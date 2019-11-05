В Екатеринбурге 4 ноября прошёл крестный ход в честь Казанской иконы Божьей матери. Его участники прошли от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-на-крови.

Алексей Колчин ИА REGNUM Участники крестного хода в день празднования Казанской иконы Божией Матери

Алексей Колчин ИА REGNUM Участники крестного хода в день празднования Казанской иконы Божией Матери

Это мероприятие объединило несколько тысяч человек. А затем на площади Труда прошёл митинг-концерт, приуроченный ко Дню народного единства. В нём приняли участие первые лица города и области, а также известные горожане.

Алексей Колчин ИА REGNUM Праздничный концерт на площади Труда

Алексей Колчин ИА REGNUM Праздничный концерт на площади Труда

Алексей Колчин ИА REGNUM Праздничный концерт на площади Труда

Алексей Колчин ИА REGNUM Протоиерей Максим Миняйло

Алексей Колчин ИА REGNUM Протоиерей Максим Миняйло

На улице было морозно, порядка минус пяти градусов. Но общей праздничной атмосферы это не испортило. Для тех, кто замёрз или проголодался, работали полевые кухни, где можно было взять порцию солдатской каши и стакан чая.

Алексей Колчин ИА REGNUM Солдатская каша и чай в историческом сквере

Алексей Колчин ИА REGNUM Солдатская каша и чай в Историческом сквере

Алексей Колчин ИА REGNUM Солдатская каша и чай в историческом сквере