День народного единства и крестный ход в Екатеринбурге: фоторепортаж
5 ноября 2019
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В Екатеринбурге 4 ноября прошёл крестный ход в честь Казанской иконы Божьей матери. Его участники прошли от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-на-крови.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Участники крестного хода в день празднования Казанской иконы Божией Матери
Алексей Колчин ИА REGNUM
Участники крестного хода в день празднования Казанской иконы Божией Матери
Это мероприятие объединило несколько тысяч человек. А затем на площади Труда прошёл митинг-концерт, приуроченный ко Дню народного единства. В нём приняли участие первые лица города и области, а также известные горожане.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Праздничный концерт на площади Труда
Алексей Колчин ИА REGNUM
Праздничный концерт на площади Труда
Алексей Колчин ИА REGNUM
Праздничный концерт на площади Труда
Алексей Колчин ИА REGNUM
Протоиерей Максим Миняйло
Алексей Колчин ИА REGNUM
Протоиерей Максим Миняйло
На улице было морозно, порядка минус пяти градусов. Но общей праздничной атмосферы это не испортило. Для тех, кто замёрз или проголодался, работали полевые кухни, где можно было взять порцию солдатской каши и стакан чая.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Солдатская каша и чай в историческом сквере
Алексей Колчин ИА REGNUM
Солдатская каша и чай в Историческом сквере
Алексей Колчин ИА REGNUM
Солдатская каша и чай в историческом сквере
Алексей Колчин ИА REGNUM
Солдатская каша и чай в Историческом сквере