд | Рой Хассан | Идан Яркони.

Желтые карточки: Ерохин — 6, Дзюба — 67, Упамекано — 67, Кузяев — 88.

Забитые мячи: Диего Демме 45 — 0:1, Марсель Забитцер (Эмиль Форсберг) 63 — 0:2.